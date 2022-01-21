РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4268 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 362 74

Путин намерен отпраздновать 100-летие со дня основания СССР созданием новой Российской империи, - Волкер

Путин намерен отпраздновать 100-летие со дня основания СССР созданием новой Российской империи, - Волкер

Внешнеполитические шаги президента РФ Владимира Путина указывают на то, что он полон решимости отпраздновать в декабре 2022 года 100-летие со дня основания СССР созданием новой Российской империи, считает бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Подобным мнением он поделился в колонке на сайте НВ, передает Цензор.НЕТ.

"Примирение с этой новой реальностью станет сложной задачей для руководителей НАТО в предстоящие месяцы и годы. Чтобы обеспечить свободу и безопасность в Европе — и сохранить надежду на то, что страны, не входящие в настоящее время в НАТО, также могут пользоваться свободой и безопасностью, — НАТО должна быть готова вернуться к уровню военного присутствия и бдительности, невиданных десятилетиями", — предупреждает дипломат.

По словам Волкера, тексты проектов договоров, представленные Россией Соединенным Штатам и НАТО в декабре 2021 года, показывают, что РФ стремится разрушить архитектуру европейской безопасности, существовавшую после Хельсинских соглашений 1975 года, и вместо этого вернуться к схожему с ялтинским разделением Европы на западную и российскую сферы влияния.

"Некоторые элементы хельсинкского "декалога" прямо оспариваются российскими текстами: например, право государств выбирать свои собственные союзы безопасности, невмешательство во внутренние дела других государств, обязательство воздерживаться от угроз или применения силы; и признание того, что международные границы не могут быть изменены силой", — подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно помнить, что агрессор - это Россия и Путин, – Псаки.

По мнению дипломата, период, начавшийся после холодной войны, подходит к концу, и в ближайшем будущем миру не стоит ждать обнадеживающего прогресса и безопасности.

Автор: 

путин владимир (31964) россия (96899) СССР (815) Волкер Курт (634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
ну и шо будет? поставят нового ботоксного фуйла...
вся система в рашке такая, от 87% до верхушки..
Даже на Украину они распространили влияние - от клована квартального и януковоща до избравших их 73% нарИда..
показать весь комментарий
21.01.2022 09:54 Ответить
+7
А мы отпразднуем 31 годовщину распада этой клоаки - СССР. Рейган четко сказал в свое время - это империя зла. И развалил её.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:52 Ответить
+7
.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так знайдіть де Воно ховається та проведіть операцію для знищення терористів.
Чого ждати? Це вам не теракти бен-Ладена.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:49 Ответить
ну и шо будет? поставят нового ботоксного фуйла...
вся система в рашке такая, от 87% до верхушки..
Даже на Украину они распространили влияние - от клована квартального и януковоща до избравших их 73% нарИда..
показать весь комментарий
21.01.2022 09:54 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Роман Зайцев з Миротворця пише, що за даними американців та їх інформацією Данило Гетьманцев є зв'язком російських агентів.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00 Ответить
Так може цьому з"язковому та Єрмаку зв"язок цей повідрубати?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:07 Ответить
Хто ж обрубає, його спільники зеленський та баканов?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:19 Ответить
2020 рік.

https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Гетьманцев тварина. Назвав людей, які зібралися під радою фашистами.

Каже, законопроект Бужанського не вартий цього фашизму.

При цьому на його думку в останні роки у нас в країні панував фашизм.
Десь я вже таке чув. Нібито у сергацкової та ху#ла.

Відео для пам'яті, щоб нічого не забути:

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284178994879922176 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1284178994879922176

показать весь комментарий
21.01.2022 10:02 Ответить
А звідки взагалі вилізло це іудейстке чмо Гетьманцев?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:08 Ответить
"В Верховной Раде IV-VI созывов Даниил Гетманцев на общественных началах https://posipaky.info/search?is_exact=on&q=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2+%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&submit= работал помощником народного депутата от фракции Партии регионов Владимира Сивковича."

