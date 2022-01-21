РУС
66% открытых закупок Минобороны не состоялись, а половина программы развития вооружения почти не выполнена, - военный эксперт

В течение 2021 года Министерство обороны объявило открытые закупки на сумму 21,07 млрд грн, 66% из них - не состоялись.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил военный эксперт-аналитик НАКО, полковник запаса Александр Саенко.

По его словам, количество продукции оборонного назначения, поступившей в ВСУ в рамках госзаказа в объеме 100%, – это лишь шесть позиций из 37. В то же время половина программы выполнена на 50%, остальная – либо вообще не выполнена, либо выполнена на уровне 10 % от планируемого.

"Например, сложилась критическая ситуация с горючим: удалось закупить только на половину от запланированной суммы (на 2,6 из 5 млрд грн). На обувь, форму и экипировку для армии Минобороны потратило 1,5 млрд грн (в 2020 году – 2, 1 млрд грн), однако закупить, скажем, 16 000 запланированных шлемов за 111 млн грн за круглый год так и не смогло", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о Гособоронзаказе: "Государство заказывает для армии не то, что запланировало, а то, что способны произвести наши предприятия"

 

+31
А все потому, что страной правят рашистские колаборанты. Поэтому уже 2.5 года военным не повышают зарплаты, поэтому провалена программа поставки современного вооружения армии, поэтому накануне войны армия имеет только 17% от необходимого колличества топлива.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
+30
- Не паникуйте. Спите спокойно. Готовьтесь к "Дню пАбеды и шашлыкам!"
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
+23
показать весь комментарий
21.01.2022 11:20 Ответить
- Не паникуйте. Спите спокойно. Готовьтесь к "Дню пАбеды и шашлыкам!"
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
Цікаво, які це 6 позицій, виконаних на 100%?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:22 Ответить
наприкінці грудня 21го ботоферма подоляка верещала на Цензорі що "всі плани по закупівлі міноборони виконанні на 100%"..
і де ті зебіли зараз, поховалися подалі від цієї новини..
показать весь комментарий
21.01.2022 11:28 Ответить
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.

тобто, на 14 млрд.грн НЕ КУПИЛИ озброєнь, *********** та іншого війскового майна..
але бітум у коломойши, який з расеї, та е\е з вугіллям - закупали по 200-300% від запланованих об'ємів...

більш того, кредити на десятки-сотні млн.долл - давали в ордло, через друга-мецгера, фінансуючи терроризм..
як и пільги для більш ніж 550+ підприємств з ордло.. за держрахунок України.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:32 Ответить
Рыба гниет с головы ! зеИУДУ -МРАЗЬ под трибунал ! Хватит стесняться ув Юрий ,называйте ЗРАДНИКА Зрадником !Столько ФАКТОВ И ПРЯМОЙ САБОТАЖ !
показать весь комментарий
21.01.2022 22:40 Ответить
САБОТАЖ !!!!!!!!!!!!!

