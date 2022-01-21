РУС
Военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше, - Зеленский

Военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает увеличение военной поддержки Украины с начала каденции президента США Джозефа Байдена, но не связывает это с инициативами самого Байдена.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Достаточна ли она, я бы не сказал, но речь идет не о конкретном американском президенте. Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, предоставлял ли Байден Украине всю военную помощь и оружие, необходимые для защиты от российского вторжения.

При этом на вопрос, какое именно оружие было предоставлено, и какое еще Украина хотела бы получить от Вашингтона, глава Украинского государства ответил: "Я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными".

+12
таты помогают Украине а не вам зеленопузым. и вашей заслуги тут НОЛЬ
спасибо ***** скажешь
показать весь комментарий
21.01.2022 10:39 Ответить
+9
Только это никак не твоя заслуга. Они адекватно реагируют на ситуацию в отличие от зеленой плесени.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:40 Ответить
+8
таты=штаты
сори - радиоклава переходит в "спящий режим" и первую букву пропускает иногда
показать весь комментарий
21.01.2022 10:39 Ответить
Абсолютно точно. Напомню. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей чтобы защитить себя от опасности десанта.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Можно легко подсчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.

Добавьте сюда провал с поставкой ГСМ, обмундирования и боекомплектов в армии. Замороженное финансирование Харьковского бюро Малышева, НПО Искра и т.д. И это при постоянном выделении дополнительным миллиардов на "большое воровство".
показать весь комментарий
21.01.2022 10:47 Ответить
я почитал тут кацапские околовоенные форумы.
кацапам очень не нравятся поставки англичан, НО больше мне было интересно то что очень часто звучит вопрос "а зачем хахлам эти штуки если у них есть хорошая и мощная "стугна"? слава богу ее так и не начали массово выпускать"
показать весь комментарий
21.01.2022 10:49 Ответить
100% 👍🏼+++++++
показать весь комментарий
21.01.2022 11:15 Ответить
Да не понимает он просто никуя недопрезидент тупицца, по єтому и сказать ничего не может. Дезертир грёбаный
показать весь комментарий
21.01.2022 10:40 Ответить
Только это никак не твоя заслуга. Они адекватно реагируют на ситуацию в отличие от зеленой плесени.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:40 Ответить
У зеленой плесени совсем другие приоритеты. Еще для своих внуков не нагребли.

показать весь комментарий
21.01.2022 10:49 Ответить
Це воно з островів вєщаєт чи заздалегідь записало?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:41 Ответить
Я не з тих політичних лідерів.... Який з тебе лідер, кловуне?)))
показать весь комментарий
21.01.2022 10:41 Ответить
лидор скорее...
показать весь комментарий
22.01.2022 00:51 Ответить
Вже вийшов з запоя?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:41 Ответить
Він ще активно нюхає кокс і йому здається , що весь світ допомагає йому особисто і навіть не припускає того , що зарубіжні політики бачать
при владі України повну НІКЧЕМУ і ледара , який тільки відпочиває і краде в турборежимі 😡тому активізувалися перед московською загрозою 🙁
іди геть , зешейшельський і дай нам спокій !!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:08 Ответить
Навіть важко сказати чия в цьому заслуга Байдена чи уйла? Многоходовочки вони такі, спочатку всю країну об"єднують, будують нову армію а потім примушують світ озброювати Україну...
показать весь комментарий
21.01.2022 10:42 Ответить
Ти взагалі не з лідерів, опудало
показать весь комментарий
21.01.2022 10:43 Ответить
сори, источник кацапский

Группа американских сенаторов предложила разрешить президенту США заключать соглашения с Украиной о поставках ей вооружений по ленд-лизу. Это позволит Киеву получить военную технику «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», говорится в подготовленном сенаторами проекте закона. Он также предполагает, что любые российские кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицированы как вооруженное нападение.
Законопроект разработали шестеро сенаторов - демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм. Сейчас по закону президент США уполномочен разрешать поставки и аренду вооружений «партнерам и союзникам США» в случае, если это отвечает интересам национальной безопасности страны. Но «бюрократические барьеры и другие ограничения» делают такой порядок действий «непрактичным в нынешнем кризисе, с которым столкнулась Украина», сообщает https://www.cornyn.senate.gov/node/6528 пресс-служба господина Корнина.
Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине. Другие положения проекта закона включают:

президент США будет обязан подтвердить комитету Конгресса, что любая военная техника, поставляемая по новым правилам, необходима для защиты уязвимого гражданского населения;
президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все вовремя;
любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России;
законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:43 Ответить
"Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними для мене ,але про них все відає Єрмак"
показать весь комментарий
21.01.2022 10:44 Ответить
Почему ФРГ отказывается поставлять оружие Украине???
показать весь комментарий
21.01.2022 10:52 Ответить
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/avtobaza-verhovnoj-radyi-zakupila-u-firm-rossiyan-mashinyi-na-34-mln-grn-rassledovanie.htm І про це...Автобаза Верховной Рады закупила у фирм россиян машины на 34 млн грн: - газета " Уголь Донбасса"
показать весь комментарий
21.01.2022 10:53 Ответить
ты лучше расскажи с каким матом названивал в киевраду ,чтоб они Порошенко не поддержали дегенерат мамаРимин...))))
показать весь комментарий
21.01.2022 11:00 Ответить
Американцы и бриты помагают Украине вопреки тому, что нарид уставший от войны выбрал безголового клоуна управлять страной.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:03 Ответить
Весь мир видит , что в Украине при власти ФСБшная кротоферма и ушлые ворюги , потому и резко оживились , так как понимают , что нашу страну сливают и очень быстро кремлёвскому фюреру!😒
показать весь комментарий
21.01.2022 11:12 Ответить
Так vоно ж падло казало шо vійни не бyде і готyvалиsь до шашликіv, тільки з якого мяsа, я Бандеріvець зїм одного рysького
показать весь комментарий
21.01.2022 11:10 Ответить
Какая, нахрен, разница - слабее, сильнее; чуть левее, чем правее; чуть пониже, чем повыше? Байден всё сказал: Штаты за Украину в окопы не полезут; Украину в НАТО не примут; Россию от "Свифта" не отключат; мощного вооружения не дадут. Что ещё?
Безусловно, если Путин попрёт, америкосы, удобно усевшись у экранов с пивчанским и чипсами, болеть будут за Украину. Здоровски, правда?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:12 Ответить
Задолбали? Подмойся
показать весь комментарий
21.01.2022 12:02 Ответить
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченою пані. Соромлюся гречно запитатися до вченої кобіти, та, сподіваюся, вельмишановна добродійко, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не Пороха синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це "пан" Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою "За возвращение Крыма"? Чи мо "товариш" Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
P.s. Як гадаєш, у російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР служать настільки шляхетні лицарі, що марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як родинні зв'язки?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:49 Ответить
Як гадаєш, на що зголоситься людина, м'яке черевце якої надійно тримають натруджені руки дотепників з російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО та СЗР, якщо їй натякнути, що ріднесенькій матусі, татусю, сестричці, братикові повибивають кутні зуби, повиривають кадики й очі, а порожні очниці наб'ють розпеченим вугіллям?
Чи мо ти вважаєш, що на такі пустощі здатні лише витівники зҐуантанамо?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:00 Ответить
Киношку "Немыслимое" (2010) смотрела? А где сочинили сценарий? А как насчёт "Дыма без огня не бывает"©? Как думаешь, попади твоя родня к такому агенту "Эйч" (актёр Samuel Leroy Jackson), на что бы согласилась? Или ты думаешь, что такие "Эйчи" водятся только в Штатах?
І доречі, якщо така патріоткиня, чому не послуговуєшся солов'їною? Чи мо настільки невігласка, що не володієш?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:18 Ответить
А если человек и не мразь, и не предатель Украины, а просто родился в России, и потому ближайшие единокровные родственники оказались в РФ в жестоких лапах подручных кровожадного Путина? Так сложилось. Неужели жертвовать родственниками?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:27 Ответить
Я нічого не намагаюся тобі довести. Своїми особистими образами на щирій кацапській мові ти сама доводиш, що ти - РОГАТА КАЦАПИНЯ.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:38 Ответить
"Я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными"

Выкручивается! А на самом деле просто нифига не шарит, даже чуть чуть, артист блин. Порох хоть служил и держал в руках автомат, да и вообще не дурак. А это недоразумение только и умеет, что тексты заучивать и кривляясь их выдавать под хи-хи.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:31 Ответить
поддержка может и сильней, но и нефть в два раза дороже чем при трампе
показать весь комментарий
21.01.2022 12:00 Ответить
 
 