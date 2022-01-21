РУС
"Атмосфера войны огорчает": Эрдоган надеется как можно быстрее устроить встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает как можно быстрее организовать встречу президентов Украины и России и помочь таким образом мирному урегулированию напряжения, возникшего из-за угрозы агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом турецкий лидер сказал в Анкаре на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

"Мы надеемся как можно быстрее устроить встречу лицом к лицу господина Путина и Зеленского. Мы придаем большое значение как визиту Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. В начале следующего месяца совершу визит в Украину", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также отметил стремление Турции к миру в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен перед встречей с Лавровым обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной и последствия, вытекающие из этого

"Мы не считаем нынешнее развитие событий между Россией и Украиной правильным. Атмосфера войны в регионе огорчает нас, как страну с хорошими отношениями с обеими сторонами. Мы хотим мира в регионе, ситуация не должна ухудшаться", – сказал Эрдоган.

Как сообщалось, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина встретиться в Турции для обсуждения разногласий и разрешения проблем. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова принять участие в урегулировании ситуации на востоке Украины как посредник, поскольку имеет хорошие отношения с обоими государствами и надеется на мирное урегулирование.

Зеленский Владимир (21582) переговоры (5123) путин владимир (31964) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
+23
Ідея так собі, бо Бубочка наваляє повні памперси і здасть все, що можна здати на такій зустрічі.
21.01.2022 07:56 Ответить
+18
Уявляю картину! ЗЕлупа "грає", а з-за спини виходить Петро і різко опускає кришку роялю.
21.01.2022 08:03 Ответить
+14
США і Європа разом ніяк не переконали терориста № 1 в світі заспокоїтися і забрати своїх терористів в казарми, а терорист наполягає дати завірену в "нотаріуса ксіву", що вони не беруть Україну в НАТО, щоб її знищити, а Найвелічайший хоче те все перечеркнути, показати нікчемність західних дипломатів і через комерсантів із Туреччини, які разом з Вовою займаються "Велеким крадівництвом" домовилися з Ердоганом на таку зустріч в пухлом. Вовка відпрацьовує свої рублі наповну, щоб його "свати" і "квартал" заробляли гроші на росії. Здасть він вас всіх, у нього в голові інше - малоросія, а в кишені паспорт громадянина Ізраїля, а в офшорах ваші дурні гроші, а в Італії і Ялті хороми. Це моя особиста точка зору.
21.01.2022 08:03 Ответить
Ідея так собі, бо Бубочка наваляє повні памперси і здасть все, що можна здати на такій зустрічі.
21.01.2022 07:56 Ответить
Зате перед публікою пісюном по піаніно заграє. Мовляв, от я герой.
21.01.2022 07:58 Ответить
Уявляю картину! ЗЕлупа "грає", а з-за спини виходить Петро і різко опускає кришку роялю.
21.01.2022 08:03 Ответить

ВИЙШОВ ВОВА НА ПОРІГ

Вийшов Вова на поріг
Подивитись на свій ріг,
Глядь, а рога вже нема,
Кришка впала недарма.

Затужий бродяга Вова
Та стать стала загадкова,
Труси чи стрінги вдягати,
Й чим на піаніно грати?