на гиляку падлюку !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
порошенко конечно
показать весь комментарий
21.01.2022 11:56 Ответить
але ж міноборони звітує, що ДОЗ-21 - виконано...
Та зрозуміло, що "виконали" т.зв. "зкориговане" ДОЗ. А незасвоєні кошти - перекинули на велике крадівництво...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
За велике будивництво Ви погарячкували. Як водий бачу змины на краше. Лише в донбасi, загалом, как при янеке построили, Так оно и есть. Местами рихтуют дороги и то - центральные трассы, а чуть в сторону..... А уж сколько там украдено - сие история умалчивает 🙃
показать весь комментарий
22.01.2022 10:03 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
Фу ***
показать весь комментарий
21.01.2022 11:45 Ответить
"СПАСИБО"🦠🐑🐏 73% и "Лишь - бы не Порошенко"? Вы соучастники ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ Свободной Украины !
показать весь комментарий
21.01.2022 22:48 Ответить
Так бы и дал битой, чтобы хлебало завернулось в обратную сторону.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:22 Ответить
А все потому, что страной правят рашистские колаборанты. Поэтому уже 2.5 года военным не повышают зарплаты, поэтому провалена программа поставки современного вооружения армии, поэтому накануне войны армия имеет только 17% от необходимого колличества топлива.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
Не 2,5 роки, а 37 місяців
показать весь комментарий
21.01.2022 15:29 Ответить
Прийшла зегниль з малороського наріду і сказало "А чьто мнє за єта будєт", так і зупинились програми закупівель. Головне, що "велике крадівництво" успішно засвоює кошти через Коломойського.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:15 Ответить
За велике будивництво - шо ж так оно вам в жопi пече??? Жаба ??? Шо в долю не взял???? Та хоть какой-то зиск с этого хрена зелёного))) Но, да , за нашi кошти, тобто податки
показать весь комментарий
22.01.2022 10:11 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:15 Ответить
Что за малоросы?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
Посмотрите на автарку **@ллошвилли - "ТОЯНСКИЙ КОНЬ "и его супружницы любительницы ***** -ЗЕЛЕНЕЧМО ЧЛЕНОГРАЙ ПРОДУКТ ФСБ
показать весь комментарий
21.01.2022 22:52 Ответить
что еще надо знать про зеленого,что бы понять что оно такое?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:16 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:20 Ответить
його вже не треба критикувати.
гнати нах....й разом з молодими, перспективними......
показать весь комментарий
21.01.2022 12:00 Ответить
ТСН ТСН все пішло у КВН.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:54 Ответить
скабийчук таки накаркает.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:53 Ответить
а что по этому поводу думает наш Верховный Главнокомандующий, кроме того, что паниковать рано, у нас все хорошо и все под контролем и военные без формы, еды и топлива на фронте нас обязательно защитят...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:21 Ответить
Он пока не посрал.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:24 Ответить
Не заставляйте его так много работать. Видосики чаще чем раз в месяц, это большой труд.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:27 Ответить
Пока оно ваше , ждите оккупацию Харькова и Мариуполя
показать весь комментарий
21.01.2022 22:54 Ответить
"ви што, хатите вайны?" ЗЕ(тм)
показать весь комментарий
21.01.2022 11:23 Ответить
Саботаж?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:34 Ответить
роскрадаш !
ибо если не вспомнили о запасах угля для гос. ТЄС (ну вот тупо забыли!!! или забИли.... или думали что не им уже придется об этом заботится???)))) ... тут даже саботаж не прилепишь...
поэтому не саботаж, скорее всего !
показать весь комментарий
21.01.2022 12:56 Ответить
Саботаж.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:06 Ответить
Та не паникуйте.

У ЗЕ с Ермаком есть запасной план - холодец.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:37 Ответить
из кого холодец? может, из пенсионеров?
показать весь комментарий
21.01.2022 16:55 Ответить
Рыбников еще не знает, какое определение лошарикам он "присвоил", а именно - ХОЛОДЕЦ.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:55 Ответить
Зато закупається нормально російський і білоруський бітум, окупанту потрібні ж гроші, щоб прогодувати і одягнути ту орду, що там сьогодні збирається? Володя допомагає, як тільки може. А Ви лохи 73% думали, що він переживає за нашу армію?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:41 Ответить
Ну так дизель ми теж закуповуємо в основному у раші та Білорусі
показать весь комментарий
21.01.2022 14:21 Ответить
ничего, у нас 73% зебилов быстро встанут на защиту страны! эти пациенты смогут быстро мобилизоваться и закидать врага своей тупостью и долбо@бизмом!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:43 Ответить
Не забывай чтоза Зе-чмо проголосовало Половина ЗСУ.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:22 Ответить
они сожалеют о своем выборе! особенно флакон полсосиски!
показать весь комментарий
21.01.2022 20:39 Ответить
И это при том, что с весны армия РФ не дает покоя у границ Украины. Что то не слышно чтобы новый министр Резников кого уволил за провпл в оборонкн, а с учетом ситуация тут не увольнять а ликвидировать надо виновников.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:49 Ответить
Министерство обороны не настолько, тут больше вопрос к министерству финансов.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:28 Ответить
а Міністр може когось звільнити без погодження з ЄрЗе?
То ж скоріше його звільнять.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:06 Ответить
Ага, а в Минфине скажут, что Мининфраструктуры, а те скажут что скорей это НБУ вина, а те что Казначейство и т.д . Не надо крайних искать и защищать ворье толстомордое в погонах
показать весь комментарий
21.01.2022 20:08 Ответить
Ворье, но не в погонах. Зеленые просто деньги из армии перевели на ковид, а с ковида на велике крадивництво.
показать весь комментарий
22.01.2022 01:40 Ответить
А ось і реальність пїд'їхала... По суті, це самий натуральний саботаж. Ще один злочин цієї антиукраїнської недовлади
показать весь комментарий
21.01.2022 11:57 Ответить
дві новини, ****, рядом.
в одній, повний провал держоборонзамовлень
в другій, Ггалушкін каже що в переді планети всей.
ну як, млять, на це все дивитися?
всі беруть приклад з янелоха.
киздять, киздять і киздять....
показать весь комментарий
21.01.2022 11:58 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:58 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 12:01 Ответить
А что нам по этому поводу скажет начальник транспортного цеха РНБО ? Вам слово товарищ Данилов!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:08 Ответить
Нужно было Гриценка выбирать. Но тут засилие порохоскотов и они его критикуют за то что он на выборах потопил их патрона.

