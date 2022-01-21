"Атмосфера войны огорчает": Эрдоган надеется как можно быстрее устроить встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает как можно быстрее организовать встречу президентов Украины и России и помочь таким образом мирному урегулированию напряжения, возникшего из-за угрозы агрессии России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом турецкий лидер сказал в Анкаре на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

"Мы надеемся как можно быстрее устроить встречу лицом к лицу господина Путина и Зеленского. Мы придаем большое значение как визиту Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. В начале следующего месяца совершу визит в Украину", — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также отметил стремление Турции к миру в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен перед встречей с Лавровым обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной и последствия, вытекающие из этого

"Мы не считаем нынешнее развитие событий между Россией и Украиной правильным. Атмосфера войны в регионе огорчает нас, как страну с хорошими отношениями с обеими сторонами. Мы хотим мира в регионе, ситуация не должна ухудшаться", – сказал Эрдоган.

Как сообщалось, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина встретиться в Турции для обсуждения разногласий и разрешения проблем. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова принять участие в урегулировании ситуации на востоке Украины как посредник, поскольку имеет хорошие отношения с обоими государствами и надеется на мирное урегулирование.