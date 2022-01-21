РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9159 посетителей онлайн
Новости Война
14 266 137

В случае вторжения РФ будет сильная война, каждый украинец будет защищать свою землю. Пострадает и Украина, и РФ, и Европа. И все проиграют, - Зеленский

В случае вторжения РФ будет сильная война, каждый украинец будет защищать свою землю. Пострадает и Украина, и РФ, и Европа. И все проиграют, - Зеленский

В случае российского вторжения в Украину, кроме армии, каждый украинец будет бороться за свою землю.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, которые поддерживают Украину — даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну. Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли", - утверждает президент.

"Если мы собираемся защищать себя от одной из самых мощных армий мира, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; пострадает Россия; европейские страны, граничащие с Украиной, пострадают; а на тех, кто находится дальше, повлияет миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить свою территорию", - добавил он.

Также читайте: Зеленский: "Харьков может быть оккупирован, это станет началом полномасштабной войны"

Автор: 

армия РФ (20325) вторжение (508) Зеленский Владимир (21598) россия (96902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
А что он сделал, кроме слов сейчас, чтобы это предотвратить и усилить позиции Украины?

Напомню еще раз. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей чтобы защитить себя от опасности десанта.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Можно легко подсчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.

Добавьте сюда провал с поставкой ГСМ, обмундирования и боекомплектов в армии. Замороженное финансирование Харьковского бюро Малышева, НПО Искра и т.д. И это при постоянном выделении дополнительным миллиардов на "большое воровство".
показать весь комментарий
21.01.2022 11:03 Ответить
+34
і зеЛох в П'ЯТИЙ раз драпане від военкоматів, піднявши істерику десь на Сейшелах що він "не просто головнокомандуючий, а верховний головнокомандуючий!"(с)
показать весь комментарий
21.01.2022 10:58 Ответить
+31
показать весь комментарий
21.01.2022 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кацапам 3,14дец буде однозначно!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:31 Ответить
когда каждый украинец будет защищать свою землю, зеленский будет отдыхать со своей семьёй на сейшелах или в буковеле с коломойским случайно встретится соседними номерами
показать весь комментарий
21.01.2022 11:36 Ответить
Дурак у нас президент - отражение больного общества, из которого убегают здравомыслящие и креативные люди. Уничтожили страну, отдали ядерное оружие за бабки в свои карманы, а теперь остаток мотивируют положить свои жопы в окопы защищать повальную коррупцию и пенсии продажным судьям и прокурорам по 150 тыс грн в месяц. Ну, конечно, сбу - шного начальства дачи и хаты.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:37 Ответить
"креативные люди" - сейчас рулят страной. Очень такие - креативные
показать весь комментарий
21.01.2022 11:41 Ответить
Так, пенсії і зарплати прокурорів та суддів їх маєтки, мільйонні статки держслужбовців, дуже мотивують українців боронити їх землю...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
Почему наш Главнокомандующий не ходит в военной форме в годы войны ?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:37 Ответить
Бо враг уссытся. Со смеху.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:41 Ответить
а вiн буде присылать новые видосики з оману
показать весь комментарий
21.01.2022 11:38 Ответить
"кожен українець буде боронити свою землю"

А я как истиный еврей уже записался на сайте посольства Израиля, что б меня эвакуировали...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:41 Ответить
Всі програють...

