Великобритания изучает возможность отправки сотен военных в соседние с Украиной страны НАТО, - The Times

Еще сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Times.

По данным издания, ссылающегося на источники в британском министерстве обороны, согласно планам, обсуждаемым в оборонном ведомстве, Великобритания рассматривает возможность усиления своего военного контингента в странах Восточной Европы "сотнями" военнослужащих.

Также сообщается, что члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Газета напоминает, что в настоящий момент Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зону ООС посетила делегация британских переговорщиков. ФОТОрепортаж

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.

В среду стало известно, что восьмой по счету за последние три дня рейс в Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС. До этого, в понедельник министр, обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.

Великобритания (5091) НАТО (10255) военнослужащие (6256)
Топ комментарии
Бритам-черговий респект...
21.01.2022 07:39 Ответить
И где тут " сдерживающий фактор" , если они будут находится в Польше или Прибалтике?
21.01.2022 09:35 Ответить
Как грится , Богу - богово. Кацапам -злидарська параша.
21.01.2022 07:47 Ответить
Бритам-черговий респект...
21.01.2022 07:39 Ответить
Как грится , Богу - богово. Кацапам -злидарська параша.
21.01.2022 07:47 Ответить
21.01.2022 10:01 Ответить
Вісім літаків по 70 тон військового вантажу в кожному ..!!
21.01.2022 08:08 Ответить
70т х 8= 560т , в пересчете на джавелины... Не хилый танец огня, (фейерверковый) играючи, можно устроить кацапофашистам.
21.01.2022 08:32 Ответить
Не факт, можливо і більше. Наче читав у ЗМІ військові можуть літати і без увімкнутого транспондера чи створювати хибний позивний.
21.01.2022 08:42 Ответить
Та то так сказали для годыться, шобы кацапы с пол оборота не ушли в штопор
21.01.2022 12:54 Ответить
А гражданам Украины что от этого? Вечно обеспокоенные типа партнеры.
21.01.2022 08:53 Ответить
Якщо зі сторони, то всі ці світові військові маневри схожі на навчання проти вторгнення інопланетян...
21.01.2022 09:02 Ответить
Только почему то Украину выбрали терпилой полем боя.....Идите все НАХ......
21.01.2022 09:10 Ответить
ты не понял..
конечный "получатель" - расия..
21.01.2022 09:40 Ответить
И где тут " сдерживающий фактор" , если они будут находится в Польше или Прибалтике?
21.01.2022 09:35 Ответить
вводить и усиливать придётся при любом исходе кацапостояния..
никто и никогда уже не поверит нарасии..
21.01.2022 09:42 Ответить
Справжні друзі
21.01.2022 11:44 Ответить
 
 