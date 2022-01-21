Путин намерен отпраздновать 100-летие со дня основания СССР созданием новой Российской империи, - Волкер

Внешнеполитические шаги президента РФ Владимира Путина указывают на то, что он полон решимости отпраздновать в декабре 2022 года 100-летие со дня основания СССР созданием новой Российской империи, считает бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Подобным мнением он поделился в колонке на сайте НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Примирение с этой новой реальностью станет сложной задачей для руководителей НАТО в предстоящие месяцы и годы. Чтобы обеспечить свободу и безопасность в Европе — и сохранить надежду на то, что страны, не входящие в настоящее время в НАТО, также могут пользоваться свободой и безопасностью, — НАТО должна быть готова вернуться к уровню военного присутствия и бдительности, невиданных десятилетиями", — предупреждает дипломат.

По словам Волкера, тексты проектов договоров, представленные Россией Соединенным Штатам и НАТО в декабре 2021 года, показывают, что РФ стремится разрушить архитектуру европейской безопасности, существовавшую после Хельсинских соглашений 1975 года, и вместо этого вернуться к схожему с ялтинским разделением Европы на западную и российскую сферы влияния.

"Некоторые элементы хельсинкского "декалога" прямо оспариваются российскими текстами: например, право государств выбирать свои собственные союзы безопасности, невмешательство во внутренние дела других государств, обязательство воздерживаться от угроз или применения силы; и признание того, что международные границы не могут быть изменены силой", — подчеркнул Волкер.

По мнению дипломата, период, начавшийся после холодной войны, подходит к концу, и в ближайшем будущем миру не стоит ждать обнадеживающего прогресса и безопасности.