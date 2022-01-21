РУС
Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию столкновения на Донбассе. За сутки – 4 обстрела со стороны войск РФ, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Вражеский БПЛА

За прошедшие сутки, 20 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.

Так, в сторону Опытного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм.

Недалеко от Марьинки противник обстреливал позиции украинских войск из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 21 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

+8
А їх там десяток на всю лінію фронту-це ж не на Дєрьмака гроші витрачати.
показать весь комментарий
21.01.2022 07:54 Ответить
+8
показать весь комментарий
21.01.2022 07:59 Ответить
+4
И шо нельзя орлану сбить нюх электростатическим оружием?
показать весь комментарий
21.01.2022 07:25 Ответить
И шо нельзя орлану сбить нюх электростатическим оружием?
показать весь комментарий
21.01.2022 07:25 Ответить
А їх там десяток на всю лінію фронту-це ж не на Дєрьмака гроші витрачати.
показать весь комментарий
21.01.2022 07:54 Ответить
Это я к чему, если я футболкой (искуственная ткань) довел до глюка с расстояния 2 метров свое начальное hi-end железо (лэптоп+ RA-1570+ CANTON CL 590.2 DC, по совместительству еще и смарт TV заглючил)... Карл , слышишь, если слабым электростатическим разрядом от футболки можно сбить нюх у программы довольно таки защищенной техники, то что будет от разряда в эл.статическом облаке, при заходе в него какого-то Орлана, у которого очень интенсивно вращаются пропеллеры, электризуя беспилотник до адского бешенства, перед блискавичним разрядом... после чего программа управления беспилотником блокируется, пока ее(на земле) не перезапустишь... А всего-то, вальни в небо, в место предполагаемого появления беспилотника пару снарядов , начиненных высокоэл.статичемскими частичками, которые при взрыве снаряда дополнительно , от трения о воздух, сделают прстранство адским.
показать весь комментарий
21.01.2022 08:27 Ответить
Корректировка ************** расчетов. Снова будут бомбить минометами
показать весь комментарий
21.01.2022 07:49 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 07:59 Ответить
Хунта у нас - это моника со своей кацап камарильей. Постоянно пытаются внутри страны сделать гражданское противостояние, как и рыги когда-то, типа Бойко.
показать весь комментарий
21.01.2022 08:10 Ответить
А зачем с большой буквы гандона-бойко? Эта перхоть не вписывается ни в правила грамматики, ни в правовой статус, как украинец!
показать весь комментарий
21.01.2022 09:53 Ответить
выбачаюсь, исправлюсь...
показать весь комментарий
21.01.2022 12:51 Ответить
Я надіюсь, що ДБР вже через Печерний суд взяли постанову для затримання "Орлана" і оператора московських окупаційних військ і їх спецпілрозділ зранку сидить в засаді? Мерзнуть там білолаги разом з прокурьонками. Чи це не злочин і немає їм що там робити, бо немає Порошенко?
показать весь комментарий
21.01.2022 08:09 Ответить
Расходы на оборону в плачевном состоянии - чтобы не раздражать Путина! Даже беспилотник над нашей территорией сбить не могут. Этим все сказано!
показать весь комментарий
21.01.2022 09:26 Ответить
Звичайно можуть! Але військові-люди дисціпліни й під статутом, а верХВОЙНИЙ гівнокомандувач згівнокомандував- не стріляти!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 09:56 Ответить
заколебали эти рашинские дроны. Что надо чтобы их сбивать? Их нельзя сбивать или не получается?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:21 Ответить
"33 поезда с военной техникой и военнослужащими РФ прибыло в Беларусь за последнюю неделю."
показать весь комментарий
21.01.2022 15:42 Ответить
 
 