Дурень. ***** это вполне устраивает.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:41 Ответить
Срав, пердів, з гори летів.
Епіграф до промови дурника Вови.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:42 Ответить
Звичайно, Вова і "95 квартал" почнуть боронити з Горлівки і москви, як у 2014 році?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:43 Ответить
Вовік, мамкін побєдун, будет защищать Украину??? 😡 Ты какого куя делал в 2014 году на красной площади, рояль искал??? Или Ленка послала собранные данные о передвижении украинских войск передать из рук в руки ?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:47 Ответить
Найважче усвідомлювати, що 73% виборців в Україні - клінічні ідіоти. Решта 27% мусять тягнути на своєму горбі цю вдарену телевізором сіру масу. Так насрати самим собі в тарілку...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:47 Ответить
"Зараз у нас є багато російськомовних українців, які підтримують Україну - навіть тих, хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу.
Клован сегодня некисло закинулся... Несет одну хрень за другой
показать весь комментарий
21.01.2022 11:51 Ответить
66% військових закупівель за рік не відбулися. Оце так Сцикун готується до широкомасштабної агресії. Хоча яка агресія? В його голові війна закінчилась.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:56 Ответить
даёш скумбрию по 8 гривен в каждый магазин...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:57 Ответить
О Защите Родины говорит уклонист у которого жена собирала данные о передвижении Украинской армии..............
Нет слов......
показать весь комментарий
21.01.2022 12:02 Ответить
Люди добрі, досить вже сякати свої зелені соплі на президента,іншого найближчим часом не буде,нам треба об'єднуватися проти мордора,а не сратися,розбрат серед прихильників та противників діючої влади тільки на користь ворогу!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:04 Ответить
З ким об'єднуватися? З московським запроданцем і зрадником?! Вибачте, але - НІ!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:03 Ответить
Перед обличчям рашистської загрози,між нами, українцями не має бути порохоботів і зеботів,мають бути єдині українці без озирання на політичні уподобання,звісно без ватників та прихильників ОПЗЖ(Осередок Путінських Засраних Жополизів)якими має опікуватися СБУ і Контррозвідка! Бо майже в кожному робочому колективі існують ці тварі,але українці дуже толерантний народ,і терплять цю наволоч!(((
показать весь комментарий
21.01.2022 13:38 Ответить
каждый украинец, может и будет, но все депутаты, министры барыги- смоются
показать весь комментарий
21.01.2022 12:16 Ответить
Ещё раз - клинический идиот и предатель, а проиграет в первую очередь коломойский ( презервадента в расчёт не берём).)))
показать весь комментарий
21.01.2022 13:00 Ответить
зеля - ты первый побежишь искать компромисс, сцыкло
показать весь комментарий
21.01.2022 13:16 Ответить


Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1484470880096997379 1 ч



Харків може бути окупований. Але без паніки... Скора "спасіба дєду за пабєду"...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:26 Ответить
Не знаю мужики! Лично я не верю что все будут воевать, сотни тысяч заробитчан убегут в Европу на заработки, кто то просто, закроется в квартире или в сельском доме и будет пересиживать конфликт.............Лично я воевать боюсь до усрачки, в войне главное не убить больше врагов, а прост выжить любыми способами.... У меня есть хата в глухом селе Киевской области, сухпаек уже заготовил - месяца на 2-3 еды точно хватит, в случае войны попробую спрятаться и пересидеть, получится или нет - это уже другой вопрос.............
показать весь комментарий
21.01.2022 13:31 Ответить
Головне щоб сусіди не витягнули за вуха з підвалу і не повісили , як щура 🤣
показать весь комментарий
21.01.2022 13:34 Ответить
Веталь! Я честно говорю за себя!! У меня жизнь одна, может я трусливый и недостаточно патриотичный, но я просто хочу жить, и как человек невоенный, у меня гораздо больше шансов на жзинь если я спрячусь и пересижу острую часть военного кофликта гле-нибудь в избушке, чем пойти воевать и быть убитым в первом же бою подготовленным российским солдатом..... Знаю что я не прав, но покрайней мере рациональное зерно в моих словах тоже есть, не думаю что я один такой.......
показать весь комментарий
21.01.2022 13:39 Ответить
Подготовлєнним российским солдатам , чеченскіє сєлянє рєзалі голови как свіньям 🤣
показать весь комментарий
21.01.2022 14:21 Ответить
Витали! Позвольте поинтересоваться. А лично вы все бросите и пойдете воевать если Россия нападет??? Или будете искать другие варианты????
показать весь комментарий
21.01.2022 14:28 Ответить
"Россия нападет" - ось ти і спалилося, кацапеня.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:44 Ответить
Я не кацап. Просто не готов воевать, трусливый для этого...... Убежать заграницу не имею возможности, поэтому буду прятаться и пытаться пересидеть если не дай Бог начнут стрелять..............
показать весь комментарий
21.01.2022 14:58 Ответить
Так і сиди на дупі мовчки, тебе хтось питав?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:20 Ответить
Виграють майбутні покоління , оскільки фашистський режим в Москві буде знищено , а сама Росія - розвалини. А окуповані московсько-фашистським режимом народи здобудуть незалежність і виріжуть залишки московитів на своїх землях .
показать весь комментарий
21.01.2022 13:31 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 13:39 Ответить
и вот такого нытика и всепропальщика мы получили во время войны. настоящий лидер бы сказал: "пришла пора дать по зубам российской гадине!".
показать весь комментарий
21.01.2022 20:52 Ответить
***** прекрасно чувствует свой шанс---слабый, трусливый, беспринципный, вороватый,ленивый, падкий до денег и славы, глупый, неопытный "президент" -- это просто приглашение к активным действиям, к горячей войне.
С Порохом после 15 года у него такого шанса не было, и после полшестого не будет.
Это его "окно возможностей".
Самое страшное, что в 19 году мы пытались об этом предупредить, но...
показать весь комментарий
22.01.2022 01:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 