Як змінила долю кришка,
З пацана стала малишка.
Хай це дивне піаніно,
Краще зробить Буратіно.
20.01.2022
Анатолій Березенський
21.01.2022 08:31 Ответить
Петро туди вже підклав мишоловку!
21.01.2022 08:51 Ответить
и добить клоуна эбонитовой палкой
21.01.2022 09:07 Ответить
Це так. Але як йому не дати це зробити. Їх монобільшість проголосує за ВСЕ за конверти...
21.01.2022 08:25 Ответить
Краще організувати корпоратив для путіна в бані ,а наш хлопчик буде його веселити. Чи всі ідіоти,чи приколуються? Яка зустріч один на один нашого пацана з фашистом-кдебістом путіним.Це повна таємна здача України.
21.01.2022 07:57 Ответить
Да Ердоган, если посмотреть на аеропорт в Анталии, то больше всего к стойкам регистрации стоит украинцев и россиян, там всё спокойно, потому что нет *****.
21.01.2022 07:58 Ответить
Вам не смішно? Ердоган в якості кота Леопольда.
21.01.2022 08:01 Ответить
США і Європа разом ніяк не переконали терориста № 1 в світі заспокоїтися і забрати своїх терористів в казарми, а терорист наполягає дати завірену в "нотаріуса ксіву", що вони не беруть Україну в НАТО, щоб її знищити, а Найвелічайший хоче те все перечеркнути, показати нікчемність західних дипломатів і через комерсантів із Туреччини, які разом з Вовою займаються "Велеким крадівництвом" домовилися з Ердоганом на таку зустріч в пухлом. Вовка відпрацьовує свої рублі наповну, щоб його "свати" і "квартал" заробляли гроші на росії. Здасть він вас всіх, у нього в голові інше - малоросія, а в кишені паспорт громадянина Ізраїля, а в офшорах ваші дурні гроші, а в Італії і Ялті хороми. Це моя особиста точка зору.
21.01.2022 08:03 Ответить
Влучна зарактеристика Членограя. Тільки-от це ж саме можна сказати про псевдомесію, що в понеділок зібрав збіговисько своїх сектантів в аеропорту.
21.01.2022 08:10 Ответить
Ви мали на увазі Вовку і татрова, які запустили у зону прильоту "розвідників", щоб провокували прибувших депутатів, дали вказівку прикордонникам забрати паспорт у 5-го президента і визвали державного адвоката для арешту ніти перебуваючого в розшуку, а потім всі разом з'їли ці документи? Пан малорос 25 тисяч українців, серед яких ветерани російсько-української війни називає збіговиськом?
21.01.2022 08:17 Ответить
Підсос не зараховано. При згадуванні так званого "п'ятого пГізідента" не вжив сакральну фразу "святого преподобного безсрібника Підра з ордену кармелітів босих".
21.01.2022 08:39 Ответить
Я розумію, як тіліпає нечисту силу, малоросів і кацапів при згадуванні Мазепи, Бандери і Порошенко, боїтеся їх, як чорт ладана? Звикайте. Тільки біля Порошенко лідери США, Євросоюзу, західних країн, патріоти України, а біля Володьки Криворізького даунбасята, малороси, московити та інша секта московитів.
21.01.2022 08:48 Ответить
Кацапчику , те що українською ваяєш то добре , тільки дурниць про сектантів в аєропорту Жуляни краще не пиши , бо по писку можеш отримати 😡
21.01.2022 08:27 Ответить
Соєвий сектант? Риторичне питання, бо свиноботів цього форуму, які копіпастять на цьому форумі цілі простирадла тексту з хвалебними піснями Соєригу, я знаю поіменно Своєму номерному шоколадному приятелю з ніком, що починається на 18, та всіляким "АнМурам", передавай палкий привіт (ви ж сидите за сусідніми ПК на ботофермі)
21.01.2022 08:36 Ответить
беня всіх вас, нацсук, досі ще кісточками годує?
Але цікаво, що вже і проти підора ви гавкаєте.
21.01.2022 08:45 Ответить
Що можна вілповісти пришелепуватому малоросу? Не оцінюйте по собі. А соєриг Ви мали на увазі Єрмака, помічника депутата від риг? татарова, переслідувача майданівців, який був в ригівській команді і в заступниках захєрченко, що переховується на московії? демченка, володю Криворізького, які були на службі у ригів? То не старайся, ми це знаємо, якось весь час слідкуємо за подіями в країні.
21.01.2022 09:03 Ответить
Вальцманутий ******, певно, забув за "хєроїчне" минуле свого кумира в партії ригоаналів та міністерстві азіріва.
21.01.2022 17:57 Ответить
Краще помовч , зесучий потрох 😡
21.01.2022 09:09 Ответить
Тю , я бы еще на плотника обращал увагу... который в лучшем случае раболепски маслает шваброй на греческих б.л.я.ш.а.н.к.ах.
21.01.2022 10:09 Ответить
Можна и заверить,а потом наплевать на договора,как это сделала параша
21.01.2022 08:24 Ответить
Хитрий старий каламбек "засмутився" через "непорозуміння між двома братскімі народамі". Мабуть спить і бачить Крим у складі саоєї недо-Османської імперії. З такими союзними країнами, як Ердогаччина, Україні дуже важко буде повернути Крим.
21.01.2022 08:07 Ответить
Про які братські народи ти торочиш , лаптєногий ?
21.01.2022 08:30 Ответить
То він про татар і монголів, які є батьками його московії.
21.01.2022 08:34 Ответить
Я ні в якому разі не ображаю татар, вони набагато розвинені за мокшів, мають свою тисячилітню історію, але як і русини-українці зазнали терору і поневолення від цих мокшів. Це вони створили Московський улус, але чомусь мокши забулися своїх батьків і вкрали гарну і чужу для них історію русинів-українців.
21.01.2022 09:49 Ответить
то прикормлена бенею *******
21.01.2022 08:46 Ответить
Американский аналитик подчеркнул ,что к 2048 году к Турции отойдёт побережье Азовского и Чёрного морей( о. Тузла имеет к примеру турецкое происхождение), только единая Украина может ....
21.01.2022 08:58 Ответить
турки в тьмутаракани сосут лапу пьяной обезьяны, бо это испоконвеков киевские земли, минимум 1000 лет. Тогда каазлабада с Турцией еще не было.
21.01.2022 09:10 Ответить
Турков может и не было, а вот у слабой и не единой Украины ,вообще могут всё забрать и вернуть в чужое стойло.
21.01.2022 09:17 Ответить
ПАМ*ЯТАЮ IЗ МОСКВОЮ

