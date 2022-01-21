25-летний офицер Федосенко закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил. ФОТО
25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты, таким образом спас ему жизнь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Сил логистики ВСУ в фейсбук.
На одном из учебных полигонов Николаевской области старший лейтенант Богдан Федосенко, проходящий службу в воинской части А0598, за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному.
Фото: Командование Сил логистики ВСУ/фейсбук
"Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно – метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.
О чрезвычайной ответственности военного говорят и его коллеги.
В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии г. Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Командование Сил логистики ВС Украины за такой поступок характеризует его как настоящего героя и с целью воспитания лидерских качеств у подчиненного личного состава подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.
Для самого офицера это будет двойным праздником. Ведь незадолго до своего дня рождения он спас жизнь побратима, и, возможно, еще получит поощрение от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
СЛАВА НАЦІЇ !!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!
Молодець. І зреагував, і не розгубився. Добре підготовлений.
Здоров'я офіцеру і щастя !
Но офицер ценнее нерадивого солдата. На подготовку офицера уходит гораздо больше времени и средств.
Достойно наивысшей награды и прекрасной карьеры!!!
Родителям отдельная благодарность за воспитание Героя!
Здоровья и удачи всей его семье!
Можно офицерами и от пуль прикрываться если что.
Поступок героический , но насколько правильный ,это спорный вопрос.
За 27 лет службы я много чего насмотрелся
Есть две человеческие жизни, обе бесценные ( так принято говорить,) а а реалиях один облажался а второй подставился.
Про бесценность ,это трёп. Все имеет свою цену и жизнь офицера более ценна для государства.
Бывает ситуация когда посылают человека на смерть и учитывается при этом и возраст и дети и ценность
Война страшное дело.
Без солдат жизнь офицера государству вообще не нужна, именно офицер должен грамотно планировать боевые операции с учетом исключения ненужных потерь. В этом случае офицер не растерялся, а оттолкнул в сторону бойца и накрыл своим телом. Это лучший вариант чем обоим стоять в ступоре и ждать взрыва гранаты.
А если отвлечься от этого случая и представить что Вам необходимо отправить на простое но крайне опасное задание и на выбор даны два человека. Вы командир и оба ваши подчинённые. Один " сырой" боец, а второй толковый офицер.
Какое правильное решение я знаю, а что бы вы сказали ?
А что это за задание, с которым, по Вашему мнению, одинаково могут справится и "сырой" боец и толковый офицер?
Теперь жду Вашего авторитетного мнения. У Вас же выслуги аж целых 27 лет.
А настоящему офицеру - респектище!
Вспомнилось.При совке подготовка к учениям,броски гранат при атаке цепь из отделения,бросаешь гранату,каску на нос,приклад на яйца и вперед,все по четких командах,один замешкался с чекой,и на команду *бросок!*,бросает ее от живота на 10к метров,все уже побежали и тут команда *ложись!*сосед так бросившего ложится рядышком с гранатой,ничего не видя т.к.каска на носу,гранаты начала 50х годов одна з троих не срабатывала,эта РГД сработала да еще и пучком в одну сторону прям в живот.Через день простились,еще через день на учения со всей техникой и боевыми,а на них этот случай просто пустяк