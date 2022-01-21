РУС
Новости Коронавирус и карантин
В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 150 человек, выздоровели – 4 486

За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель зафиксированных новых случаев COVID-19 в Украине за сутки с 18 ноября 2021 года, когда были выявлены 20 591 случай коронавирусной болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 20 января в Украине:

  • зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2464, медработников – 429);
  • 86 146 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 226 человек;
  • летальных исходов – 150;
  • выздоровели - 4 486 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 819 538 человек;
  • выздоровели - 3 576 268 человек;
  • летальных исходов – 98 993;
  • проведено ПЦР-тестирование - 17 389 831.

С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получили две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. Всего проведено 29 699 380 прививок", - рассказали в Минздраве.

Минздрав (4912) статистика (2312) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+5
Расскажи это родным 100 тысяч украинцев, которые умерли. Заразившись, не будучи привитыми. Хотя зачем -- тебе же насрать на жизни людей, как настоящему совку.

То, что из приведенного текста никак не следует, что не нужно прививаться до тебя, тупенького, тоже не доходит.
21.01.2022 08:44 Ответить
+5
Ти розкажи тим рідним як зеВрачі їх замочили завдяки протоколам котрі прислали сатанюги ВОЗ!
21.01.2022 08:59 Ответить
+4
Властям и их родным/друзьям принадлежат торговые сети, рестораны, кинотеатры и т.д. Они теряют на этом деньги, дурачок.

А прогресс ковида - волна омикрона, которая из Европы дошла сюда. Не комментируй, дабы глупость свою не показывать. С какого отдыха у тебя власть в Англии, Италии, США сейчас приехала, чмо тупенькое? Вас на Цензоре размножают тут, дебилоидов?
21.01.2022 08:39 Ответить
Власть поприезжала с отдыха. Карманы опустели. Ковид резко начал прогрессировать. Совпадение, не думаю. Где еще, как не на ковиде можно пополнить денюжки.
21.01.2022 08:16 Ответить
Властям и их родным/друзьям принадлежат торговые сети, рестораны, кинотеатры и т.д. Они теряют на этом деньги, дурачок.

А прогресс ковида - волна омикрона, которая из Европы дошла сюда. Не комментируй, дабы глупость свою не показывать. С какого отдыха у тебя власть в Англии, Италии, США сейчас приехала, чмо тупенькое? Вас на Цензоре размножают тут, дебилоидов?
21.01.2022 08:39 Ответить
Ничего они не теряют...
Стаду выдали зеленые сертификаты и оно густой толпой повалило по ..торговым сетям...ресторанам и кинотеатрам...
И надо будет стаду дадут и какой нить серобуромалиновый сертификат....но деньги они терять не будут...
21.01.2022 08:50 Ответить
Идийот. На ковидной теме мутят сотнями миллионов. А т.н. рестораторы и прочие влалельцы (арендаторы читай) "бутиков" - это мелкая шелупонь для реальных мутнорылых типов наверху, поэтому им пох. Это тебе, боту на зарплате от высеров, они "богачам" и "пострадавшим бизнесом" кажутся. Лучше, вывали-ка че то про бустеры.
21.01.2022 09:54 Ответить
Urs

За листопад померло 87862 українці. Це на 39 287 смерті більше, ніж у середньому за 5 докоподібних років. 1300 додаткових смертей на день.
21.01.2022 18:16 Ответить
Треба негайно переводити навчальні заклади на дистанційну освіту. Зараз (Київська область) в класах нема до половини дітей, дуже багато хворіють вчителів, навіть ті, які були щеплені двома файзерами. Так, здебільшого вдруге та після щеплень хворіють легше. Температура тримається до 3 днів, без запалень легенів та ускладнень. Класи один за одним ідуть на карантин і вчителі мають розриватись, читаючи онлайн і очно. Толку з цьго навчання мало, тому треба масово на пару тижнів піти на дистанційне, щоб збити хвилю.
21.01.2022 10:02 Ответить
Слова хоть местами меняй, учить вас всех надо
21.01.2022 13:36 Ответить
"Слуги" привезли заразу з тих місць, де збиралася ця зараза на свята.
21.01.2022 08:26 Ответить
Слуги диявола - це найстрашніша зараза!
21.01.2022 08:57 Ответить
CDC виявляє природний імунітет, отриманий внаслідок попереднього зараження COVID-19, забезпечує більший захист, ніж вакцини

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/cdc-reveals-natural-immunity-acquired-previous-infection-covid-19-provides-protection-vaccines/

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/
21.01.2022 08:37 Ответить
Расскажи это родным 100 тысяч украинцев, которые умерли. Заразившись, не будучи привитыми. Хотя зачем -- тебе же насрать на жизни людей, как настоящему совку.