а по сабжу за такое к стенке ставили раньше..
показать весь комментарий
21.01.2022 12:10 Ответить
При Гриценко коррупции было бы намного меньше, но последние годы он какой-то не стабильный
показать весь комментарий
21.01.2022 12:25 Ответить
та армия была бы армией со всеми вытекающими. и кацапы бы даже не думали нападать
показать весь комментарий
21.01.2022 12:30 Ответить
Не верю, именно при Гриценко его зампотыл организовал самую крупную взятку в истории Украины (одноразово).
показать весь комментарий
22.01.2022 00:59 Ответить
Я теж в першому турі голосував за Гриценко Но після того як в другому турі він підтримав віслюка , він для мене як політик помер , тому що якщо він не вміє розбиратися в людях , то як він зможе керувати країною в такий тяжкий час (
показать весь комментарий
21.01.2022 16:15 Ответить
він вже не раз грає на виборах роль, аби Юлька в другий тур часом не вискочила.Ось і все. До речі, там іще були 2-3 "кандидати" з тією ж метою - аби ніхто не помішав вибрати того, кого хотів один наш сусід.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:02 Ответить
Абсолютно согласен. Мостовая жена Гриценка умнейшая баба, а такую ахинею сказала: я не буду голосовать за Порош , потому что он диабетик а торгует конфетами. А то что ******** криворожский торгует Украиной это как бы нормально для интеллектуальной и при этом удивительно глупой четы.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:12 Ответить
він не так за віслюка був як проти порошенка. подивись вся країна купилась. можна простить)
показать весь комментарий
21.01.2022 22:15 Ответить
Можно бути проти Порошенко , но треба в першу чергу думати за країну , у нього нема чим думати - тому в утіль
показать весь комментарий
21.01.2022 22:27 Ответить
Якщо відкинути в сторону той факт, що подібного роду інформація, в умовах можливої військової агресії, є фактично поширюванням панічних настроїв і нагнітанням відчуття страху серед населення, залишається відкритим питання - з якого біса і за чийого сприяння якийсь "полковник запасу" заволодів стратегічною, упевнений секретною, інформацію і розголошує її на загал? І хто посприяв появі подібних публікацій?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:52 Ответить
Уважаемый, думаешь в Генштабе лаптестана об этом не знают? Знают даже больше и в мельчайших подробностях. Кротов у нас много и на всех уровнях.
Это только для тебя все названное - секретная информация
показать весь комментарий
21.01.2022 13:10 Ответить
Те що відомо лаптєногим - мені невідомо, а те що якийсь український відставник патякає, що з оборонкою у нас "фсьо прапало" - доконаний факт. Враховуючи, що раша зацікавлена і працює в напрямку створення внутрішньої напруги в Україні - скласти два і два не складає труднощів...
показать весь комментарий
21.01.2022 14:18 Ответить
Те що відомо лаптєногим - мені невідомо
------------------------------------------------------
Ты что, дугодум? Если они все знают об секретных операциях внешней разведки, то
почти открытая информация о госзаказах и подавно им знакома. Ведь на оборонных предприятиях работают тысячи разных людей. Наверняка и некоторые лояльные кацапстану.
Тут, не только писать, кричать уже надо!!! А ты предлагаешь тактику страуса.
Зная об срывах, спрятать голову в песок, типа теперь и топливо есть, и обронзаказы выполнены.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
"на оборонных предприятиях работают тысячи разных людей"

