Житель Ивано-Франковска угрожал взорвать квартиру, где находилась его 10-летняя дочь, - полиция. ФОТОрепортаж

20 января в 2 часа ночи на линию 102 поступило сообщение от 35-летнего мужчины. Он сообщил, что заминировал дверь квартиры и угрожал взорвать себя с 10-летней дочерью, если не приедет его бывшая жена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие экстренные службы.

После трехчасовых переговоров с мужчиной, привлекая его товарища, полицейские вошли в квартиру. В это время мужчина держал в руках нож. Благодаря слаженным действиям его задержали. В результате никто не пострадал. При осмотре помещения взрывных устройств не обнаружили, однако взрывотехники изъяли страйкбольную гранату.

Нарушителя, находившегося в состоянии опьянения, задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что франковец ранее привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

Также читайте: Мужчина с боевой гранатой в кармане задержан в Киеве, - полиция

Следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному подозрении и избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.







Фото: сайт полиции