Турки склали документ:

Незалежним стане Крим в нiй-

Якщо так, то вiдберем.

Що ж утнуло "нынче " браття,

"южной модою глупя"-

Розiрвало з турком пакт той,

Зливши туркам майбуття.

18-те столiття-

Пам*ятаем документ:

Самостiйний - мить лиш Крим вже,

Значить туркiв суверен.

Мудро поступив наш Киiв,

Обiйшовши сюзерен:

"В тимчасовiй Крим - облозi"-

В Радi вийшов документ.

Глупо москаль поступае,

Навязавши нам "обмен":

Крим за пiвнiч наш зiпхнувши,

"нынче" згоден на "обмен"?

Якщо згоден, то вiддай нам

Землi, що зiтнув тодi,

Тiльки мул не каламуть нам

В Севастопольськiй водi.

СССРу, ти поклявся-

Борг ти взяв його собi?

Мабуть вкрай ти заплутався,

Знать гаплик гряде тобi...

Кажуть, Бiс плекав нагоду

Не пустити нас в ЕС,

Щоб ми мали тiльки змогу

Повертати до ТС.

Та якщо спроможний ворог

Зазiхнуть на наш терен,

Хiба Захiд для нас - доктор:

Захистить наш суверен?

ЕС прийме пiд свiй захист,

Якщо прийдеш без проблем,

То ж вернути Крим - нагода,

З шоу дзузьки в сюзерен.

P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в "свiтлее" майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

24.05.2014
21.01.2022 10:00 Ответить
Ну, во-первых. Крым кацапским никогда и не был, бо: а) изначально Крым был греко-византийским, б). ...затем киевским, как приданое византийской царевны, за крещение Владимиром Киева (Владимир принял веру греческого обряда). Во-вторых: 2 с небольшим столетия назад, мирный договор между кацапами и турками - Крым передавался под протекторат нараиси... Карл, слышишь не во владение, - а под протекторат... ДЫк, согласно этого договора, если Крым хоть на минутку становится ничейным или же пожелает выти из-под протектората нарабсеи, то автоматически становится собственностью Турции. Первая ничейность КРЫМА. Кацапы в1954 г обменяли Крым на равнозначную украинскую территорию(посмотрите карту Украины до 1954 г и после). В этом случае ничейность (для турков) не получилась, бо Крым пошел в размен территориями. Второая ничейность все же состоялась, но это ложная ничейность, так шо и здесь турки в пролете... В марте 2014г. кацапы провели псевдо референдум о выходе Крыма из под протекции Украины.... Но за протекцию каазлабадом госдура проголосовала спустя почти неделю. Тобто, по-кацапски, Крым был почти неделю ничейным и здесь бы туркам возрадоваться... Ан нет... турки тупо промолчали, бо в Конституции Украины не предусматривалось тогда проведение местечковых референдумов. Мало того Украина не отказалась от Крыма, наоборот, объявила Крым временно оккупированной территорией. Крым турки могли бы отторгнуть, получи УКРАИНА ДЕ-ФАКТО НАД НИМ КОНТРОЛЬ, благодаря некомпетентности бубочки И С ПОМОЩЬЮ ВСЕ ТЕХ ЖЕ слоганов, мол, ЭРДОГАН, ВВЕДИ от РАЗНЫх ТАМ, ПУСТИВШИх корни в КРЫМУ, турков-эмиссаров, начиная от звичайноi турецко-строительной голоты, до разных там бизнес-"партнеров".
21.01.2022 09:01 Ответить
кста, по поводу нелегитимности кацапо-крымского референдума в Крыму: зебуины с тупой настырностью пытаются заофициозить местечковые референдумы, чтобы легче было рвать Украину на лоскутки. Вон, по этому случаю укрупнили районы, с границами тупо с севера на юг. Вангую... рано или поздно бубу посвятят в индусы, с бинди на лбу...
21.01.2022 09:08 Ответить
https://prom.ua/p645825684-bindi-tika-naklejka.html Бинди (тика) наклейка на лоб красная в коробке Monika ...
21.01.2022 09:16 Ответить
"Шамов"! Тебе знову "заносить"? Крим не "греко-візантійським був з самого початку а "кіммерійсько-таврським" А Північне Причорномор"я - "меотійським" Чи ти думаєш "просто так" все Приазов"я (включаючи обидва береги) називалося греками "Меотідою"? І греки і Візантія мали там лише прибережні колонії А рештою території правили "таври" "меоти" "скіфи" Пізніше прийшли хозари Їх каганат простягався від верхів"їв Ками до Дербенту і Криму і від Заволжя до Дніпра І хозари так у Криму і залишилися Це киримли і караїми Просто "киримли" прийняли іслам а караїми залишилися юдеями
21.01.2022 09:30 Ответить
МЫ трындим правильно длтока для разных прошаркiчасу...
21.01.2022 09:35 Ответить
Ну так чого ж ти вириваєш період з 4 по 18 століття з історії Криму?
21.01.2022 09:40 Ответить
Тыць, та й розвиднилось... Я шо-та вырываю... Где ваши доказательсва?