Вчора США оприлюднили інформацію, що на Сивковича накладені санкції за сприяння кремлю в його діях проти України.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:16 Ответить
Сказочный дол..бь Путин... строитель ля коммунизму увы нет человека нет проблем...пора в мире принимать закон для всех если какой то правитель угрожает войной миру такого просто ликвидировать а страну растворить между соседями..чтобы народ сам работал на опережение и знал если они будут аплодировать придурку вождю..то их расселят по коммуналках

...
показать весь комментарий
21.01.2022 10:13 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 09:50 Ответить
Знайдіть карту Російської імперії станом на 1914 рік і подивіться на неї. Хіба можливо відновити її за один рік?
показать весь комментарий
21.01.2022 09:51 Ответить
Які з тих територій зараз не в зоні впливу паРаші?
показать весь комментарий
21.01.2022 09:56 Ответить
"Зона впливу" - це поняття відносне. От скажімо Фінляндія - бувша провінція Російської імперії, а нині незалежна держава, вона у зоні впливу рф чи ні? І так і ні. Так - тому,що їй навязали нейтральний статус після 1945 року ні - тому що вона є частиною західного світу і не залежить від рф політично та економічно.
Кожну країну слід розбирати окремо. Але головне - це не частини імперії, це самостійні країни, які скласти до купи за рік неможливо. Та й за сто років теж. Часи імперій минули.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:10 Ответить
А чим принципово зараз Російська Федерація відрізняється від Російської Імперії?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:16 Ответить
Наявністю незалежних держав на території колишніх провінцій РІ.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:28 Ответить
Тим не менше, пуйло за період часу в один рік підім'яло під себе Білорусь та Казахстан.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:17 Ответить
Білорусь - так, Казахстан - ні. Про це свідчить швидкість з якою вони звідти виперлися назад. У Казахстані дуже значний вплив Китаю та західних транснаціональних корпорацій, яким належать найбільші видобувні та металургійні підприємства. Ще не відомо, хто кого "поімєл" для реалізації своїх цілей - Путін Токаєва, чи навпаки.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:26 Ответить
пуйло з Токаєвим усунили геть Назарбаєва, який не погоджувався на спільні із росією наддержавні органи ( читай домінуючі над іншими російські ) .
Після арештів тисяч людей і сотен смертей залякані люди, без наявності хоч якихось штабів-координаторів діяльності протестувальників, протести просто захлинулись.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:35 Ответить
Чому ви вирішили, що Токаєв погодиться увійти у цей самий наддержавний орган, типу т вз. "союзної держави" ? А у Казахстані був класичний бунт , який спеціально викликали для зміни однієї політичної еліти іншою. Клану Назарбаєва на Токаєва, причому останній для дестабілізації обстановки, звинувачення протестуючих та як привід для введення інтервентів, використав банди криміналітету, які займались погромами та грабежами. І своєї мети Токаєв досяг - руками Путіна посунув Назарбаєва, а потім швиденько випровадив "союзників" геть. А знедоленому народу кинув кістку у вигляді відміни деяких мит та повернення до старої ціни на газ. Там опозиції як у нас в Україні не було й близько, які і якоїсь організації, здатної координувати протести.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:31 Ответить
" своєї мети Токаєв досяг - руками Путіна посунув Назарбаєва, а потім швиденько випровадив "союзників" геть."

Ну-ну ... Вірити в те, що якийсь Токаєв, використав хутіна, а не навпаки, це смілива гіпотеза.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:38 Ответить
$о$не, вибачте.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:51 Ответить
Він до тієї дати просто здохне.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
А мы отпразднуем 31 годовщину распада этой клоаки - СССР. Рейган четко сказал в свое время - это империя зла. И развалил её.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:52 Ответить
путин ,он же ***** ,разводит вас как лохов а вы ведётесь дурачки ,***** ,он же по совместительству путин ,чмошник наивысшего уровня под маской мачо ,дивить его надо как таракана и всего делов .
показать весь комментарий
21.01.2022 09:52 Ответить
Хутин просто защищает свои ШКУРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ - дворец к примеру в Геленджике . И на жто он не пощадит мильены жизней рабов.

