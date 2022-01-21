РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9159 посетителей онлайн
Новости
2 196 47

Цены на жилье в Украине в 2021 году выросли почти на 18%, - Госстат

Цены на жилье в Украине в 2021 году выросли почти на 18%, - Госстат

Согласно данным Государственной службы статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам четвертого квартала 2021 года составляет 117,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным Госстата, цены на первичном рынке выросли на 16,7%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 18,4%, меньше всего – однокомнатные (на 16%).

На вторичном рынке жилье подорожало за год на 18,4%. Меньше прибавили в цене однокомнатные квартиры - 17,9%, больше всего - трехкомнатные (19,2%).

По сравнению с третьим кварталом 2021 года цены на жилье выросли на 3,4%, на первичном рынке – на 3,8%, на вторичном – на 3,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ

Автор: 

жилье (913) квартира (467) недвижимость (830) цены (2298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
народ уезжает из Украины, а цены на жилье растут, интересна статистика продажи жилья
показать весь комментарий
21.01.2022 11:01 Ответить
+3
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

Когда никто не покупает квартиры надо обязательно организовать вбросы, что якобы жилье дорожает....

Например, версия: держстат считает деньги в гривнах ?
Ну вот и причина "подорожчання" , если вспомнить курс доллара 1 год назад и сейчас....
показать весь комментарий
21.01.2022 11:09 Ответить
+2
Население сократилось на 380 000 тысяч только за счет разницы умерли/родились, а сколько еще десятков тысчч выехало на постоянную и временную работу в Европу ?
И кто по этим ценам может купить жилье ? Кредиты на ипотеку сейчас 25-30% годовых, только идиот возьмет под такой процент.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выросли, только продать что то невозможно, пишут завышенную цену, что бы сбить потом до приемлемого уровня..
показать весь комментарий
21.01.2022 10:54 Ответить
при инфляции мин 20%...
показать весь комментарий
21.01.2022 10:56 Ответить
Только цена растет и в валюте
показать весь комментарий
21.01.2022 11:06 Ответить
не уверен. что цена растет.... просто меняется курс доллар\гривна
показать весь комментарий
21.01.2022 11:11 Ответить
Ок. Почему то что год назад в баксах стоило например 50 тыс $ сегодня стоит 70?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:21 Ответить
Выросла стоимость стройматериалов.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:25 Ответить
На вторинному ринку так само ціна матеріалів, при тому, що зростання ціни за рік на вторинному ринку ще більше ніж на первинному?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:08 Ответить
Не видел такого.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:17 Ответить
Реально растет, и прилично.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:43 Ответить
"деревья до небес не растут"

- из американского фолькльора
показать весь комментарий
21.01.2022 11:48 Ответить
народ уезжает из Украины, а цены на жилье растут, интересна статистика продажи жилья
показать весь комментарий
21.01.2022 11:01 Ответить
Сейчас по всей Европе растут цены. И на покупку, и на аренду. Лидеры- Германия и Эстония.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:07 Ответить
если рассматривать эмиграцию то я б тоже эти страны рассматривал, а не вкладывалсяв жилье в Украине
показать весь комментарий
21.01.2022 11:25 Ответить
«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»

Когда никто не покупает квартиры надо обязательно организовать вбросы, что якобы жилье дорожает....

Например, версия: держстат считает деньги в гривнах ?
Ну вот и причина "подорожчання" , если вспомнить курс доллара 1 год назад и сейчас....
показать весь комментарий
21.01.2022 11:09 Ответить
И какой год назад был курс? Да такой же..в баксах цены растут..
показать весь комментарий
21.01.2022 11:26 Ответить
Одно дело "хотелки" продавцов а другое -- реальные сделки....

Правда в том, что ценники продавцов ничего не значат....

ПРодавец может на своем ценнике указать любую цифру за свой обьект, даже 1 млн долларов.

