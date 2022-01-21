"Новые санкции США против граждан, которые дестабилизируют ситуацию в Украине и контактируют с ФСБ, особенно значимы", - Фесенко

Такие действия со стороны США - новая тенденция в нынешней ситуации вокруг Украины и России.

"Что важно – раньше США вводили санкции против граждан Украины, которые делали проблемы для Соединенных Штатов. Но уже можем говорить о новой тенденции – санкции вводятся против граждан Украины, которые создают проблемы для Украины. Перед этим были санкции против Тупицкого и Портнова, сейчас еще против четырех граждан Украины. Новую четверку фигурантов санкций США обвиняют в дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине в тесном контакте с ФСБ. В нынешней ситуации вокруг Украины и России это особенно значимо", - написал Фесенко в Фейсбуке.

Кроме того, он отметил, что информация об этих санкциях появилась сразу после визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. И предположил, что это может являться результатом совместной работы в политике санкций, касающихся защиты нацбезопасности, между Украиной и США. "Сотрудничество между соответствующими государственными институтами США и Украины именно сейчас нужно в больших масштабах и с большей интенсивностью", - добавил он.

Напомним, санкции Минфина США введены против четырех граждан Украины, двое из которых – депутаты ОПЗЖ (Тарас Козак и Олег Волошин), другие – беглецы из Украины в 2014 году – Владимир Олейник и Владимир Сивкович.