ВОТ ГДЕ ЯЙЦО КАЩЕЯ И ТУДА НАДО БИТЬ
показать весь комментарий
21.01.2022 09:55 Ответить
а доживет?до декабря еще далековато...
показать весь комментарий
21.01.2022 09:56 Ответить
Це Наслідки беззубої, недолугої, політики Заходу за останні десятиліття, його продажності та дій Німеччини на чолі агента Ангели по створенню сприятливих умов для ерефії, фінансування та передачі їй технологій.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:57 Ответить
проблема то в том, что на росисии не одно ***** такое, там єтих *****в разнокалиберньіх и разномастньіх - шо диких обезьян в Бразилии, до 140 млн
показать весь комментарий
21.01.2022 09:57 Ответить
ТАКОЙ там как раз только один.
Ипанутый, как сказал Немцов, а он знал наверняка.
Московитам на "величие" плевать, и их не 140 миллионов, а 90,
и они не против прилечь под Китай.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:24 Ответить
со всем сказанньім Вами согласен, кроме одного - что такой он там только один. подохнет єто *****, будут в жопу целовать следующего, такого же. хороший кацап - дохльій кацап
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Чмо з чухонії вже сидить у кутку. Йому нікуди йти. Війна? Нехай буде війна. Побачимо у кого яйця залізні.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:57 Ответить






POROHOBOT.NET

Іспанія та Канада підтримала Україну і направили кораблі в Чорне море : ПОРОХОБОТ
"Корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та попрямує до Середземного та Чорного морів"






.



показать весь комментарий
21.01.2022 09:58 Ответить
Дурень думкою багатіє!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:01 Ответить
ВІН ХУЖЕ ДУРНЯ, ВІН ХЙЛО !)
показать весь комментарий
21.01.2022 17:56 Ответить
.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:02 Ответить
.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:03 Ответить
В российской агрессии главный виновник - дорогая нефть.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:04 Ответить
Причины российской агрессии 1) в её извращенной экономики для своих интересах, 2) в сохранении государственного строя,3) в генетическом шовинизме её народа.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:55 Ответить
А ось генетика то й ні до чого. Кожна Людина бажає спокою. Як і кожний москаль. Але це не стосується агресивних кацапів з партквитком у кишені. Їм треба гори злата - тоді вони спокійнішають. А звідки взяти це злато? Вкрасти. Відібрати. Іншого вони не навчились.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:57 Ответить
Типичный анализ реальности советского человека. Каждый индивидуум желает стабильности, благополучия,уверенности в будущем.Украинцы от россиян сильно отличаются.Это продиктовано развитием истории.Россия страна самоколония.Образовывалась присвоением всё новых и новых земель,люди которые жили на этих территориях становились второсортными и превращались в русских.И в конечном счёте все они становились шовинистами.Держали дулю в кармане своей власти.но всегда изрыгали то,чго их правитель требовал.Ничего общего с развитием цивилизованных европейских стран.И Украина во все времена стремилась к европейскому развитию и поэтому по укладу всегда оказывала сопротивление колонизации.У украинцев в крови нет шовинизма в отличии от каждого россиянина..Там всегда власть приватизировала своё общество.С такими богатствами какие есть в россии,народ должен жить раз в 10 лучше.чем в других государствах.Но это далеко от этого.Любой правитель в России будет тем же заниматься,что и его предшественники.И вся стадная рабская толпа будет с истерикой кричать о своём величии и не обращая внимания на объёмы воровства своих правителей.Поэтому истоки зла(конфликты,жертвы,войны и т.п.) является не воровство власти,а историческая природа существования общества.И таким обществом является генетически-шовинистическая Россия
показать весь комментарий
21.01.2022 14:10 Ответить
В российской агрессии главный виновник - тяга кацапов мучить и убивать других людей и друг друга. А дорогая нефть просто дает им больше возможностей для этого.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:55 Ответить
он может отпраздновать сей великий праздник в одиночной камере в Гааге....
показать весь комментарий
21.01.2022 10:05 Ответить
***** в гробу отпразднует на концерте кабыздоха.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:48 Ответить
Автор: Фашик Донецкий

Давайте немного отбросим эмоции в сторону и на 5-8 минут представим себя на месте ввх, который… Который на таком шпагате, что ни один гимнаст со стажем не сядет.

