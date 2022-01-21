РУС
25-летний офицер Федосенко закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил. ФОТО

25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты, таким образом спас ему жизнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Сил логистики ВСУ в фейсбук.

На одном из учебных полигонов Николаевской области старший лейтенант Богдан Федосенко, проходящий службу в воинской части А0598, за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному.

25-летний офицер Федосенко закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил 01

Фото: Командование Сил логистики ВСУ/фейсбук

"Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно – метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

О чрезвычайной ответственности военного говорят и его коллеги.

Также читайте: В районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых подразделений. ФОТО

В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии г. Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Командование Сил логистики ВС Украины за такой поступок характеризует его как настоящего героя и с целью воспитания лидерских качеств у подчиненного личного состава подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.

Для самого офицера это будет двойным праздником. Ведь незадолго до своего дня рождения он спас жизнь побратима, и, возможно, еще получит поощрение от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

25-летний офицер Федосенко закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил 02

Автор: 

Справжньому офіцеру-респект...
21.01.2022 09:02
таких офіцерів потрібно просувати по службі
21.01.2022 09:03
Повага.
Молодець. І зреагував, і не розгубився. Добре підготовлений.

Здоров'я офіцеру і щастя !
21.01.2022 09:06
21.01.2022 09:02
ГЕРОЯМ СЛАВА !!
СЛАВА НАЦІЇ !!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
21.01.2022 09:05
21.01.2022 09:06
А міг би од армії відкосить,разів 4,гляди і в люди вибився б!
21.01.2022 09:06
офіцер Федосенко-УКРАЇНЕЦЬ! а НЕ 95-й квартальний......
21.01.2022 09:12
Такі в президенти не годяться. Там повинен бути покидьок та дизертир. Такий як Бубочка з кварталу 95
21.01.2022 09:15
😁😁😁👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
21.01.2022 10:00
Только уважение таким людям, не прятался за спиной.
21.01.2022 09:08
Худесенький хлопчина, а яка міць! Респект ВОЇНУ та шана батькам за відповідального і сміливого захисника! Нехай збереже його Господь та ніхто не гине поряд з ним!!!
21.01.2022 09:13
на его фоне сразу представляю галабаротьку тьфу !
21.01.2022 09:18
хорошо что в Украине есть нормальные люди
21.01.2022 09:19
Чоловічий вчинок
21.01.2022 09:23
Чийсь героїзм - завжди результат чийогось роз***дяйства. Тут яскравий приклад. Здоров'я Офіцеру.
21.01.2022 09:28
Не той випадок.
21.01.2022 09:49
Тобто там була штатна запланована ситуація з вибухом цієї гранати? Чи, може, результат дії непереборної сили?
21.01.2022 09:51
Так, штатна. Бланкетна ст. КК.
21.01.2022 11:22
КАКОЙ МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИК !!! МУЖЧИНА !!!!!! ++++ ЖИВИ БОГДАНЧИК СТО ЛЕТ !!! И БОЛЬШЕ !!!
21.01.2022 09:39
А чому можливо отримає??? Людина ризикувала своїм життям і повела себе як справжній герой. За такі вчинки потрібно мотивувати людей, такі люди потрібні державі! А ви пузатих генералів розводите як стадо....
21.01.2022 09:39
КРЕСТНИКУ ТВОЕМУ -ЗДОРОВЬЯ !!!
21.01.2022 09:40
Старлею, конечно, респект и уважение, но нельзя не задать вопрос: А чем так занят "наш" гавнокомандующий, что его реакцию на подобное происшествие нужно ждать?
21.01.2022 09:41
Офицер , и этим все сказано !!
21.01.2022 09:45
Как человек - молодец.

