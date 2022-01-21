Глава МИД Великобритании Трасс сравнила возможное вторжение РФ в Украину с войной в Афганистане: "Кремль не усвоил уроков истории"
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что вторжение в Украину может привести к большим потерям и сравнила это с советской интервенцией в Афганистан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Мы очень ясно осознаем вместе с нашими союзниками в G7, с нашими союзниками в НАТО, что если будет вторжение России в Украину, это будет стоить очень дорого. Мы готовы ввести очень строгие санкции", - отметила она.
Трасс заявила, что Путин должен "удержаться и отступить от Украины, прежде чем совершить большую стратегическую ошибку".
"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде великой России, поделив территорию на основе этнической и языковой принадлежности", - сказала министерша.
Трасс также сравнила возможное вторжение с войнами в Афганистане и Чечне.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я не говорю о том, что кто либо должен воевать за Украину, это личное дело граждан Украины.
Но надавить на парашку, дать Украине оружие в котором нуждается армия, это можно и нужно сделать!
А ще не треба забувати що російську імперію створила німецька еліта. І треба пам'ятати що вона ж сиділа на її троні, писала для імперії історію та інше... І навіть переворот і прихід комуністів це теж в якісь степені заслуга німецької еліти. А все тому що росія це лиш ресурсна колонія своєї метрополії німеччини.