Великобритания изучает возможность отправки сотен военных в соседние с Украиной страны НАТО, - The Times

Еще сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Times.

По данным издания, ссылающегося на источники в британском министерстве обороны, согласно планам, обсуждаемым в оборонном ведомстве, Великобритания рассматривает возможность усиления своего военного контингента в странах Восточной Европы "сотнями" военнослужащих.

Также сообщается, что члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Газета напоминает, что в настоящий момент Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.

В среду стало известно, что восьмой по счету за последние три дня рейс в Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС. До этого, в понедельник министр, обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.