ХОЗА́РЫ



Древний тюркоязычный народ, образовавший в VIII-X вв. государство, простиравшееся от нижней Волги до Кавказа и Северного Причерноморья.
21.01.2022 09:45 Ответить
І що далі? Крим іслам прийняв пізніше - коли Візантія втратила свій вплив І "править полісами прибережними" і "керувать територією Криму" - трішки різні речі
21.01.2022 10:04 Ответить
Дык все верно. Крым - приданное за византийской царевной , доставшийся ВВ , бо у него пятой женой , в его гареме, стала сестра византийского царя. Вот с крещением на РУСИ было покончено с многожением... Даже сегодня нам отрыгивается то многожоние, бо ВВ всех предыдущих жен с детками поселил в северных епенях Киевской Руси, сделав им наделы. Среди тех жен с детками оказались и немка, которая практически схилила ВВ принять веру отгерманцев, но ВВ запал на византийскую царевну(а византийский царь сделал условие, мол ВВ, примешь нашу веру, получишь благословение)...
21.01.2022 10:17 Ответить
Фантазер! Крим ніколи не передавався як "придане" з "грекинею" бо він не належав Візантії! "Херсонес" - не весь Крим (та й його Володимир повернув візантійцям після хрещення) І він був "тюркським" ще в часи Хазарського каганату (тобто ще до створення Великого князівства Київського як централізованої держави і його хрещення! Просто при "монголо-татарській навалі у Північне причорномор"я прийшов тумен Субедея (ногайці - типові "моголоїди") які стали військовою кастою і зіграли свою роль у формуванні Кримського ханства)
А "віршики" читай внукам - я на подібне не реагую
21.01.2022 10:37 Ответить
Тю... А ваапше та, даже отюркченый Крым, с подачи коллаборантов Руси No 1 Невских, киевляне с литовцами постоянно брали военными походами... ЗЫ... пане Яр, вы часом не состоите на пол ставки у кацапов с Эрдоганом?
21.01.2022 11:14 Ответить
Я "состою "на повну ставку з об"єктивними фактами історії" а не збираю "легенди" і "міфи" Воювали не тільки "киевляне с литовцами" проти тюрків кримських Воювали і князі одної династії між собою - навіть рідні брати! Не треба мені "давить на емоції" - я на них не ведуся
21.01.2022 11:29 Ответить
Варяги нам -не братья, они составили костяк опричнины. Нынче это ФСБ. Так шо запасайтесь эмоциями...
21.01.2022 11:44 Ответить
А до чого тут "варяги"? Ми начебто про слов"ян литвинів та кримчаків(потомків хозар) сперечалися! А "варяги" (реально) послужили рушійною силою створення централізованих держав у половині Європи В тому числі і в формуванні Великого князівства Київського Бо до варягів Київ платив данину і перебував у васальній залежності від Хазарського каганату І до "опричників" вони ніякого стосунку не мають - опричниками в основному були "діти боярські" з охрещених татар А вони аж ніяк не могли буть "варягами"-скандінавами!
21.01.2022 11:56 Ответить
Драсти я ваша тьотя... Воювали і князі одної династії між собою - навіть рідні брати! Князья как раз и были варяжьего роду(Рюрик с Рерика)... И те пусте , шо в Западной Европе викингов не называли варягами... А насчет опричнины. Дык, первыми опричниками были у Йванка Грiзного скандинавы. А те о ком вы пишешь , это уже после первой тысячи. И к слову опричники продержались недолго, бо Грозный перестал им доверять....
21.01.2022 13:10 Ответить
Як же ти "з шкури пнешся" щоб своє довести! А до варягів князі між собою не воювали? А щодо "важяжского роду" - ти мені не скажеш ЧОМУ потомки Рюрика Ігор і Всеволод у "Слові о полку Ігореве" іменуються "Даждьбожими внуками"? Ти (нібито) розбираєшся у генетиці? А я розбираюся у династичному праві Рюрик ("Хререкр" - "покритий славою" а не "з Реріка") мав небесним покровителем роду Тора (у слов"янській аналогії - Перуна) По дохристиянській титулатурі його син Ігор - "Перунів онук (як і Святослав) А от Володимир - "Красне Сонечко" А "солярний бог - це племінний бог невістки Ігоря і дружини Святослава Мали (древлянської князівни) - "Даждьбог" Тобто йде мова про "зміну династії - з Рюриковичів на Добриничів! ТО які ж це "варяги"? Ти скажи шведам що династія Бернадоттів - французи! Чи королева Єлизавета та їїдіти і внуки - "німці"" Та тобі очі заплюють!
А тепер назви мені "опричників" - варягів! Та на той час уже слово "варяг" не вживалося! Були "свеї" і "норвеги"! І твої "варяги - "Вязємські (литвини) Басманови Бутурліни Годунови (хрещені татари)? Ти хоч якщо пишеш - думай трохи!
21.01.2022 13:33 Ответить
Бу-га-га-га... Повторюсь, я никому не навязываю свое ИМХО, а именно Русь у Киева была крещена первый раз за 100 с лишним лет до крещения в В.Великим... Повторюсь , это мое мнение, я не вменяю его никому...

