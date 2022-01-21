Цены на жилье в Украине в 2021 году выросли почти на 18%, - Госстат

Согласно данным Государственной службы статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам четвертого квартала 2021 года составляет 117,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным Госстата, цены на первичном рынке выросли на 16,7%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 18,4%, меньше всего – однокомнатные (на 16%).

На вторичном рынке жилье подорожало за год на 18,4%. Меньше прибавили в цене однокомнатные квартиры - 17,9%, больше всего - трехкомнатные (19,2%).

По сравнению с третьим кварталом 2021 года цены на жилье выросли на 3,4%, на первичном рынке – на 3,8%, на вторичном – на 3,1%.