І усі володіють інформацію про те, що замовлено, у якій кількості, скільки вироблено і поставлено у війська?
Ти або тупий, або такий самий провокатор чи панікер.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
У вас ще "читання" не проходили?
"Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися."
показать весь комментарий
21.01.2022 13:10 Ответить
"...За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише..."
"За його словами" - ферштейн?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:22 Ответить
зірвано бiльшiсть програм ....
-----------------------------------------------
А вот это, в период 8-ми летней войны и накануне вероятного нового открытого вторжения кацапстана, и есть государственная измена
показать весь комментарий
21.01.2022 13:06 Ответить
мало зеля отдыхает, не тянет 100% программы
показать весь комментарий
21.01.2022 13:14 Ответить
денег нет, все в асфальт ушли, а заимствования временно закрыты
показать весь комментарий
21.01.2022 13:15 Ответить
Да зачем Украине современное оружие , Будапештский меморандум, призовем на фронт женщин и детей , бабы еще нарожают, тьфу ты а женщины и бабы это не одно и тоже, та какая разница это их проблемы наше дело управлять.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:23 Ответить
*--Відверта . цинічна зрада ! Розповсюдження панічних настроїв--страшилок... ЗЕ--лакузи.на місцях готують " население". до капітуляції !!! /буде нижче.../
-- ЛУПАЙТЕ СЮ СКАЛУ !
--Нехай ні жар...ні холод. Не спинять Вас !
/Каменяр /
ЗЕ--гнидота НЕ дрімає... Очільник Кіровоградщини Лісота та його . пропутінська . - підлота у Світловодську-- започаткували свавільницько--чиновницький ТЕРОР: вже котрий місяць мордують світловодчан холодом...морять дітвору голодом/ це у нас " забули" оновоти угоди на закупівлю харчів школярикам /; масово судять " індивідуальщиків" за віртуальні борги опалення/ тобто за послугу . яку НЕ надавали... Це у нас садистки соцжаху цинічно-- підступно знущаються над злидотою. позбавляючи/ безпідставно / субсидій... Ми перші в Україні /так тихесенько .і невідомо кому / позбулися найкра щих чорноземів у Світі на користь .вчорашніх ГБ-- шників... Не виключено. що завтра - узріємо " попригунчика" яника що скаче по пиньочках на схилах .до Дніпра /під с. Андрусівка у нього залишилося " законсервоване" лежбище... /Тобто влада ЗЕ--песиголівців робе все можливе і навіть більше. щоб збурить Україну. паралізувати її внутрішніми чварами і все для того. щоб кремлівський ліліпузік заїхав Україну під фанфари миортворця без шуму і пилі на білім коні...
Проте найбільша прикрість--- це доведення нас .до крайньої межі зубожіння : немає за що приїхати Київ .щоб підтримати Вас... Тримайтеся ...ми з Вами...і нас БАГАТО !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:24 Ответить
Зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт

