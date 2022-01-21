РУС
"Новые санкции США против граждан, которые дестабилизируют ситуацию в Украине и контактируют с ФСБ, особенно значимы", - Фесенко

Такие действия со стороны США - новая тенденция в нынешней ситуации вокруг Украины и России.

"Что важно – раньше США вводили санкции против граждан Украины, которые делали проблемы для Соединенных Штатов. Но уже можем говорить о новой тенденции – санкции вводятся против граждан Украины, которые создают проблемы для Украины. Перед этим были санкции против Тупицкого и Портнова, сейчас еще против четырех граждан Украины. Новую четверку фигурантов санкций США обвиняют в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине в тесном контакте с ФСБ. В нынешней ситуации вокруг Украины и России это особенно значимо", - написал Фесенко в Фейсбуке.

Кроме того, он отметил, что информация об этих санкциях появилась сразу после визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. И предположил, что это может являться результатом совместной работы в политике санкций, касающихся защиты нацбезопасности, между Украиной и США. "Сотрудничество между соответствующими государственными институтами США и Украины именно сейчас нужно в больших масштабах и с большей интенсивностью", - добавил он.

Напомним, санкции Минфина США введены против четырех граждан Украины, двое из которых – депутаты ОПЗЖ (Тарас Козак и Олег Волошин), другие – беглецы из Украины в 2014 году – Владимир Олейник и Владимир Сивкович.

+9
Сам ти "піндос", це слово використовують лише кацапи та їхні місцеві шістки.
21.01.2022 11:13 Ответить
+5
О, виповз дуполиз.
21.01.2022 11:01 Ответить
+2
Не переношу эту отвратную продажную морду фесенко. Дерьмо-дерьмом он, причем конченное. Зелуповский гаденыш этот политолух, задницу постоянно дерет за гринпоца, причем есть подозрение, что еще и на кацапском подсосе. Принципиально не говорит по украински, постоянно хаит патриотов. Видать очень хочет в "пул" журнашлюх *****
21.01.2022 11:04 Ответить
Сам ти "піндос", це слово використовують лише кацапи та їхні місцеві шістки.
21.01.2022 11:13 Ответить
В Приазовье греков называют пендосами, говорят что эти греки раньше жили у подножья горы Пендос.
21.01.2022 11:26 Ответить
Одним движение пальца и нет придурка🤢🎪🦨
21.01.2022 11:30 Ответить
О, виповз дуполиз.
21.01.2022 11:01 Ответить
Хвесенка - то придворний палітолаг. Післяи восцарєнія Зєлєнского різко позеленів. Цей пост свідчить про те, що починає зєлєнь достигати. Цікаво, чи вдасться йому знову стати придворним при поверненні Порошенка, чи, поїде веміграцію, як заросло-бородатий Погребинський?
21.01.2022 11:48 Ответить
Думається, друге.
21.01.2022 12:36 Ответить
Не переношу эту отвратную продажную морду фесенко. Дерьмо-дерьмом он, причем конченное. Зелуповский гаденыш этот политолух, задницу постоянно дерет за гринпоца, причем есть подозрение, что еще и на кацапском подсосе. Принципиально не говорит по украински, постоянно хаит патриотов. Видать очень хочет в "пул" журнашлюх *****
21.01.2022 11:04 Ответить
Помню как при Брежневе он говорил ...Дорогой наш Леонииид Илииич"
21.01.2022 11:30 Ответить
Пусть "Миротворец " займётся гнидой 🐛Фесенко
21.01.2022 11:32 Ответить
Треба вже руки відрубати .... мінерам. І язики також. Вдома своє лайно прокинулось.
21.01.2022 11:15 Ответить
Ви досі не вірите в передбачення в чеках? Даремно. Ось що кілька днів тому отримав депутат від ОПЗЖ Волошин, проти якого США сьогодні запровадили санкції:
21.01.2022 11:22 Ответить
США влупило їм санкції. А що зробив зелупа і його зелупики? Ніхуа...
21.01.2022 11:33 Ответить
21.01.2022 11:39 Ответить
Аплодирую стоя!Прошу расширения списка!
21.01.2022 11:40 Ответить
я не понимаю. Если известны фамилии людей которые сотрудничают с ФСБ во время войны с оккупантом, то ПОЧЕМУ они до сих пор не сидят??
21.01.2022 11:46 Ответить
Они в основном уже в бегах, в России
21.01.2022 11:56 Ответить
Даниил Гетманцев, который у нынешней украинской власти отвечает за экономику, был помощником обоих сотрудников ФСБ, на которых вчера США наложили санкции, - и Волошина, и Сивковича.

Думаю, что каждый из вас понимает, что сотрудник ФСБ не стал бы держать своей правой рукой и помощником НЕ сотрудника ФСБ.

Поэтому может хоть теперь станет очевидным почему Гетманцев своими "реформами" уничтожает малый и средний бизнес и инвестиционный климат в Украине. Кому это выгодно в конечном итоге в условиях гибридной агрессии России?
21.01.2022 11:57 Ответить
Значимо "и членов их семей"
21.01.2022 14:22 Ответить
 
 