882 год ... 1140-лет прошло с тех пор , как попечитель (регент) малолетнего новгородского князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика) Олег, со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот , подло убив киевского князя Аскольда, захватил власть в Киеве . Вот в 882-ом году Олег подавив христианство и насадил своих языческих богов, которых вы, пан Яр , считаете нашими. Если по чесноку, то богов до 882-го года мы , к нашему позору , не помним. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция . Уже этот факт дает полное право Православной Христианской Церкви канонизировать первокрестителя Руси киевского князя Аскольда и причислить к лику святых . А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань),сын Игоря Святослав был убит печенегами , которые устроили на него засаду на днепровских порогах . Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния , как следствие - Олег был убит . Затем был убит Ярополк . В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал ,самоустранившись от защиты Киевской Руси. И Божья Кара настигла правителей северных провинций бывшей Киевской Руси . Рюриковичи потеряли власть, их преемники Романовы не только потеряли власть , но и были изуверски уничтожены соплеменниками-большевиками . На протяжении всей истории северного соседа практически каждое поколение испытало на себе тяжбу смуты-цареубийства, безвластие, революции, войны. Правителей , на которых не совершалось бы покушение , можно по пальцам пересчитать (князья убивали друг друга , покушения на царей , покушение на Ленина , отравление Сталина , покушения на Брежнева , Андропова) . Кто следующий? Такой смуты, которая сопровождает смену каждого правителя нет ни в одном государстве мира. А ведь всего этого можно избежать , признав и осознав свой грех . Ведь грехи отпускаются, было бы только искреннее желание , исходящее от чистого сердца и от души. А признав свой грех, отказаться навсегда от практики , противоречащей канонам морали христианства . Когда Россия празднует свое 1150-ти летие , в Украине -- траурная дата - 1120ти летие подавления Новгородом на Руси христианства , убийство киевского князя Аскольда , государственный переворот. Торжества Украины - Руси - это 1542 года от основания Киева - стольного города Киевской Руси и 1162 -летие первого крещения Киевской Руси Аскольдом (в 2022г).
21.01.2022 14:42 Ответить
Шамов! Я учора (після обіду) випив на ніч два літри домашнього пива (елю) Сьогодні вранці на сніданок - кухоль Але навіть у такому стані я не молов подібної"бредятини" Те що ти не знаєш язичницьких богів слов"ян - це твоя проблема а не моя - я знаю богів усіх 12 слов"янських племен що входили у Велике князівство Київське
21.01.2022 15:01 Ответить
Я ж кажу (про морковку), шо мы не помним наших языческих богов, которым поклонялись до рюриковичей, насадивших нам своих (языческо-даШть богов с перунами)... И вот у меня вопрос к вам, мол, можно поподробней (пивной рецепт)
21.01.2022 15:20 Ответить
2 литра и сверху кухоль - ваапше-та не хило... Ви - ще той горiшок(волоський)...
21.01.2022 15:24 Ответить
к слову я впервые слышу о домашнем пиве... Когда-то сам изучил самогоноварение... Ща гидую самогонку, как и в большинстве (на вкус самогонка) магазинскую водку.
21.01.2022 15:27 Ответить
Чуть не забыл, грузинский коньяк, Ценой не ниже 200 грн, отдает мне кодымским классическим "коньячным спиртом", в котором растворилась большущая резиновая не бензо-маслостойкая прокладка, но в который добавили коньячный концентрат и выставили на стол, бо своровали на коньячном заводе эти ингридиенты и смешали промеж собов, как заслуженные работники этого завода... Ото ж бо , я гидую також и грузинский коньяк... А вот тернивка, с доведением, как грог, до кипения и выдержанная хотя бы 5-8 лет - сказка... умц-умц, пальчики оближешь, но тока та, которая готовится, перед бутылированием, не менее 8-9 месяцев...
21.01.2022 15:35 Ответить
