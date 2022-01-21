"Атмосфера войны огорчает": Эрдоган надеется как можно быстрее устроить встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает как можно быстрее организовать встречу президентов Украины и России и помочь таким образом мирному урегулированию напряжения, возникшего из-за угрозы агрессии России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом турецкий лидер сказал в Анкаре на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле.
"Мы надеемся как можно быстрее устроить встречу лицом к лицу господина Путина и Зеленского. Мы придаем большое значение как визиту Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. В начале следующего месяца совершу визит в Украину", — сказал турецкий лидер.
Эрдоган также отметил стремление Турции к миру в регионе.
"Мы не считаем нынешнее развитие событий между Россией и Украиной правильным. Атмосфера войны в регионе огорчает нас, как страну с хорошими отношениями с обеими сторонами. Мы хотим мира в регионе, ситуация не должна ухудшаться", – сказал Эрдоган.
Как сообщалось, ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина встретиться в Турции для обсуждения разногласий и разрешения проблем. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция готова принять участие в урегулировании ситуации на востоке Украины как посредник, поскольку имеет хорошие отношения с обоими государствами и надеется на мирное урегулирование.
ВИЙШОВ ВОВА НА ПОРІГ
Вийшов Вова на поріг
Подивитись на свій ріг,
Глядь, а рога вже нема,
Кришка впала недарма.
Затужий бродяга Вова
Та стать стала загадкова,
Труси чи стрінги вдягати,
Й чим на піаніно грати?
Як змінила долю кришка,
З пацана стала малишка.
Хай це дивне піаніно,
Краще зробить Буратіно.
20.01.2022
Анатолій Березенський
Але цікаво, що вже і проти підора ви гавкаєте.
Турки склали документ:
Незалежним стане Крим в нiй-
Якщо так, то вiдберем.
Що ж утнуло "нынче " браття,
"южной модою глупя"-
Розiрвало з турком пакт той,
Зливши туркам майбуття.
18-те столiття-
Пам*ятаем документ:
Самостiйний - мить лиш Крим вже,
Значить туркiв суверен.
Мудро поступив наш Киiв,
Обiйшовши сюзерен:
"В тимчасовiй Крим - облозi"-
В Радi вийшов документ.
Глупо москаль поступае,
Навязавши нам "обмен":
Крим за пiвнiч наш зiпхнувши,
"нынче" згоден на "обмен"?
Якщо згоден, то вiддай нам
Землi, що зiтнув тодi,
Тiльки мул не каламуть нам
В Севастопольськiй водi.
СССРу, ти поклявся-
Борг ти взяв його собi?
Мабуть вкрай ти заплутався,
Знать гаплик гряде тобi...
Кажуть, Бiс плекав нагоду
Не пустити нас в ЕС,
Щоб ми мали тiльки змогу
Повертати до ТС.
Та якщо спроможний ворог
Зазiхнуть на наш терен,
Хiба Захiд для нас - доктор:
Захистить наш суверен?
ЕС прийме пiд свiй захист,
Якщо прийдеш без проблем,
То ж вернути Крим - нагода,
З шоу дзузьки в сюзерен.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в "свiтлее" майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
24.05.2014
ХОЗА́РЫ
Древний тюркоязычный народ, образовавший в VIII-X вв. государство, простиравшееся от нижней Волги до Кавказа и Северного Причерноморья.
А "віршики" читай внукам - я на подібне не реагую
А тепер назви мені "опричників" - варягів! Та на той час уже слово "варяг" не вживалося! Були "свеї" і "норвеги"! І твої "варяги - "Вязємські (литвини) Басманови Бутурліни Годунови (хрещені татари)? Ти хоч якщо пишеш - думай трохи!
882 год ... 1140-лет прошло с тех пор , как попечитель (регент) малолетнего новгородского князя Игоря (сына норманнского конунга Рюрика) Олег, со своей дружиной прибыл в Киев и совершил государственный переворот , подло убив киевского князя Аскольда, захватил власть в Киеве . Вот в 882-ом году Олег подавив христианство и насадил своих языческих богов, которых вы, пан Яр , считаете нашими. Если по чесноку, то богов до 882-го года мы , к нашему позору , не помним. На Руси началась 106-ти летняя антихристианская языческая реакция . Уже этот факт дает полное право Православной Христианской Церкви канонизировать первокрестителя Руси киевского князя Аскольда и причислить к лику святых . А на его убийцу Олега и Рюриковичей наслать анафему, как на душителей христианства. Божья Кара настигла все же их: Игоря убили древляне за непосильное стяжательство (повторная дань),сын Игоря Святослав был убит печенегами , которые устроили на него засаду на днепровских порогах . Хан Куря приказал сделать из черепа князя Святослава чашу обрамленную золотом. Божья Кара не обошла стороной и внуков Игоря: Олега и Ярополка. Они не поделили сфер влияния , как следствие - Олег был убит . Затем был убит Ярополк . В гонке за киевский престол победил третий внук Игоря -Владимир, который разорвал порочный круг и все же крестил Русь , объединив все русские земли вокруг Киева. Вскоре Новгород сепарировал ,самоустранившись от защиты Киевской Руси. И Божья Кара настигла правителей северных провинций бывшей Киевской Руси . Рюриковичи потеряли власть, их преемники Романовы не только потеряли власть , но и были изуверски уничтожены соплеменниками-большевиками . На протяжении всей истории северного соседа практически каждое поколение испытало на себе тяжбу смуты-цареубийства, безвластие, революции, войны. Правителей , на которых не совершалось бы покушение , можно по пальцам пересчитать (князья убивали друг друга , покушения на царей , покушение на Ленина , отравление Сталина , покушения на Брежнева , Андропова) . Кто следующий? Такой смуты, которая сопровождает смену каждого правителя нет ни в одном государстве мира. А ведь всего этого можно избежать , признав и осознав свой грех . Ведь грехи отпускаются, было бы только искреннее желание , исходящее от чистого сердца и от души. А признав свой грех, отказаться навсегда от практики , противоречащей канонам морали христианства . Когда Россия празднует свое 1150-ти летие , в Украине -- траурная дата - 1120ти летие подавления Новгородом на Руси христианства , убийство киевского князя Аскольда , государственный переворот. Торжества Украины - Руси - это 1542 года от основания Киева - стольного города Киевской Руси и 1162 -летие первого крещения Киевской Руси Аскольдом (в 2022г).
