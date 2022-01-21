25-летний офицер Федосенко закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты на полигоне в Николаевской области и выжил. ФОТО

25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты, таким образом спас ему жизнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Сил логистики ВСУ в фейсбук.

На одном из учебных полигонов Николаевской области старший лейтенант Богдан Федосенко, проходящий службу в воинской части А0598, за несколько секунд до возможной гибели спас жизнь подчиненному.

Фото: Командование Сил логистики ВСУ/фейсбук

"Во время проведения занятий по огневой подготовке, а именно – метания боевых гранат, старшего лейтенанта Федосенко назначили руководителем на учебном месте. Увидев, что военнослужащий бросил скатившуюся на бруствер гранату, руководитель среагировал мгновенно – оценив обстановку, не колеблясь, оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина и закрыл его собой, таким образом спас жизнь подчиненному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва гранаты старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Военнослужащего ждет недолгая реабилитация, однако он утверждает, что чувствует себя хорошо и уже хочет вернуться в военный строй.

О чрезвычайной ответственности военного говорят и его коллеги.

В воинскую часть А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибыл после окончания Военной академии г. Одессы и через два с половиной года службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Командование Сил логистики ВС Украины за такой поступок характеризует его как настоящего героя и с целью воспитания лидерских качеств у подчиненного личного состава подготовило ходатайство на имя Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о поощрении старшего лейтенанта Федосенко.

Для самого офицера это будет двойным праздником. Ведь незадолго до своего дня рождения он спас жизнь побратима, и, возможно, еще получит поощрение от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.