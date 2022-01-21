РУС
Глава МИД Великобритании Трасс сравнила возможное вторжение РФ в Украину с войной в Афганистане: "Кремль не усвоил уроков истории"

Глава МИД Великобритании Трасс сравнила возможное вторжение РФ в Украину с войной в Афганистане:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила Россию, что вторжение в Украину может привести к большим потерям и сравнила это с советской интервенцией в Афганистан.

"Мы очень ясно осознаем вместе с нашими союзниками в G7, с нашими союзниками в НАТО, что если будет вторжение России в Украину, это будет стоить очень дорого. Мы готовы ввести очень строгие санкции", - отметила она.

Трасс заявила, что Путин должен "удержаться и отступить от Украины, прежде чем совершить большую стратегическую ошибку".

"Кремль не усвоил уроков истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде великой России, поделив территорию на основе этнической и языковой принадлежности", - сказала министерша.

Трасс также сравнила возможное вторжение с войнами в Афганистане и Чечне.

Топ комментарии
+4
Европа тоже не усвоила: за редким исключением, попрятались как крысы в норах.
Я не говорю о том, что кто либо должен воевать за Украину, это личное дело граждан Украины.
Но надавить на парашку, дать Украине оружие в котором нуждается армия, это можно и нужно сделать!
21.01.2022 09:58 Ответить
+4
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Війна? Нехай буде війна. Побачимо у кого яйця залізні.
21.01.2022 09:58 Ответить
+4
100% - тут 15.000 кацапов зажмурят не за 10 лет,а за первые дни..
21.01.2022 10:17 Ответить
Равнять Україну с афганом не корректно.
21.01.2022 09:51 Ответить
100% - тут 15.000 кацапов зажмурят не за 10 лет,а за первые дни..
21.01.2022 10:17 Ответить
В афгане реально больше 100 тис погибло.
Европа тоже не усвоила: за редким исключением, попрятались как крысы в норах.
Я не говорю о том, что кто либо должен воевать за Украину, это личное дело граждан Украины.
Но надавить на парашку, дать Украине оружие в котором нуждается армия, это можно и нужно сделать!
21.01.2022 09:58 Ответить
Не згоден. Мабуть, Європа та НАТО давали ...йлу вийти з ситуації з честю. Воно, чмо чухонське, обрало БЕЗЧЕСТЯ. Але вже не тільки для себе, а й для всієї "його" країни. Ще й Білорусь з хмирєм совхозним втяг для .... кУмпанії.
21.01.2022 10:10 Ответить
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Війна? Нехай буде війна. Побачимо у кого яйця залізні.
21.01.2022 09:58 Ответить
Боже храни королеву і Великобританію!
21.01.2022 10:13 Ответить
Интересно, что она знает о Афганистане. Может американцы рассказали, что произошло в 2021?
21.01.2022 10:40 Ответить
Не было бы побега американцев из афганистана Украина не получила бы российские вертолеты, купленные для Афгана американцами. Слава Афганистану!
21.01.2022 10:56 Ответить
Полагаю "победители" переняли нацистскую идиологию, и строят тысячелетнюю россию (аналог третьего рейха).
21.01.2022 11:51 Ответить
Перейняли? А це нічого що ссср робив радянську людину в той час як німеччина арійську? А це нічого що систему концлагерів для євреїв скопіювали із системи гулаг?

А ще не треба забувати що російську імперію створила німецька еліта. І треба пам'ятати що вона ж сиділа на її троні, писала для імперії історію та інше... І навіть переворот і прихід комуністів це теж в якісь степені заслуга німецької еліти. А все тому що росія це лиш ресурсна колонія своєї метрополії німеччини.
22.01.2022 02:07 Ответить
 
 