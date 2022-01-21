Испания направила военные корабли в Черное море для поддержки сил НАТО
Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном морях из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, которую цитирует Reuters.
Роблес отметила, что "Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет сохранять и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО".
Как сообщается, тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.
Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
Как сообщалось, во вторник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.
заблокировав натовскім кораблям праход в порти расеи...
НІ..це точно не участь )))
sevodnja net a jesli vdrug chto to ne tak, eto zhe jasno - ne planirujet sevodnja, no vedj vsio menjajetsia jesli zatronet koje chto vazhnoje ljuboi strani NATO