То, что из приведенного текста никак не следует, что не нужно прививаться до тебя, тупенького, тоже не доходит.
21.01.2022 08:44 Ответить
Ти розкажи тим рідним як зеВрачі їх замочили завдяки протоколам котрі прислали сатанюги ВОЗ!
21.01.2022 08:59 Ответить
пан ніхто ніхто і звати його Ніяк.

тому на..уй у спам!
21.01.2022 18:19 Ответить
Здається у твоєму прізвищі одна зайва буква?
21.01.2022 18:48 Ответить
а ты расскажи родным тех украинцев которые умерли от той прививки и умерли привитыми от короновируса
прививаться чем? вакцина не защищает от заболевания на короновируса, не предотвращает его распространения и не предотвращает от смерти при заболевания
21.01.2022 10:34 Ответить
Перше посилання - фекометна помийка
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.  - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) демократах и искажением фактов.

По другому ти забула навести ось це:
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/ Проте захищеність від Дельта була найвищою серед людей, які були щеплені і пережили попередню інфекцію COVID , і найнижчою серед тих, хто ніколи не був заражений або не вакцинований, показало дослідження. Тим не менш, вакцинація залишається найбезпечнішою стратегією проти COVID-19, згідно зі звітом, опублікованим у тижневому звіті Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).
21.01.2022 13:38 Ответить
не варто навіть дискутувати з путінською підстилкою Енгліш..
21.01.2022 18:22 Ответить
тобто якщо майданчик правого спрямування, то це відразу означає, що там брехня, а ось демократів майданчики, типу CDC - чисті як сльоза дитинчати?
21.01.2022 20:14 Ответить
ти сам то чоловіче яких настоїв? лівий, правий, чи болото, як писав ульянов(льонін)?
21.01.2022 20:15 Ответить
* - настроїв
21.01.2022 20:15 Ответить
коли, наприклад, про ***** кажуть "низькорослий брехун", це не означає, що "якщо людина низькорослий, то це відразу означає, що вона брехун".Ннизький зріст та брехливість - незалежні ознаки. Майже так і відносно помийного сайту The Gateway Pundit. Єдине що ультраправі набагато більш схильні до брехні і спотворення фактів, ніж "майданчик правого спрямування".
22.01.2022 12:20 Ответить
антипка, відвали, ти вже великий фахівець з ковіду. і з ним і з тобою давно все зрозуміло. Мало того, ти такий маніпулятор , що від тебе аж тхне. Ти, бісової матері син, на моє питання давай відповідь - ти болото чи лівий чи правий?
22.01.2022 12:35 Ответить
А то що, розплачешся, мать Горького?
22.01.2022 13:14 Ответить
це все, що ти змогло народити своїм мозком? слабенько, вельми слабенько )))))))
22.01.2022 15:40 Ответить
болото ти нікчемне. аби пайка була.
22.01.2022 15:41 Ответить
главное, что бубочка хорошо покушал во дворце польского презика, а лохи сами пусть лечатся.
21.01.2022 08:38 Ответить
І покакал...
21.01.2022 08:42 Ответить
Вірус брав вихідні на свята...)
21.01.2022 09:25 Ответить
Вы посмотрите на наши больницы,почитайте протоколы лечения препаратами,которые только проходят исследования.Конечно не везде,но везде срок лечения существенно сокращен.Например с 21 дня для 2 х сторонней пневмони с осложнением бранхитом до 8 календарных дней.При выписки из больницы еще больного человека могут наступить осложнения,а для имеющего еще болезни к сожалению и летальный исход.Вот и вся статистика.
21.01.2022 10:01 Ответить
Шта?!)
21.01.2022 13:01 Ответить
.
21.01.2022 10:09 Ответить
Интересно, кто-то определяет возбудителя у больных с пневмонией?Или антибиотики не надо давать?
21.01.2022 10:20 Ответить
 
 