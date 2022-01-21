РУС
Блинкен перед встречей с Лавровым обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной и последствия, вытекающие из этого

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, обращаясь к жителям России, что война с Украиной представляет для них опасность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Блинкен заявил в Берлине в выступлении по поводу кризиса в Украине.

"Я хотел бы сказать российскому народу: вы заслуживаете возможности жить в безопасности и с достоинством, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни США, ни страны НАТО - не стремится поставить это под угрозу. Но что действительно грозит вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил Блинкен.

Блинкен также прокомментировал запланированную на завтра встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам государственного секретаря США, "сложные проблемы с которыми сталкиваются стороны не удастся решить быстро".

"Я не думаю, что мы решим их завтра в Женеве. Но мы можем укрепить наше понимание, а это в сочетании с деэскалацией наращивания российского военного присутствия на границах Украины может отвлечь нас от этого кризиса в ближайшие недели", - сказал Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин еще в 2008 году говорил, что Украина – ненастоящее государство, - Блинкен

В ходе выступления в Берлине Блинкен подчеркнул, что Россия имеет право защищать себя.

"И США, и страны Европы готовы обсудить обеспокоенность России относительно безопасности и как мы можем ответить на них на основе принципа взаимности. И мы не будем относиться к принципам суверенитета или территориальной целостности как к подлежащим обсуждению", - сказал Блинкен.

Как сообщает МИД России, повестка дня встречи Блинкена и Лаврова в Женеве включает обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО, и принятие решений о возможных последующих шагах.

Представитель МИД России Захарова в четверг также заявила, что западные и украинские СМИ, а также официальные лица спекулируют на теме вторжения в Украину.

Также читайте: США взаимодействовали с Украиной, когда вводили санкции против агентов России, - Блинкен

"[В Москве] Убеждены, что цель этой кампании - создание информационного прикрытия для подготовки их масштабных провокаций, в т.ч. военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - заявила Захарова.

Лавров Сергей переговоры россия Блинкен Энтони
Россиянам вредят всю жизнь их вечные тоталитарные самопроголошеные правители.
21.01.2022 07:51 Ответить
+11
У лаптей одна тема-«бабы ещё нарожают» . Они не ценят ни свою жизнь , ни чужую .

если бы кацапы ценили свои жизни , то не терпели бы дворцы хутина и отсутсвие французского сыра
21.01.2022 08:01 Ответить
+9
Коло роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
21.01.2022 07:27 Ответить
Коло роздавали розум-лапатнікі взували лапті...
21.01.2022 07:27 Ответить
Неправда ваша. В то время ластоногие рождались лаптями вперед.
21.01.2022 07:40 Ответить
Мокшам загрожує лише їх неприходяща дурь в голові.
21.01.2022 07:44 Ответить
Не, это проигранный народ. К 60-ому году славянокацапы станут нацменшиной(деторождаемость в дупi), на фоне роис-азиатов.
21.01.2022 08:06 Ответить
Для достижения полной безопасности Мошковской Орде её правителям и её населению достаточно всего лишь перестать быть дикарями и дремучими варварами-захватчиками. Перестать быть скотами и сволочью и, наконец, стать нормальными людьми.
21.01.2022 09:48 Ответить
Але це не можливо, таке ДНК формувалось дуже давно! Вони хотять такими бути
21.01.2022 09:52 Ответить
Эту мокшанскую орду способны цивилизовать только немцы и японцы при том условии если ООН передаст Мошковию под их управление на 100-150 лет.
21.01.2022 10:01 Ответить
неможливо
21.01.2022 10:10 Ответить
Це правда, ще у Геродата вони андрофаги (людожери)
21.01.2022 12:59 Ответить
Зеленский меня удивил ответом Байдену на его позорное заявление на недавней пресс конференции по поводу небольших вторжений рашки в Украину : Я полагаю , сказал Байден он (куйло) нападет , он (куйло) должен что-то сделать .

Зеленский твитнул :

"We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones," Ukrainian President Volodymyr Zelensky tweeted.

Мы хотели бы напомнить сверхдержавам что несуществует незначительных нападений и малых народов . Так же как нет небольших потерь и небольшого горя от потери близких .
21.01.2022 07:49 Ответить
Удивил тем,что смог прочитать? А он ли ?
21.01.2022 07:51 Ответить
Зєльку янєлоха не пускають до інтернету, то редактори пишуть.
21.01.2022 09:24 Ответить
Вважають,що "закидают" лаптями чужу територію,і дуже дивуються коли війна приходить до них.
21.01.2022 07:49 Ответить
Кацапам это или не покажут, или покажут в исполнении симоньян, киселя....вообщем соловьиного помёта !
Вывод: у кацапов это воспримут, как угрозу или как слабость США......
21.01.2022 07:51 Ответить
Россиянам вредят всю жизнь их вечные тоталитарные самопроголошеные правители.
21.01.2022 07:51 Ответить
Каждый народ достоин своего правителя
21.01.2022 08:03 Ответить
Не говори так, потому что 73% выбрали клоуна-наркомана
21.01.2022 08:36 Ответить
але не надовго
21.01.2022 09:00 Ответить
ненадовго
21.01.2022 10:12 Ответить
Відносно повного населення України за янєлоха проголосувало близько 46%,тобто не все ще втрачено
21.01.2022 10:42 Ответить
Россияне пожалуй единственный народ в мире, которым правили не этнические россияне. Хотя их и россиянами назвать трудно - Смесь тюрок, монголов, финно-угров с украденными у соседних продвинутых народов историей, культурными и техническими достижениями, языком, и обычаями достойны такого. Особенно глубокий след в правлении над русскими оставили немцы, которые и по сей день считают русских untermenschlich.
21.01.2022 08:44 Ответить
а руSSкі...це хто??...
підвипивші київські князі створили в ХІІ сторіччі захист від орди....на своїх кордонах...

