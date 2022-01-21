Блинкен перед встречей с Лавровым обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной и последствия, вытекающие из этого
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, обращаясь к жителям России, что война с Украиной представляет для них опасность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом Блинкен заявил в Берлине в выступлении по поводу кризиса в Украине.
"Я хотел бы сказать российскому народу: вы заслуживаете возможности жить в безопасности и с достоинством, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни США, ни страны НАТО - не стремится поставить это под угрозу. Но что действительно грозит вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил Блинкен.
Блинкен также прокомментировал запланированную на завтра встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам государственного секретаря США, "сложные проблемы с которыми сталкиваются стороны не удастся решить быстро".
"Я не думаю, что мы решим их завтра в Женеве. Но мы можем укрепить наше понимание, а это в сочетании с деэскалацией наращивания российского военного присутствия на границах Украины может отвлечь нас от этого кризиса в ближайшие недели", - сказал Блинкен.
В ходе выступления в Берлине Блинкен подчеркнул, что Россия имеет право защищать себя.
"И США, и страны Европы готовы обсудить обеспокоенность России относительно безопасности и как мы можем ответить на них на основе принципа взаимности. И мы не будем относиться к принципам суверенитета или территориальной целостности как к подлежащим обсуждению", - сказал Блинкен.
Как сообщает МИД России, повестка дня встречи Блинкена и Лаврова в Женеве включает обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности со стороны США и НАТО, и принятие решений о возможных последующих шагах.
Представитель МИД России Захарова в четверг также заявила, что западные и украинские СМИ, а также официальные лица спекулируют на теме вторжения в Украину.
"[В Москве] Убеждены, что цель этой кампании - создание информационного прикрытия для подготовки их масштабных провокаций, в т.ч. военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - заявила Захарова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленский твитнул :
"We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones," Ukrainian President Volodymyr Zelensky tweeted.
Мы хотели бы напомнить сверхдержавам что несуществует незначительных нападений и малых народов . Так же как нет небольших потерь и небольшого горя от потери близких .
Вывод: у кацапов это воспримут, как угрозу или как слабость США......
підвипивші київські князі створили в ХІІ сторіччі захист від орди....на своїх кордонах...
руSSкій ..-це схрещенний ординець з українцем... і получився злий руSSкій...
і ні якого "руSSкаго язика" немає...-це східно слов`янський суржик...видуманий німцями, австрійцями та варягами....які сторіччями правили в Московії та Мокшанії...
армию и флот, промышленность и торговлю, систему среднего и высшего образования, медицину, университеты, Петербург, Эрмитаж, аптечное дело, технические школы высшего мирового уровня, построили крупнейшую в мире железнодорожную сеть, порты, крепости, больницы и госпитали, Академию наук.
Как только немцев Романовых свергли, то Московия в считанные месяцы обрушилась в кровавый хаос и превратилась в какую-то сплошную холодную Нигерию, раздираемую кровавыми междуусобными войнами.
Потому что дикари-с...
если бы кацапы ценили свои жизни , то не терпели бы дворцы хутина и отсутсвие французского сыра
Що ви, як жінка, про це думаєте? Бо я, мужик, не доганяю...
думаю , что они их рожают сразу в лаптях . А ватники надевают впервые на детские утренники - пугать НАТО. ЧИСТО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
А за Грузію та Молдову змовчав?
Ну ок, ху.ло відведе свою орду і все? Можна казати про мирне врегулювання, успіх і тісну співпрацю, відмова від «найпекельніших санкцій із самого пекла»?
https://www.youtube.com/watch?v=4Jfh8WgK1wU США вскрыли агентуру России в Украине | ФСБ получила указание вербовать украинских топ-политиков