Судите сами:

НАТО послало

США послали

Украина включила мороз и тоже послала

****, даже Зеленский послал

Население Украины послало - паники нет от слова совсем

Британия тупо взяла и оружие привезла

Чехия тоже хочет

В Казахстане тоже послали

Байден послал

*****, это минимум обидно. Ты вбухиваешь вагоны денег в пропаганду, в информационные операции, спонсируешь агентов влияния, видосики показываешь с техникой, технику военную поднял, а миру… Миру вот просто *****. В Украине паники нет, требования рф спустили в унитаз, биндеры обещают ****** насыпать без регистрации и СМС, если только дернётся кто из армии рф. Ну не ******, а???

Более того, заднюю нет как включить.

Не начнёшь войну против Украины - ***** для своих

Начнёшь войну против Украины - ***** для всего мира

Не прогнёшься под США - получишь санкции и станешь *****м для своих кентов (они голову отрежут за потери в бизнесе и за санкции)

Прогнёшься под США и НАТО - ***** для собственной армии, ссыкло и слабак

Полезешь воевать - есть шансы разрушить миф о русской армии и это увидит весь мир (украинцам терять нечего, будут ******* всем, что под руками)

Не полезешь воевать - заклюют все те, кто радикалы на россии, сдохнешь для них как личность

Начнёшь вторжение в Украину - цивильное население сожрёт, ибо курс рубля прыгнет как давление от слова «санкции»

Пойдёшь воевать против Украины - картинку с гробами русских оккупантов увидит весь мир

Не пойдёшь воевать против Украины - получишь почётное звание от своих же кентов - ***** эль ссыкло

Пойдёшь с войной в Украину - отрежут голову друзья по бизнесу (никто дачу в Маями и счета в зарубежных банках не хочет потерять)

Не пойдёшь…. *****, ***** какая-то - каждый ход не правильный. Ну, точнее хитрый план. А хитрый план на столько хитрый, что сам *** понимаешь, где схитрил.

Правда, есть проблема - хитро нужно объяснить холопам, где тут хитрость. Но, опять-таки, проблема: придворные собаки могут объяснить, а вот как это реально увидеть (хитрый план в смысле)…. Вот тут, ****, реально жесткач - вроде и всех переиграл (весь мир, США, ЕС и Украину) но всё равно *****.

Ааа! Что делать? Как переиграть? Кого переиграть так, чтобы *****м мне остаться в итоге?

Мораль. Не такий страшний чорт як його малюють - у ввх реально паніка, бо кожен крок його не є фатальним і буде обов'язково мати катастрофічні наслідки.

Тому пропоную зберігати спокій. Страшно нам було в 2014 році, всім. ***** зараз страшніше, ніж нам. Бо воно всіх пєрєхітріло. Ну, майже

Кінець
показать весь комментарий
21.01.2022 10:13 Ответить
Якби Зєля послав пуйло, то не марив би і не канючив постійно про рандеву із пуйлом.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:21 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 10:14 Ответить
Наконец-то Машка в естественной атмосфэре.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:08 Ответить
СРСР - Союз (добровільне об'єднання, якого не було, а була військова окупація національних утворень російськомовними керованими Москвою) Радянських (влади Рад не було, бо була диктатура комуністичної партії російськомовних) Соціалістичних (соціальної справедливості не було, бо не було рівного доступу до соціальних благ) Республік (республіка є національним народовладдям, якого не було через партійну диктатуру російськомовних з центром у Москві).
показать весь комментарий
21.01.2022 10:14 Ответить
вОЛОДЯ ************, празднуй что хочешь, с кем хочешь.
У Украины ты празднично отсосешь!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:14 Ответить
В 1891-1895 гг государство Польша перестало существоать, в результате трех делений (разборов) Польши между соседями, в т. ч. и россией. Произошло это из-за того, что магнаты (олигархи) думали только о своей выгоде и других причин, очевидных сейчас.
Государство Украина сейчас в похожей ситуации. К сожалению у нас "нацарював би рублів сто та й втік.."
Учится лучше на чужих ошибках.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:17 Ответить
"А чванитесь, що ми Польщу

