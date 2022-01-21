РУС
Школы Ужгорода переводят на дистанционное обучение через ОРВИ и COVID-19, - горсовет

С 24 января по 7 февраля школы Ужгорода переводят на дистанционное обучение из-за роста случаев заражения острыми респираторными заболеваниями и COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"С понедельника, 24 января, в заведениях общего среднего образования Ужгорода – карантин с дистанционной формой обучения. Вводят его на две недели", - говорится в сообщении.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Отмечается, что эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. В первый раз в этом эпидсезоне лабораторно подтвердили циркуляцию вирусов гриппа типа А.