И эта квартира с такой ценой так и будет "висеть " на сайтах обьявлений и в базах данных риэлтеров, приукрашая общую статистику стоимости.
олько ее никто не купит по такой цене. ))))
показать весь комментарий
21.01.2022 11:32 Ответить
Та ні, ціни дійсно зросли відсотків на 20% порівняно з 2020-м роком, принаймні у Києві, а от логічного пояснення тому не знаходжу, бо заможнішим населення не стає та й пропозиція збільшується, бо новобудов таки стає більше
показать весь комментарий
21.01.2022 14:12 Ответить
Растут цены потому что способов сохранить деньги люди больше не видят. Не каждый разбирается в крипте или готов вкладывать в ценные бумаги. Все общедоступные так сказать способы не надежны сейчас или не выгодны. Нестабильность экономики
показать весь комментарий
21.01.2022 11:09 Ответить
еще один сказочник.... Достаточно вечерком посмотрть на окна сданных домов, и по ним определить сколько квартир раскуплено... ))))
показать весь комментарий
21.01.2022 11:13 Ответить
Квартиры продаются. Много киевлян просто имеют по нескольку квартир и потом их сдают. Отсутствие света в окнах это конечно сильный аргумент. Квартиру купили и ждут пока накопят для ремонта бабло- вот тебе вариант. Ты лучше пойди к девелоперу надежному и увидишь что все квартиры почти раскуплены- остался один хлам по скидкам неликвидный. С началом ковида все застопорилось по стройке а покупатели всегда есть и им не хватает выбора- гребут что есть. И это не середнячек, еще раз- их скупают те у кого их и так уже с десяток, и их доходам ковид не помешал а бабло сохранить надо. А если цены упадут то я только буду рад, поверь. И да, это мое мнение, я ничего не доказываю
показать весь комментарий
21.01.2022 11:19 Ответить
это только в Киеве и больших городах, и то только благодаря транзиту населения из сел в города из города в ЕС
показать весь комментарий
21.01.2022 11:23 Ответить
аха, верю верю.... ))))

Мало ли лохов, которые считают себя "инвесторами" в криптовалюту, "бетон" и т.д. ?
По последней перепеси в 2019 г., в Украине их не менее 73%

как они могли пропустить "ВЕЛИКЕ БУД1ВНИЦТВО" ?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:25 Ответить
Нерухомість дійсно є основним об'єктом вкладання коштів, тим паче в Україні. Питання лише в тім, що зараз вкладати кошти в житло в Києві принаймні не вигідно, ринок перегріт, зростання цін не підкріплено "реальним" попитом, а лише інвестиційним
показать весь комментарий
21.01.2022 14:17 Ответить
Раскупают депутаты, судьи, прокуроры, менты и прочая мерзота, которым нужно легализовать украденные деньги. Этим тварям не хватает мозгов просто поехать в Польшу и положить деньги на счет.
У меня зарплата около 40 000 гривен, но я не могу себе позволить квартиру.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:28 Ответить
В ЄС так просто покласти готівку на рахунок важко, треба підтвердити її легальність, тому і відмивають таким чином, як ви сказали
показать весь комментарий
21.01.2022 14:19 Ответить
Смысл вкладывать деньги в квартиру если ты ее здать не сможешь.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:20 Ответить
Альтернатива? Спроси родителей куда делись их вклады "на книжке" или ваучеры и т.д.
Народу так привычнее, возможно думают что все вернется на круги своя. К стати в Киеве массовый отток был только в первые полгода ковида. Сейчас все вернулись- кушать хочется. И с сдачей в аренду квартир проблем нет
показать весь комментарий
21.01.2022 11:24 Ответить
зачем мне спрашивать, я помню 90-е когда в Киеве квартиры нафиг никому не нужны были т.к. население банально разьежалось по всему миру на ПМЖ и квартиры пыталось спихнуть чтоб какието деньги получить, мы сейчас в начале этой же точки как в 90е.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:31 Ответить
И с сдачей в аренду квартир проблем нет - да это верно и только в больших городах, но вопрос на каком рынке вторички или первички, судя по едва горящим ночью дано зданным "свечкам" мало кому нужны квартиры в новых домах, т.к. за меньшие деньги можно снять квартиру на вторичном рынке возле метро и в центре.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:34 Ответить
Население сократилось на 380 000 тысяч только за счет разницы умерли/родились, а сколько еще десятков тысчч выехало на постоянную и временную работу в Европу ?
И кто по этим ценам может купить жилье ? Кредиты на ипотеку сейчас 25-30% годовых, только идиот возьмет под такой процент.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:20 Ответить
А внутренняя миграция из села в город есть? 'Сперва думай потом говори' (с)
показать весь комментарий
21.01.2022 11:36 Ответить
Из села едут в Польшу, Чехию, Германию, парашу.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:45 Ответить
Тогда действительно грустно.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:05 Ответить
Есть конечно, но откуда у них деньги на такую дорогую недвижимость, непонятно
показать весь комментарий
21.01.2022 14:20 Ответить
.............................................
показать весь комментарий
21.01.2022 11:31 Ответить
не представляю кто покупает эти квартиры. Я Киевлянен, рдился и вырос ) зарабатываю более-менее, но квартиру к 35 годам так и не купил. Чем занимаются черти, которые покупают по несколько квратир в стране нищих туберкулёзников?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:33 Ответить
Выросли только на первичку, потому что зеленский ввёл дополнительные налоги на приобретения жилья 20%, но по таким ценам хрен кто купит, все будут вторичку покупать по чём договорятся
показать весь комментарий
21.01.2022 11:35 Ответить
у меня (шуточная, надеюсь) теория, что это всё строят или для китайцев или для бурят. А те новостройки, которые построили в местах, где даже тупые жлобы жить не хотят (днепровское шоссе, без инфраструктуры) - скорее всего, по схемам продадут государству, которое потом раздаст квартиры ветеранам.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:48 Ответить
Цены на вторичку подтянутся следом на цену первички.
Аналогия по типам топлива ни о чем не говорит?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:47 Ответить
не подтянутся.. потому что есть такое понятие как рынок, когда в Польше дешевле купить уже недвижимость или хотя бы по такой же цене, то зачем покупать тут, когда там и уровень жизни выше?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:39 Ответить
масса моментов. да, владельцу недвижимости в польше - бессрочный вид на жительство с правом трудоустройства, знаю.

