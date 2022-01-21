РУС
44% граждан считают реальной угрозу масштабного вторжения РФ, 53% - считают, что власти прилагают недостаточно усилий для предотвращения этого - опросы Gradus Research. ИНФОГРАФИКА

51% граждан Украины считают, что переговоры с Россией следует вести только с участием США и Европы.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательских компаний Gradus Research, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время еще больше усилились ожидания полномасштабного наступления российских войск, сконцентрированных на границах нашего государства. Gradus решил узнать, насколько городское население Украины верит в возможное наступление и готовится ли к нему. По сравнению с осенними настроениями значительно большая часть респондентов оценили вероятность наступления как высокое. По состоянию на сейчас 44% опрошенных ответили, что угроза вторжения реальна. В декабре прошлого года этот показатель составлял 26%", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если хотя бы один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением, - Блинкен

"Более половины респондентов (53%) считают, что власти прилагают недостаточно усилий для того, чтобы на политическом и оборонном уровнях предотвратить полномасштабное вторжение российских войск. И треть респондентов затрудняются ответить на этот вопрос", - отмечается в результатах опроса.

"Несмотря на то, что большинство респондентов считают политическую составляющую предотвращения вторжения необходимой, подавляющая часть респондентов против прямых, без участия международных партнеров, переговоров Украины с РФ. 51% опрошенных считает оптимальным формат переговоров с участием США и Европы", - засвидетельствовали результаты опроса.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер подборки: 1000 респондентов. Электоральный опрос методом смартфон-интервью не позволяет отображать картину предполагаемого голосования, поскольку панель не покрывает сельских территорий и старшие возрастные группы. Данные носят иллюстративный характер и отражают отношение жителей городов к политическим лидерам страны.

А 73% чекають на Травень щоб піти на шашлики....
21.01.2022 10:48 Ответить
а 27 вже де ?
21.01.2022 10:52 Ответить
Чекають тебе на кордоні, якщо ти захочеш завітитати до нас...
21.01.2022 11:02 Ответить
Не мешайте зебилу отдихать.
21.01.2022 10:53 Ответить
Сегодня, как никогда можно ответственно заявить, что зеленая шваль, умышленно либо по собственной дурости, работает на победу парашии над Украиной и ее западными друзьями.
21.01.2022 10:59 Ответить
С четырежды немобилизованным Зебилом у нас огромные шансы...
21.01.2022 11:05 Ответить
Я считаю, что все информационные средства прилагают максимум усилий для панических настроений. Это неспроста.
21.01.2022 11:12 Ответить
Кидається у очі дисбаланс так/ні (десь 20%) східного регіону у порівнянні з усіма іншими.
Це безпосередній результат інформаційної атаки "спокуха, все путьом" (до якої долучився і наш верховний головнокомандуючий).
Також відразняється сприйняття питання "Так. Загроза ..." колаборантами - для них "так" це не "загроза", а навпаки. Невже таких 20% ? То кепські наші справи ...
21.01.2022 11:26 Ответить
21.01.2022 12:05 Ответить
 
 