Но офицер ценнее нерадивого солдата. На подготовку офицера уходит гораздо больше времени и средств.
21.01.2022 09:55
Какой Героический поступок!!!
Достойно наивысшей награды и прекрасной карьеры!!!
Родителям отдельная благодарность за воспитание Героя!
Здоровья и удачи всей его семье!
21.01.2022 09:58
Поступок глупый. Разгильдяй один, а пострадал другой. Для страны гораздо важнее достойный офицер, а не обормот, который даже гранату кинуть не может.
21.01.2022 10:21
А ты сам хоть раз кидал боевую гранату?
21.01.2022 10:27
Философский вопрос !
Можно офицерами и от пуль прикрываться если что.
Поступок героический , но насколько правильный ,это спорный вопрос.
21.01.2022 10:35
Вопрос не философский, а психологический. Новобранцу сложно бывает разжать вовремя пальцы руки при броске гранаты, тем самым отпуская предохранительную скобу, которая запускает механизм замедления.
21.01.2022 10:57
Пусть будет психологический.
За 27 лет службы я много чего насмотрелся
Есть две человеческие жизни, обе бесценные ( так принято говорить,) а а реалиях один облажался а второй подставился.
Про бесценность ,это трёп. Все имеет свою цену и жизнь офицера более ценна для государства.
Бывает ситуация когда посылают человека на смерть и учитывается при этом и возраст и дети и ценность

Война страшное дело.
21.01.2022 11:06
"Все имеет свою цену и жизнь офицера более ценна для государства."
Без солдат жизнь офицера государству вообще не нужна, именно офицер должен грамотно планировать боевые операции с учетом исключения ненужных потерь. В этом случае офицер не растерялся, а оттолкнул в сторону бойца и накрыл своим телом. Это лучший вариант чем обоим стоять в ступоре и ждать взрыва гранаты.
21.01.2022 11:14
Вы высказали свою точку зрения, а я свою и не мнение.
А если отвлечься от этого случая и представить что Вам необходимо отправить на простое но крайне опасное задание и на выбор даны два человека. Вы командир и оба ваши подчинённые. Один " сырой" боец, а второй толковый офицер.
Какое правильное решение я знаю, а что бы вы сказали ?
21.01.2022 12:22
Один " сырой" боец, а второй толковый офицер.

А что это за задание, с которым, по Вашему мнению, одинаково могут справится и "сырой" боец и толковый офицер?
21.01.2022 12:28
Если вы не хотите или не можете ответить, так и скажите, а " виляние попой ( извините) не интересно. Все мы расходный материал и менять на шахматной доске малоперспективную пешку на офицера просто дурость.
21.01.2022 14:31
Я уже спросил: А что это за задание, с которым, по Вашему мнению, одинаково могут справится и "сырой" боец и толковый офицер?
Теперь жду Вашего авторитетного мнения. У Вас же выслуги аж целых 27 лет.
21.01.2022 14:45
Справжній український Офіцер!
21.01.2022 10:40
Сама ситуация глупая, но слава Богу что так всё закончилось.
А настоящему офицеру - респектище!
21.01.2022 10:44
Самое главное - чтоб все боевые гранаты в украинской армии были такими малотравматичными.
21.01.2022 11:40
Справжній офіцер. Бережи Боже тебе, синок.
21.01.2022 11:46
Старлею респект,но не надо забывать, что он руководил занятием по огневой подготовке и от его команд зависило качество исполнеия упражнения военнослужащим,так понимаю бросок гранаты с окопа самое простое.
Вспомнилось.При совке подготовка к учениям,броски гранат при атаке цепь из отделения,бросаешь гранату,каску на нос,приклад на яйца и вперед,все по четких командах,один замешкался с чекой,и на команду *бросок!*,бросает ее от живота на 10к метров,все уже побежали и тут команда *ложись!*сосед так бросившего ложится рядышком с гранатой,ничего не видя т.к.каска на носу,гранаты начала 50х годов одна з троих не срабатывала,эта РГД сработала да еще и пучком в одну сторону прям в живот.Через день простились,еще через день на учения со всей техникой и боевыми,а на них этот случай просто пустяк
21.01.2022 14:38
 
 