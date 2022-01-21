В случае вторжения РФ будет сильная война, каждый украинец будет защищать свою землю. Пострадает и Украина, и РФ, и Европа. И все проиграют, - Зеленский

В случае российского вторжения в Украину, кроме армии, каждый украинец будет бороться за свою землю.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину — даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли", - утверждает президент.

"Если мы собираемся защищать себя от одной из самых мощных армий мира, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; пострадает Россия; европейские страны, граничащие с Украиной, пострадают; а на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить свою территорию", - добавил он.

