Эпидзонирование Украины: уже восемь областей в "оранжевой" зоне, в Ивано-Франковской и Львовской области "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 21 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 323. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (951), Сумской области (640) и Черновицкой области (554).

По данным за 20 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 33,5 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 20 января превышен в Ивано-Франковской (86,2 человек на 100 тыс. населения) и Черновицкой (61,9 человек на 100 тыс. населения) областях. Также в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций – 101,5% при определенном показателе 50%. То есть за предыдущие сутки количество госпитализированных в Ивано-Франковской области снова удвоилось - выросло на 101,5%. 19 января был рост на 108,4%. Также показатель динамики уровня госпитализаций превышен во Львовской области (93,3%) и Ривненской области (59,5%).

Также в Украине занято 24,8% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 20 января 2022 года, в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.