Таубе и Крузе, опричники-варяги, пишут: "от податей и КОННОЙ(!) службы, опричники были освобождены". Татары же, по мнению С.Цветкова, выполняли в опричнине строго военную функцию. Отряды из них привлекались на время карательных операций, по проведению которых у них был большой опыт. Если провести аналогию с современностью, можно вспомнить, что у КГБ СССР в подчинении была Витебская дивизия ВДВ, хотя функции они выполняли разные.
21.01.2022 15:00 Ответить
А "віршики" читай внукам - я на подібне не реагую... А чЬО тада спрашивать-провоцировать-троллить насчет вириваєш період з 4 по 18 століття з історії Криму? - я же виршиками апеллировал к вам, датой ранее на 8 лет(время написания виршыкив). Ко всему, апелляция в виршыках охватывает период истории наших земель в5-6 тысяч лет, реагируй-не реагируй(нипадеЦки) на подiбне...как хошь... от правды не уйти...
21.01.2022 11:22 Ответить
І хто ж ці "віршики" написав? Якщо найстаріший з писемних пам"ятників літератури - "Повесть временних лєт" датується 9 століттям? Ти так загорівся щоб настоять на своєму" що почав втрачать смислове навантаження у своїх коментарях
21.01.2022 11:39 Ответить
Навпаки, особливо якщо це твое надбання...
21.01.2022 11:45 Ответить
Та хай воно - те "надбання" може буть чиїм-завгодно - від того воно об"єктивнішим не стане
21.01.2022 11:49 Ответить
Кста, второй раз повторяюсь... мол, Это мое ИМХО, которое никого, ни к чему не обязывает...
об объективности ваапше речь не стоит до 10-11 столетия - когда мы научились сьогодення отображать на бумаге... Все до того - миф, тем более с подачи греков... к слову, оговорюсь в своем ИМХО, киммерийцы-скифы впоследствии татары, особенно крымские, только они имеют среднеазийско-среднеморско-балканский компонент - это один народ в разное историческое время.
21.01.2022 12:16 Ответить
Бо имеют нашу предковую гаплогруппу - R1a1
21.01.2022 12:17 Ответить
"Смєсь бульдога з носорогом з разновідностю бика" - саме так відповідав мій батько на подібні ствердження!
21.01.2022 12:19 Ответить
А-та-та, а-та-та, Против гаплогруппы не попрешь буром, а за часiв вашого батька, генетика еще не набрала силу, чтобы тогда ваш отец разбирался в гаплогруппах.
21.01.2022 13:12 Ответить
Це я зробив вам натяк на те, щоби ви доверяясь не тока археологии, письменности, мовознавству(кентум-сатем), но и верили генетикам ... Кста, генетики более точно определяют (по мутациям в гаплогруппе) время ископаемого образца , в сравнении с определением по углеродному распаду изотопов...
21.01.2022 13:18 Ответить
время = возраст
21.01.2022 13:19 Ответить
Ага! А національність генетика визначає? Чи може виховання? Багато генетика дала яничарам які набиралися з слов"янських дітей виховувалися в турецьких сім"ях і ставали турецькими солдатами коли вони придушували повстання болгар сербів чи румун з мадярами?
21.01.2022 13:39 Ответить
Вот именно, если говорить о тюрках с нашей гаплогруппой... Наша песТня - хороша, начинай сначала... В том-то и соль юмора, Шо аллельно гаплогруппа вам покажет когда и при каких условиях (когда во времени) воспитывались тюркские дети, особенно родившиеся , скажем 5 тыс лет назад, бо уже тогда наши предки, как и тюркские, имели общую предковую гаплогруппу... Какие в хутина тогда были янычарские славяне?
21.01.2022 14:18 Ответить
Шо ти мелеш? Ти хоч пам"ятаєш про що саме ми сперечаться почали? "Зав"язуй" - надоїло!
21.01.2022 14:28 Ответить
Ну вот... Хотя я згоден з вами... морковку не кушаем , память совсем не восстанавливается...
21.01.2022 14:46 Ответить
Понятно, шо без морковки , расплываемся мыслью по стенке с плинтусом...
21.01.2022 14:47 Ответить
А ваапше-та , який ви -нэпосыдюшчый. Говорится , шо не нужно в своих изысканиях отказываться от оргвыводов генетиков -отвечается, мол, а нафига мне баян, которым нельзя определить виховання с национальностью...
21.01.2022 15:40 Ответить
500 лет до новой эры киммерийцев уже не было, а к началу новой эры и скифы гыгнулы. Вот тогда-то и начали выходить на арену венецианце-греко-византийцы, которым мы указали место на мапе. Хазарцы схлопотали от киевлян люлей. ко всему, ВВ в Крыму получил не муслим крещение, а принял веру от греков. А истинно Крым превратился в тюркский с предательством Невскими РУСИ у Киева... Чи то вы - шобы не молчать... могу продолжить историю стихом...
21.01.2022 09:42 Ответить
. ремейк-2

