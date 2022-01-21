Если хотя бы один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Если российский солдат пересечет границу с Украиной, мы будем иметь дело с действительно глубокой проблемой. Потому что это будет очень явная атака на Украину. Один ли солдат, или тысяча. Это реальный риск, и это высокий риск. Не только в Украине, но в последнее время Россия также отправила военных в Беларусь. Поэтому это реальный риск", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен отметил, что США и НАТО в течение многих лет пытались наладить прозрачные и позитивные отношения с Россией.

"К сожалению, эти попытки были неоднократно отклонены Россией. На самом деле, в последние годы проблема была не в НАТО", - добавил он.

Также читайте: Глава МИД Великобритании Трасс сравнила возможное вторжение РФ в Украину с войной в Афганистане: "Кремль не усвоил уроков истории"