В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 150 человек, выздоровели – 4 486
За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель зафиксированных новых случаев COVID-19 в Украине за сутки с 18 ноября 2021 года, когда были выявлены 20 591 случай коронавирусной болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За сутки 20 января в Украине:
- зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2464, медработников – 429);
- 86 146 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 226 человек;
- летальных исходов – 150;
- выздоровели - 4 486 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 819 538 человек;
- выздоровели - 3 576 268 человек;
- летальных исходов – 98 993;
- проведено ПЦР-тестирование - 17 389 831.
С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получили две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. Всего проведено 29 699 380 прививок", - рассказали в Минздраве.
А прогресс ковида - волна омикрона, которая из Европы дошла сюда. Не комментируй, дабы глупость свою не показывать. С какого отдыха у тебя власть в Англии, Италии, США сейчас приехала, чмо тупенькое? Вас на Цензоре размножают тут, дебилоидов?
Стаду выдали зеленые сертификаты и оно густой толпой повалило по ..торговым сетям...ресторанам и кинотеатрам...
И надо будет стаду дадут и какой нить серобуромалиновый сертификат....но деньги они терять не будут...
За листопад померло 87862 українці. Це на 39 287 смерті більше, ніж у середньому за 5 докоподібних років. 1300 додаткових смертей на день.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/cdc-reveals-natural-immunity-acquired-previous-infection-covid-19-provides-protection-vaccines/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/
То, что из приведенного текста никак не следует, что не нужно прививаться до тебя, тупенького, тоже не доходит.
тому на..уй у спам!
прививаться чем? вакцина не защищает от заболевания на короновируса, не предотвращает его распространения и не предотвращает от смерти при заболевания
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) демократах и искажением фактов.
По другому ти забула навести ось це:
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/prior-covid-infection-more-protective-than-vaccination-during-delta-surge-us-2022-01-19/ Проте захищеність від Дельта була найвищою серед людей, які були щеплені і пережили попередню інфекцію COVID , і найнижчою серед тих, хто ніколи не був заражений або не вакцинований, показало дослідження. Тим не менш, вакцинація залишається найбезпечнішою стратегією проти COVID-19, згідно зі звітом, опублікованим у тижневому звіті Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).