Вiд мурдасiв в свiт пiшли слов*яни гуляти…

Едне плем*я вiд кассубiв стало вiддаляти.

До схiд-Сонця все бiжить - в свiлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ знайти собi ПУТНЕ.

Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:

З окупацiей витрати iм казну гнiтили.

Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.

ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.

Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили

Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.

Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,

Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.

Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,

На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».

По мурдасам вятичiв-

братцiв ми пiзнаем,

Та й в полабцях е утiги:

най брат цим пишае.

Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,

Нестор славить ся варягiв -

чом не басурманiв?

Гей-гоп! Хан Батий -

батько вам ся рiдний.

А в ТээСi , що за йден -

кажуть, що спорiдний.

Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.

За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.

Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:

Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.

Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,

- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.

Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,

Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.

До ТээСу кличуть щиро?

-Туди заганяють.

А в ЕэСi хочуть бачить,

але не впускають.

Бо в ЕэСi жиють мило,

там не «прозябают»:

Як в ТээСi, не батрачать ,

де лиш дзуську мають. .

Наш лелека в породiллi

нацiю возносить-

У сусiдiв - не до жиру:

життя стерхiв косить.

Гей-гоп! Шiдi-рi,

китайцi теж - доки.

Горобцiв поки не виб*ють,

з глузду iдуть поки.

Ой, гоп! Шiдi-рiдi,

шiдi-рiдi дана,

Доля схильная до Шульца,

та не до Iвана.

Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,

дощ кропить Iвана,

Тiльки води рiки Волги-

милi басурманам.

Над всим свiтом iз Кремля

хочуть панувати,

Та за тее iхнi люди

мають вiк страждати.

Горизонтiв майбуття,

обрii щасливi -

Про цi байки царям «милим»

цiпить лиш в могилi.

Ой! Вей! Шiдi-рiдi,

рiдна леле-мати,

Але манну чомусь мають

однi лише Штати.

ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана

ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.

ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ

Що Задорнов згородив-

Що Атилла - е царь руський

Й по-мадярськи говорив?

Котрий так тiснив мурдасiв,

що утигiв з них зробив...

Тее вятичi вам скажуть,

бо Атилла iх гнобив...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*ни гуляти,

а вiд них i Русь родилась-

Росiянам мати,

Котра готiв примусила

До Норман тiкати.

Там вестготи мали мiсце

асимiлювати.

Вiкiнгами тих ворюг

стали люди звати,

а при Нестору варягiв-

Свеi називати.

Крадiя вже стали греки

Росiусом звати,

А словени приiльмення

в царi зазивати....

Рерiк iх була столиця,

але Рюрiк залюбки

Став нацiлюватись в Киiв,

Новий град щоб там звести.

Рерiк звався й Велиградом,

та лиш Киiв , що в Русi,

Мамою всi стали звати -

Навiть мокшi та весi.

Та Задорнов у натхненнi

В Рерiк хоче залюбки

Кремль свiй худко вже вiднести,

Щоб кассубiв зберегти...

