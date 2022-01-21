В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 20 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки, умерли 150 человек, выздоровели – 4 486

За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель зафиксированных новых случаев COVID-19 в Украине за сутки с 18 ноября 2021 года, когда были выявлены 20 591 случай коронавирусной болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 20 января в Украине:

зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 2464, медработников – 429);

86 146 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 226 человек;

летальных исходов – 150;

выздоровели - 4 486 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 819 538 человек;

выздоровели - 3 576 268 человек;

летальных исходов – 98 993;

проведено ПЦР-тестирование - 17 389 831.

С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получили две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. Всего проведено 29 699 380 прививок", - рассказали в Минздраве.





