Украинские перевозчики вышли на пикет к посольству Польши: требуют вернуть квоты в 200 тысяч разрешений на транзит
У Посольства Республики Польша в Киеве в четверг, 20 января, прошел митинг украинских международных автоперевозчиков. Причиной акции стало уменьшение квоты разрешений на международные перевозки для украинских граждан польским правительством.
Об этом сообщила Facebook-страница Ассоциации международных перевозчиков Украины (АсМАП Украины), передает Цензор.НЕТ.
В ходе акции перевозчики передали послу Польши обращение о возвращении для Украины квоты разрешений в количестве 200 тысяч в 2022 году.
Как заявил на митинге президент АсМАП Украины Леонид Костюченко, Польша одной из первых стран Европы ратифицировала Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Однако в последние годы Польша постепенно уменьшала количество разрешений на международные автомобильные перевозки, что препятствует развитию торгово-экономических связей Украины со странами ЕС и самой Польшей.
"Это негативным образом влияет на работу экспортеров и перевозчиков, блокирует перевозки в более десятка европейских стран, наносит экономический ущерб Украине и странам ЕС и является нарушением статьи 136 указанного Соглашения об Ассоциации", - подчеркнул Костюченко.
Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Польша третий год подряд выдает для украинских перевозчиков количество разрешений, недостаточное для обеспечения товарооборота со странами ЕС. До 2018 Украина ежегодно получала 200 тысяч польских разрешений, но в 2019 году польская сторона в одностороннем порядке сократила квоту до 160 тысяч. В августе прошлого года квота была исчерпана после того, как Польша отказалась предоставлять дополнительные разрешения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
речь идёт о водителях. в ес не хватает около 600 тысяч водителей. и ес регулирует рынок рабочей силы раздавая квоты странам на самостоятельное рекрутирование рабочих в странах не ес. например: в румынии или болгарии тож есть люди которые могли-бы выполнять эту работу. так зачем нанимать раб. силу не в ес?
Министерства разных стран торгуются и обмениваются (как туземцы) этими разрешениями, тут уже политика.
Вопросы количества разрешений решаются на уровне Министерств Транспорта на 2-х или более сторонних встречах.
Это стратегический вопрос для экономики государства и защите интересов местных транспортных компаний.
Родные министерства наменяв себе дозволов других стран выдают (распределяют) их своим перевозчикам.
В Беларуси распределением дозволов занимается специальная комиссия Минтранса, а выдает транспортная инспекция.
Каждое разрешение в зависимости от вида разрешения стоит перевозчику от $15, цена дозвола не отражает ценность этой бумажки для перевозчика.
На каждую перевозку требуется новое разрешение. Каждый такой документ имеет уникальный номер и гасится на таможне при прохождении границы, повторно использовать его невозможно.
Перевозчик обязан заполнить бланк разрешения - до въезда на территорию государства - выдавшего это разрешение.
Разрешения бывают на транзит, двухсторонними, трехсторонними, универсальные, многоразовые и многостороннее разрешение ЕКМТ или CEMT.
Двухсторонние - дают право перевозить груза перевозчикам из первой страны во вторую, силами перевозчиков страны отправителя или получателя. К примеру из Беларуси в Польшу или обратно.
Трехсторонние - разрешения дают право на перевозку грузов из первой страны во вторую силами перевозчика третьей страны.
К примеру, если у молдавского перевозчика есть украинский трехсторонний дозвол, он может перевозить грузы из Украины в третьи страны.
Существуют дозволы для разных целей. Бывают дозволы - разрешающие выгрузку, погрузку и транзит в обоих направлениях в стране, выдавшей подобное разрешение.
Большинство стран выдает подобные разрешения. Например, Польша, Германия, Нидерланды, Италия, Франция.
Бывают дозволы, разрешающие только транзит, или только погрузку и выгрузку, как, например в Венгрии, Словении, Чехии.
Есть очень веселые страны, в которых на каждое действие, такое как погрузка, выгрузка, транзит в одну сторону, нужен отдельный дозвол.
Так в Австрии. Ниже представлено немного информации по этому поводу.