руSSкій ..-це схрещенний ординець з українцем... і получився злий руSSкій...

і ні якого "руSSкаго язика" немає...-це східно слов`янський суржик...видуманий німцями, австрійцями та варягами....які сторіччями правили в Московії та Мокшанії...
21.01.2022 09:08 Ответить
Еще китайцы...но там вроде успешно
21.01.2022 09:40 Ответить
Управление немцами Россией привело к 200-летней европеизации этой дикой страны: немцы(то есть, все западноевропейцы вместе взятые, включая голландцев и швейцарцев) с нуля создали создали в Московии абсолютно всё:

армию и флот, промышленность и торговлю, систему среднего и высшего образования, медицину, университеты, Петербург, Эрмитаж, аптечное дело, технические школы высшего мирового уровня, построили крупнейшую в мире железнодорожную сеть, порты, крепости, больницы и госпитали, Академию наук.

Как только немцев Романовых свергли, то Московия в считанные месяцы обрушилась в кровавый хаос и превратилась в какую-то сплошную холодную Нигерию, раздираемую кровавыми междуусобными войнами.

Потому что дикари-с...
21.01.2022 09:59 Ответить
это ход... теперь подождем комментарий маньки-аблигации па хвамилии захарова-налейвстаканивыпей...
21.01.2022 07:52 Ответить
Блінкен куди адекватніший,ніж Байден.
21.01.2022 07:57 Ответить
У лаптей одна тема-«бабы ещё нарожают» . Они не ценят ни свою жизнь , ни чужую .

если бы кацапы ценили свои жизни , то не терпели бы дворцы хутина и отсутсвие французского сыра
21.01.2022 08:01 Ответить
я задаюсь собі проблемою, коли говорять, що ватні касапські баби народжують ватників в достатній для ***** кількості... Просто цікавить: вони їх народжують одразу в ватниках, чи одягають їх згодом?
Що ви, як жінка, про це думаєте? Бо я, мужик, не доганяю...
21.01.2022 08:51 Ответить
😀😀😀
думаю , что они их рожают сразу в лаптях . А ватники надевают впервые на детские утренники - пугать НАТО. ЧИСТО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
21.01.2022 09:02 Ответить
значить, все ж таки лише здогадуєтесь, але точно не знаєте... Ну, що ж, позапитую в інших...
21.01.2022 09:19 Ответить
😀
21.01.2022 09:24 Ответить
Не к кому там обращаться. Стадо зомбаков в основной массе.
21.01.2022 08:30 Ответить
Та вже майже 8 років вмовляєте порозумітися, не буде ніякого порозуміння і в подальшому!
21.01.2022 08:36 Ответить
А чого Блінкін згадав касапам лише одну Україну?
А за Грузію та Молдову змовчав?
21.01.2022 08:48 Ответить
21.01.2022 08:55 Ответить
21.01.2022 08:55 Ответить
а это те кто слушает Блинкина
21.01.2022 08:56 Ответить
Очень правильный ход !
21.01.2022 09:06 Ответить
Про деокупацію Криму і виведення московитських військових та найманців з Донецької та Луганської областей вже не йдеться? Лише про «деескалацію нарощування на кордонах» ? Та й то лише через наближеність України до кордонів натівських держав...
Ну ок, ху.ло відведе свою орду і все? Можна казати про мирне врегулювання, успіх і тісну співпрацю, відмова від «найпекельніших санкцій із самого пекла»?
21.01.2022 09:15 Ответить
Нашел к кому обращаться.... С таким успехом можно зайти в коровник и пообщаться с коровами.Кацапы варвары и жаждут крови и скреп.
21.01.2022 09:21 Ответить
видео --
https://www.youtube.com/watch?v=4Jfh8WgK1wU США вскрыли агентуру России в Украине | ФСБ получила указание вербовать украинских топ-политиков
21.01.2022 09:28 Ответить
так москалі і хотять цієї війни і у путіна сосати , так що до кого там звертатись хз
21.01.2022 09:49 Ответить
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Укаїні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь.
21.01.2022 09:52 Ответить
Найбільшою загрозою для росіян є самі росіяни (для прикладу, у психіатричній лікарні з деякими хворими так буває).
21.01.2022 10:24 Ответить
Последняя фраза говорит, что они маньяки...контакта с реалом - ноль.
21.01.2022 10:33 Ответить
Роиса это не страна,а сорт гавна
21.01.2022 10:39 Ответить
 
 