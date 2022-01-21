Цены на жилье в Украине в 2021 году выросли почти на 18%, - Госстат
Согласно данным Государственной службы статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам четвертого квартала 2021 года составляет 117,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным Госстата, цены на первичном рынке выросли на 16,7%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 18,4%, меньше всего – однокомнатные (на 16%).
На вторичном рынке жилье подорожало за год на 18,4%. Меньше прибавили в цене однокомнатные квартиры - 17,9%, больше всего - трехкомнатные (19,2%).
По сравнению с третьим кварталом 2021 года цены на жилье выросли на 3,4%, на первичном рынке – на 3,8%, на вторичном – на 3,1%.
Топ комментарии
+6 hexen
показать весь комментарий21.01.2022 11:01 Ответить Ссылка
+3 Andru Volum
показать весь комментарий21.01.2022 11:09 Ответить Ссылка
+2 Кирилл Подмаско
показать весь комментарий21.01.2022 11:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- из американского фолькльора
Когда никто не покупает квартиры надо обязательно организовать вбросы, что якобы жилье дорожает....
Например, версия: держстат считает деньги в гривнах ?
Ну вот и причина "подорожчання" , если вспомнить курс доллара 1 год назад и сейчас....
Правда в том, что ценники продавцов ничего не значат....
ПРодавец может на своем ценнике указать любую цифру за свой обьект, даже 1 млн долларов.
И эта квартира с такой ценой так и будет "висеть " на сайтах обьявлений и в базах данных риэлтеров, приукрашая общую статистику стоимости.
олько ее никто не купит по такой цене. ))))
Мало ли лохов, которые считают себя "инвесторами" в криптовалюту, "бетон" и т.д. ?
По последней перепеси в 2019 г., в Украине их не менее 73%
как они могли пропустить "ВЕЛИКЕ БУД1ВНИЦТВО" ?
У меня зарплата около 40 000 гривен, но я не могу себе позволить квартиру.
Народу так привычнее, возможно думают что все вернется на круги своя. К стати в Киеве массовый отток был только в первые полгода ковида. Сейчас все вернулись- кушать хочется. И с сдачей в аренду квартир проблем нет
И кто по этим ценам может купить жилье ? Кредиты на ипотеку сейчас 25-30% годовых, только идиот возьмет под такой процент.
Аналогия по типам топлива ни о чем не говорит?
получает 3К зелени зп. он может купить тут и в польше. шансы на зп 2К зелени в польше невелики.
папы-мамы субсидируют покупку тут и точка.
не все шустры и мобильны
На вторичном рынке +18,4%.
----------------------------
Тупой вопрос можно? Это цены хотелок или сделок?
люди платят за варианты
даунбасята, которые потупей, тоже думали, что путен зохватит - цена на их говноквартиры вырастет)) даунбасята, которые поумней, брали любые деньги и сваливали на неоккупированную территорию; по факту квартиры в Донецке сейчас 5-10К$ никто не будет платить больше, если в любой момент может прийти орк и отжать квартиру без суда и следствия
так и в Киеве - начало наступления российских войск - это есть автоматический дисконт на квартиры от -20% и больше
То ще еміграція трохи спасає . Через неї і зарплата трохи вища , бо немає кому працювати і ціни нижчі , бо хто емігрував , той житло в Україні вже не купує .