получает 3К зелени зп. он может купить тут и в польше. шансы на зп 2К зелени в польше невелики.

папы-мамы субсидируют покупку тут и точка.

не все шустры и мобильны
показать весь комментарий
21.01.2022 18:27 Ответить
А **** нам, епоха бідності пройшла, грошей багато, можемо платити. Так ********** і 73% долбадятлів?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:45 Ответить
По данным Госстата, цены на первичном рынке + 16,7%.
На вторичном рынке +18,4%.
----------------------------
Тупой вопрос можно? Это цены хотелок или сделок?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:09 Ответить
а сделок нет, просто цены растут)

люди платят за варианты

даунбасята, которые потупей, тоже думали, что путен зохватит - цена на их говноквартиры вырастет)) даунбасята, которые поумней, брали любые деньги и сваливали на неоккупированную территорию; по факту квартиры в Донецке сейчас 5-10К$ никто не будет платить больше, если в любой момент может прийти орк и отжать квартиру без суда и следствия

так и в Киеве - начало наступления российских войск - это есть автоматический дисконт на квартиры от -20% и больше
показать весь комментарий
21.01.2022 12:53 Ответить
Говнозелень упорно отрицает любой рост цен. На продукты, на электронику, на квартиры, на бензин. Именно поэтому у граждан складывается впечатление, что нужно законным способом, путем внеочередных перевыборов выгнать наркоманов, насильников, извращенцев, алкоголиков и патологических клептоманов из власти. Ну а если будут фальсифицировать выборы, а по-другому они не победят, тогда уже старичок Линч
показать весь комментарий
21.01.2022 12:46 Ответить
Якби молодь не емігрувала з України , то взагалі прийшов би кібздець . Ціни б виросли % на 35-40.
То ще еміграція трохи спасає . Через неї і зарплата трохи вища , бо немає кому працювати і ціни нижчі , бо хто емігрував , той житло в Україні вже не купує .
показать весь комментарий
21.01.2022 13:24 Ответить
 
 