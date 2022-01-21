Украинские перевозчики вышли на пикет к посольству Польши: требуют вернуть квоты в 200 тысяч разрешений на транзит

У Посольства Республики Польша в Киеве в четверг, 20 января, прошел митинг украинских международных автоперевозчиков. Причиной акции стало уменьшение квоты разрешений на международные перевозки для украинских граждан польским правительством.

Об этом сообщила Facebook-страница Ассоциации международных перевозчиков Украины (АсМАП Украины), передает Цензор.НЕТ.

В ходе акции перевозчики передали послу Польши обращение о возвращении для Украины квоты разрешений в количестве 200 тысяч в 2022 году.

Как заявил на митинге президент АсМАП Украины Леонид Костюченко, Польша одной из первых стран Европы ратифицировала Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Однако в последние годы Польша постепенно уменьшала количество разрешений на международные автомобильные перевозки, что препятствует развитию торгово-экономических связей Украины со странами ЕС и самой Польшей.

"Это негативным образом влияет на работу экспортеров и перевозчиков, блокирует перевозки в более десятка европейских стран, наносит экономический ущерб Украине и странам ЕС и является нарушением статьи 136 указанного Соглашения об Ассоциации", - подчеркнул Костюченко.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Польша третий год подряд выдает для украинских перевозчиков количество разрешений, недостаточное для обеспечения товарооборота со странами ЕС. До 2018 Украина ежегодно получала 200 тысяч польских разрешений, но в 2019 году польская сторона в одностороннем порядке сократила квоту до 160 тысяч. В августе прошлого года квота была исчерпана после того, как Польша отказалась предоставлять дополнительные разрешения.

