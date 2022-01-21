Военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает увеличение военной поддержки Украины с начала каденции президента США Джозефа Байдена, но не связывает это с инициативами самого Байдена.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Достаточна ли она, я бы не сказал, но речь идет не о конкретном американском президенте. Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, предоставлял ли Байден Украине всю военную помощь и оружие, необходимые для защиты от российского вторжения.

При этом на вопрос, какое именно оружие было предоставлено, и какое еще Украина хотела бы получить от Вашингтона, глава Украинского государства ответил: "Я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными".

