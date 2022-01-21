Блинкен перед встречей с Лавровым обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной и последствия, вытекающие из этого

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, обращаясь к жителям России, что война с Украиной представляет для них опасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Блинкен заявил в Берлине в выступлении по поводу кризиса в Украине.

"Я хотел бы сказать российскому народу: вы заслуживаете возможности жить в безопасности и с достоинством, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни США, ни страны НАТО - не стремится поставить это под угрозу. Но что действительно грозит вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил Блинкен.

Блинкен также прокомментировал запланированную на завтра встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам государственного секретаря США, "сложные проблемы с которыми сталкиваются стороны не удастся решить быстро".

"Я не думаю, что мы решим их завтра в Женеве. Но мы можем укрепить наше понимание, а это в сочетании с деэскалацией наращивания российского военного присутствия на границах Украины может отвлечь нас от этого кризиса в ближайшие недели", - сказал Блинкен.

В ходе выступления в Берлине Блинкен подчеркнул, что Россия имеет право защищать себя.

"И США, и страны Европы готовы обсудить обеспокоенность России относительно безопасности и как мы можем ответить на них на основе принципа взаимности. И мы не будем относиться к принципам суверенитета или территориальной целостности как к подлежащим обсуждению", - сказал Блинкен.

Как сообщает МИД России, повестка дня встречи Блинкена и Лаврова в Женеве включает обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО, и принятие решений о возможных последующих шагах.

Представитель МИД России Захарова в четверг также заявила, что западные и украинские СМИ, а также официальные лица спекулируют на теме вторжения в Украину.

"[В Москве] Убеждены, что цель этой кампании - создание информационного прикрытия для подготовки их масштабных провокаций, в т.ч. военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - заявила Захарова.