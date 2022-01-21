В случае вторжения РФ будет сильная война, каждый украинец будет защищать свою землю. Пострадает и Украина, и РФ, и Европа. И все проиграют, - Зеленский
В случае российского вторжения в Украину, кроме армии, каждый украинец будет бороться за свою землю.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину — даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли", - утверждает президент.
"Если мы собираемся защищать себя от одной из самых мощных армий мира, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; пострадает Россия; европейские страны, граничащие с Украиной, пострадают; а на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить свою территорию", - добавил он.
А я как истиный еврей уже записался на сайте посольства Израиля, что б меня эвакуировали...
Дурень. ***** это вполне устраивает.
Епіграф до промови дурника Вови.
Клован сегодня некисло закинулся... Несет одну хрень за другой
Нет слов......
Харків може бути окупований. Але без паніки... Скора "спасіба дєду за пабєду"...
С Порохом после 15 года у него такого шанса не было, и после полшестого не будет.
Это его "окно возможностей".
Самое страшное, что в 19 году мы пытались об этом предупредить, но...