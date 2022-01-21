Реформа питания: омбудсмен Денисова проверит, что "не так" с новым школьным меню

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова начала мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины, чтобы проверить, как там реализуют реформу питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в фейсбук.

"Обеспечение права детей на здоровое развитие невозможно без налаживания сбалансированного, здорового и достаточного питания. Воспитание у ребенка полезных пищевых навыков формируется прежде всего благодаря семье. Однако нельзя игнорировать влияние школьной среды на пищевые предпочтения учащихся. Ведь потому, что большинство своего времени дети проводят в учебных заведениях, один или более приемов пищи приходятся именно на время обучения. Дети должны получать полезную пищу в соответствии с их потребностями. Именно поэтому воплощение реформы системы питания в учебных заведениях является одним из важных шагов в обеспечении права детей на здоровое развитие", - отметила Денисова.

Денисова подчеркнула, что указанная реформа предусматривает, в частности, усовершенствование школьного меню: ограничение количества соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, при этом увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов: "Поэтому поддерживаю инициативу первой леди Украины Елены Зеленской по формированию системы здорового питания в школах. Ведь это – залог здоровья молодого поколения".

"Отмечаю, что одной из главных задач этой реформы является формирование полезных пищевых привычек у детей и устранение устаревших подходов к приготовлению и подаче блюд. Также важно преодолеть устоявшиеся стереотипы по вкусу, видам и качеству продуктов в школьной столовой.

В то же время разнообразие блюд в школьном меню должно происходить со строгим соблюдением закрепленных законодательством требований. При этом обращаю особое внимание на необходимость соблюдения правил и норм безопасности питания", – написала омбудсмен.

Также она отметила, что в последнее время в СМИ все чаще появляется резонансная информация о нарушении прав детей на здоровое и безопасное питание.

"В течение 2021 года Госпродпотребслужбой зафиксировано 142 случая несоответствия пищевых продуктов, которые использовались для приготовления блюд в учебных заведениях, параметрам безопасности по микробиологическим показателям. Кроме того, по информации СМИ, некоторые родители остаются недовольными блюдами, которыми питаются их дети.

С целью проверки состояния соблюдения права детей на здравоохранение и достаточного питания, а также состояния реализации реформы школьного питания мною начат мониторинг учебных заведений во всех регионах Украины. О результатах мониторинга я сообщу", - добавила Денисова.