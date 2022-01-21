Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки – 4 обстрела со стороны войск РФ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.

Так, в сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Недалеко от Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 21 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.