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не годне до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-

За 3 тисяч рокiв був.

Росiяни в них ся бачать,

Але дехто з них забув,

Що мурдас iз Аркаiму

Росiянином не був-

Ар*ем став, пiшов в Европу

Й Аркаiм свiй позабув.

У Европi галлом ставши,

Антом до Днiпра прибув.

Тут вiн в русь самоназвавшись,

До Iльменю ся гайнув.

Так словен став новгородцем-

Русью зовсiм вiн не був,

А Москва, коли родилась,

Вiн в москалики загув.

Та лиш 300 рокiв тому,

Рiд Романових вже був,

Москаль русскiм ним назвався,

Певне, те вiн не збагнув.

Як загарбник Аркаiму,

Гуном всю Сибiр нагнув:

Кровожадний вурдалака-

Славу там собi здобув....

Вiд мурдасiв в свiт пiшли

слов*яни гуляти -

Едне племя вiд кассубiв

стало вiддаляти.

До Схiд-Сонця все бiжить-

в свiтлее майбутне,

Та не може до ПУТТЯ

Знайти собi ПУТНЕ.

06.05.2014
21.01.2022 09:49 Ответить
ЯКЩО ДАТУ ПАМ*ЯТАТИ 1242-

Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ...17.05.14
21.01.2022 09:59 Ответить
Пуйло воює з НАТО. Тому зустріч з нашим вже немає сенсу.
21.01.2022 08:25 Ответить
Та ЗЕчмо вобще нельзя выпускать за границу! У него надо отобрать все паспорта, шоб содело в своей ОПе, никуда не рыпалось и ничего не вякало почём зря
21.01.2022 09:00 Ответить
21.01.2022 08:33 Ответить
21.01.2022 08:34 Ответить
Тыць, та й розвиднiлось... чегой это турки спонукають монику лично(тет-а-тет) заблаговременно утереть нос шлеперу, подать царю прошение , мол введи... Буба же не зря говорил на последнем а-ля брифинге, шо он вам не янукович... Сделает все чин-чинарем... Ай да турки, с кацапами заодно.
21.01.2022 08:38 Ответить
Спочатку здамо Україну....
21.01.2022 08:44 Ответить
У срасийских ботов началась утренняя калодефекация через рот. вот странная ситуация))) и вопрос.
вы думаете что никто не видит эти испражнения в 8 утра, когда в Украине люди идут на работу?
поливая грязью (без разницы какую власть) в условиях предвоенного состояния, вы в очередной раз подтверждаете то что с россией связывать себя даже узами порабощенного народа никто не будет
суть ваших дефекаций и лайков друг другу (дабы типа народ поддерживает) никчему не приводит, а только усугубляет отторжение уйти подальше от сроссии! Были друзьями в свое время, а сейчас 80% Украинцев не сядет за один стол.

тупые методички о подливание масла в огонь только вас же и спалит)
21.01.2022 08:47 Ответить
В Оман им троим надо ехать ,там всё началось, там и должно всё закончиться
21.01.2022 08:49 Ответить
Ердоган не доганяє, що не можна "очком на око"?. Тільки з свідками
21.01.2022 08:55 Ответить
Типо, со свидетелями и свечой в руках?
21.01.2022 09:24 Ответить
При свидетелях ***** на глаз хоть не сядет
21.01.2022 17:41 Ответить

21.01.2022 09:24 Ответить
Міхальчишин о Батьке НАЦІЇ ТУРЦІЇ

Мустафа Кемаль Ататюрк: від офіцера до батька нації

https://youtu.be/hrQvlDAwGnM

ШЕСТЬ стрел Ататюрка в будівництві держави турецької нації
- республіканство
-НАЦІОНАЛІЗМ
- народність
- єтатізм
- світська влада
- революційність
21.01.2022 09:27 Ответить
Важно, чтобы в то помещение, где встретятся с глазу на глаз Путин и Зеленский, Эрдоган не забыл постелить татами и поставить рояль.
Да и баночка вазелину не будет лишней, а то мало ли, как оно у них всё там развиваться будет
21.01.2022 09:42 Ответить
"Атмосфера войны огорчает": Эрдоган - а в Карабахе не огорчала
21.01.2022 09:51 Ответить
Эрдогану есть что потерять..овощи, тряпки... туристы...
21.01.2022 10:46 Ответить
Там де є росія- завжди буде війна.
21.01.2022 13:25 Ответить
"Воткнёт в жопу ятаган
Злобный дядька Эрдоган"©®
(аллюзия на известное произведение)
21.01.2022 13:25 Ответить
 
 