об объективности ваапше речь не стоит до 10-11 столетия - когда мы научились сьогодення отображать на бумаге... Все до того - миф, тем более с подачи греков... к слову, оговорюсь в своем ИМХО, киммерийцы-скифы впоследствии татары, особенно крымские, только они имеют среднеазийско-среднеморско-балканский компонент - это один народ в разное историческое время.
Англосакси хитрi стали-Iндiю лишили:
З окупацiей витрати iм казну гнiтили.
Кредит-дебет - не потрiбен:В сальдо нема сили.
ВВП ж своiм видатком iм казну пiдсилив.
Лиш Бiг-Бендом, шiдi-рiдi, Новый рiк вiдбили
Iз ТээСу крiзь оффшори грошей пiдвалили.
Гей-гоп! Щедрий край - корисних копалин,
Вся Европа в вус не дме : знае що придбае.
Das ist, шiдi-рi , arbeit ist «работа» ,
На ресурси ся кивають: Ванi е «забота».
По мурдасам вятичiв-
братцiв ми пiзнаем,
Та й в полабцях е утiги:
най брат цим пишае.
Гей-гоп! Шiдi-рi , та-та-рiдi дана,
Нестор славить ся варягiв -
чом не басурманiв?
Гей-гоп! Хан Батий -
батько вам ся рiдний.
А в ТээСi , що за йден -
кажуть, що спорiдний.
Всi варяги - то кассуби, крадii завзятi.
За прибутки вiд грабункiв в Европi проклятi.
Гей-гоп! Шiдi-рi, хай кассуб то знае:
Що кафтан, який вiд Трiшкi - ТээСэсiана.
Так кассуби, нашi любi, на ТС попались,
- Якби знали , що так буде, ви би не кохались.
Ой! Матрьошки, шiдi-рi, Шiдi-рiдi-дана,
Циган Ян ся вiдпочие : ТээСэсiана.
До ТээСу кличуть щиро?
-Туди заганяють.
А в ЕэСi хочуть бачить,
але не впускають.
Бо в ЕэСi жиють мило,
там не «прозябают»:
Як в ТээСi, не батрачать ,
де лиш дзуську мають. .
Наш лелека в породiллi
нацiю возносить-
У сусiдiв - не до жиру:
життя стерхiв косить.
Гей-гоп! Шiдi-рi,
китайцi теж - доки.
Горобцiв поки не виб*ють,
з глузду iдуть поки.
Ой, гоп! Шiдi-рiдi,
шiдi-рiдi дана,
Доля схильная до Шульца,
та не до Iвана.
Ой, РЕЙН! Шiдi-рiдi,
дощ кропить Iвана,
Тiльки води рiки Волги-
милi басурманам.
Над всим свiтом iз Кремля
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив-
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Рерiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був.
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
06.05.2014
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
вы думаете что никто не видит эти испражнения в 8 утра, когда в Украине люди идут на работу?
поливая грязью (без разницы какую власть) в условиях предвоенного состояния, вы в очередной раз подтверждаете то что с россией связывать себя даже узами порабощенного народа никто не будет
суть ваших дефекаций и лайков друг другу (дабы типа народ поддерживает) никчему не приводит, а только усугубляет отторжение уйти подальше от сроссии! Были друзьями в свое время, а сейчас 80% Украинцев не сядет за один стол.
тупые методички о подливание масла в огонь только вас же и спалит)
Мустафа Кемаль Ататюрк: від офіцера до батька нації
https://youtu.be/hrQvlDAwGnM
ШЕСТЬ стрел Ататюрка в будівництві держави турецької нації
- республіканство
-НАЦІОНАЛІЗМ
- народність
- єтатізм
- світська влада
- революційність
Да и баночка вазелину не будет лишней, а то мало ли, как оно у них всё там развиваться будет
Злобный дядька Эрдоган"©®
(аллюзия на известное произведение)