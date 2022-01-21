РУС
7 699 28

Испания направила военные корабли в Черное море для поддержки сил НАТО

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном морях из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, которую цитирует Reuters.

Роблес отметила, что "Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет сохранять и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО".

Как сообщается, тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.

Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Также читайте: Великобритания изучает возможность отправки сотен военных в соседние с Украиной страны НАТО, - The Times

Как сообщалось, во вторник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.

Топ комментарии
+16
Радует то что Европа перешла от озабоченности к реальным делам.
21.01.2022 02:02 Ответить
21.01.2022 02:02 Ответить
+13
Андрей Барабаш, у вас снова VPN отклеился
21.01.2022 04:55 Ответить
21.01.2022 04:55 Ответить
+11
Черноморский флот рашки не успеет выйти в международные воды, как будет потоплен. Как обычно
21.01.2022 02:15 Ответить
21.01.2022 02:15 Ответить
Радует то что Европа перешла от озабоченности к реальным делам.
21.01.2022 02:02 Ответить
21.01.2022 02:02 Ответить
Черноморский флот рашки не успеет выйти в международные воды, как будет потоплен. Как обычно
21.01.2022 02:15 Ответить
21.01.2022 02:15 Ответить
Не, ну а как же славные традиции московитского черноморского флота? В любой войне они свои лоханки сами же и топят.
21.01.2022 02:50 Ответить
21.01.2022 02:50 Ответить
Андрей Барабаш, у вас снова VPN отклеился
21.01.2022 04:55 Ответить
21.01.2022 04:55 Ответить
А достаточно времени подлета, шобы выдать на гора ответку... Каароч , кацапам Армагеддон обеспечен.
21.01.2022 07:04 Ответить
21.01.2022 07:04 Ответить
такім образом путен всех абиграєт снова...

заблокировав натовскім кораблям праход в порти расеи...
21.01.2022 09:00 Ответить
21.01.2022 09:00 Ответить
Покинь иллюзии, никто кроме нас сами их не будет освобождать Крым, как и с Нагорным Карабахом.
21.01.2022 03:28 Ответить
21.01.2022 03:28 Ответить
Для угрюмых... Кацапы бряцают оружием в 100 000 потенциальных жмуров, при этом заявляют, шо нападать не будут.
21.01.2022 07:00 Ответить
21.01.2022 07:00 Ответить
обкладають вовка "червоними прапорцями"
21.01.2022 08:57 Ответить
21.01.2022 08:57 Ответить
И ЗА ОДНО РАКЕТ НАМ ПРИВЕЗИТЕ !)
21.01.2022 02:08 Ответить
21.01.2022 02:08 Ответить
НУЖНЫ СУХОГРУЗЫ С ВООРУЖЕНИЕМ ДЛЯ УКРАИНЫ !!!
21.01.2022 02:12 Ответить
21.01.2022 02:12 Ответить
И АМУНИЦИЕЙ !)
21.01.2022 02:21 Ответить
21.01.2022 02:21 Ответить
Круто. Але що з того, коли НАТО та США не планують брати безпосередньої участі у війні. Не зрозуміло. Хотілося б вірити, що це більш ніж просто маневрування.
21.01.2022 02:41 Ответить
21.01.2022 02:41 Ответить
Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО берегтиме і захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО". Джерело:
21.01.2022 03:01 Ответить
21.01.2022 03:01 Ответить
800 британських "інструкторів" на 2000 ПТУРів ..

НІ..це точно не участь )))
21.01.2022 09:01 Ответить
21.01.2022 09:01 Ответить
коли НАТО та США не планують брати безпосередньої участі у війні

sevodnja net a jesli vdrug chto to ne tak, eto zhe jasno - ne planirujet sevodnja, no vedj vsio menjajetsia jesli zatronet koje chto vazhnoje ljuboi strani NATO
21.01.2022 03:08 Ответить
21.01.2022 03:08 Ответить
думаю,після оголошення "безпілотної зони" знову буде "НЕУЧАСТЬ" іноземних літаків у якійсь локальній війні...

https://www.youtube.com/watch?v=VYqLNv5dWiU
21.01.2022 09:04 Ответить
21.01.2022 09:04 Ответить
Украине нужны военные багги.
21.01.2022 04:20 Ответить
21.01.2022 04:20 Ответить
Украинские бойцы тестируют военное багги
https://www.youtube.com/watch?v=lcuXlNTKhBs https://www.youtube.com/watch?v=lcuXlNTKhBs

21.01.2022 04:25 Ответить
21.01.2022 04:25 Ответить
Все,Кацапстану вафли.
21.01.2022 04:54 Ответить
21.01.2022 04:54 Ответить
Багги очень нужен на передовой.

https://www.youtube.com/watch?v=PAC-KmgEpvU
21.01.2022 04:58 Ответить
21.01.2022 04:58 Ответить
Еще те корсары)))
21.01.2022 06:47 Ответить
21.01.2022 06:47 Ответить
Іспанцям-респект...
21.01.2022 07:23 Ответить
21.01.2022 07:23 Ответить
Никак Штатам не справиться без испанского корабля
21.01.2022 13:46 Ответить
21.01.2022 13:46 Ответить
 
 