Колись завалили!..

Правда ваша: Польща впала,

Та й вас роздавила!»
показать весь комментарий
21.01.2022 10:21 Ответить
Польща впала, бо поляки цього НАхотілися. Як і Козаччина. Помилки одного лідера або розбрат його оточення дорого обходяться народу. Уроки історії.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:03 Ответить
В 17...
показать весь комментарий
21.01.2022 10:22 Ответить
наши бойцы на передке должны чётко усвоить один важный момент: самая первая атака врага, какой бы массированной она ни была, должна захлебнуться кровью
тогда враг отойдёт и БУДЕТ ВЫНУЖДЕН ОКАПЫВАТЬСЯ!
самое время для Байрактаров
показать весь комментарий
21.01.2022 10:21 Ответить
Да нужно не ждать, пока они начнут наступление! Не надо повторять ошибки совка с 39 по 41 год, надо наступать первыми! ПОубивать этих тварей всех, только это отрезвит *****
показать весь комментарий
21.01.2022 11:32 Ответить
Полное газовое эмбарго и 45% притока валюты - тю-тю.
Такого не компенсирует никакая коммуналка ...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:17 Ответить
Перейменування Московії в Russia було найбільшою помилкою українця Феофана Прокоповича. Це призвело до того, що сьогодні 80% угро-фінів, тюрків і монголоїдів Північної Азії щиро вірять в те, що вони слов'яни!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:22 Ответить
Німець скаже: «Ви слав'яне».
«Слав'яне! слав'яне!»
Славних прадідів великих
Правнуки погані!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:29 Ответить
Брєд. Лєнін прибув з Германії у 1917 році. Далі і коментувати не хочу.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:30 Ответить
Ленін взагалі з Швейцарії приперся.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:40 Ответить
А что Зиновьев делал с Лениным в шалаше ...
Про мягкую попку пишется в их интимной переписке (в гугле есть).
показать весь комментарий
21.01.2022 13:10 Ответить
Зачем ссср писать с большой, совок сдох
показать весь комментарий
21.01.2022 11:56 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 13:07 Ответить
Дурень думкою багатіє...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:13 Ответить
Молодое вино рвёт старческие "меха": до декабря ему ещё надо дожить.
Путин навампирится энергетики от своих суворовцев, и потом его штырит:
то гиперзвук мерещится, то Ялта, то "новая империя"...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:28 Ответить
ПОХЙ !!! ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ РОССИЯН В ЕС И США !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:45 Ответить
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ ПУТИН НА ДОГОВОР С ТАЛИБАНОМ ПОШЁЛ !? ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕТ ДОСТОЙНЫХ ДРУЗЕЙ И УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КОГДА ОН ОДИН, ОН НИЧТОЖЕН !)
показать весь комментарий
21.01.2022 17:45 Ответить
ПУСТЬ ОН ЖОПУ АБХАЗИИ ПОДОТРЕТ С НАЧАЛА )))
показать весь комментарий
21.01.2022 17:52 Ответить
НАМ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ЛАБОРАТОРИИ, ЧТОБЫ РОССИЯН БЫСТРО РАЗДЕЛЫВАТЬ НА ОРГАНЫ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИХ !!! ТАК МЫ МОЖЕМ ИЗЛЕЧИТЬ ВЕСЬ МИР !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:54 Ответить
 
 