показать весь комментарий
21.01.2022 14:53 Ответить
Здобутки для окупантів, а для України за 3 роки це тільки велике казнокрадцтво…
Беня задоволений…
показать весь комментарий
21.01.2022 15:20 Ответить
Война начинается ракетным ударом по складам с оружием, топливом, штабам и коммуникациям. А где колонны грузовиков, растаскивающих оружие в подготовленные укрытия, шахты и Карпаты? Где взлетающая с автотрасс авиация? Евреи в руководстве процессом есть, они везде, в Кремле, в Белом Доме, на Печерске и министерстве обороны, на всех ключевых местах расставлены евреи. Вальцман, Зельцман, Резников, Шерман, Нудельман, Блинкен, на всех ключевых местах. Власть, оппозиция, международная группа поддержки, всех Сорос расставил по местам, все кипишуют и мироточат. А на готовность к отражению ракетного удара это удивительным образом не влияет.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:17 Ответить
Попередня довідка щодо закупівель МО за 2021 рік - ось тут :

Докладніше про те, що закупили та не закупили для армії, й що робити, аби покращити стан справ, читайте у повній версії аналітичного дослідження: https://cutt.ly/nIarKcu?fbclid=IwAR2iszwMja5UZKr7A8vJ6IUYGlBrl_ZDXzwh0PsMxfp0zqZGvvdJzWyrHyA https://cutt.ly/nIarKcu
показать весь комментарий
21.01.2022 16:27 Ответить
Какие наф 50%. Пального вобще не закупали в 20121 году. В августе первые тендеры обьявили, а в ноябре почти все их отменили. Топлива остается 17% от норм мирного времени, все остальное- пиар от зе
показать весь комментарий
21.01.2022 17:06 Ответить
Зато, командам по баскетболу, которые приедут в 25 году, не будут давать хлебные карточки.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:45 Ответить
это же предательство, Сталина на них нету)
показать весь комментарий
21.01.2022 20:24 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 21:59 Ответить
Британия и США тащат, пока зебил по тихому вожделеет сдаться путину.
тактика зебилов проста, как голова Коли Тищенко, - поднять истерию до максимума, - "Байден почему мы еще не в НАТО", "Меркель, закрывай СП-2", а потом, когда Байден скажет, - "Это потому, мальчик Вова, что ты конкурс САП два года не можешь провести", - стать в позу обиженки и сказать народу, - "Вот видите я хотел, но они не захотели... придется сдаваться путину". К счастью, "хитрость" дураков настолько очевидна для людей с образованием, что они зебилу не оставляют ни какого шанса. Лига Плюща ВСЕГДА переиграет Лигу КВН и Лигу КГБ, вместе взятые!
показать весь комментарий
22.01.2022 00:35 Ответить
НЕ ЖАЛЕЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ !)
показать весь комментарий
22.01.2022 01:07 Ответить
ну і що не так? чинний голов КО-КО мандувач прямо ж говорив ще перед виборами, що "гЛавнАє пєРєстатЬ стрЄлять"! ось і виконує свої обіцянки. тепер треба зашкодити йому "сАйТісь пасєрєДінЄ", бо сходження задумувалось звісно ж не на території кацапстану...
показать весь комментарий
22.01.2022 02:08 Ответить
кстати, Голда Меир не была в отличие от зеленьськага ашкенази... она была нормальной еврейкой... и когда ей принесли доклад о плохой работе минобороны Израиля, в котором винили генералов, она взяла ответственность за провалы в работе на себя и ушла в отставку... а что украинский ашкенази - кишка тонка, или совести нет, или ума нет, или просто беспринципен, или ему нравится быть позором Украины перед всем миром?
показать весь комментарий
22.01.2022 02:26 Ответить
Это всё Порошенко виноват!
показать весь комментарий
22.01.2022 08:47 Ответить
у 2018 зробили ТСК щоб розслідувати "зраду " Гриценко та інших міністрів у зв"язку з продожу надмірної кількості техники 20 років тому .... і що ? Анатолія Гриценко PiPa з командою втопили ,а чому зараз Таран пішов із трояндами ? чому не розслідують , яким чином він там опинився та такого " НЕ НАРОБИВ " під час війни ? треба казати правду : вся та " публіка " , що при владі останні 30 років - інфікована зараза , якої треба позбутися ...
показать весь комментарий
22.01.2022 09:12 Ответить
ДЕБИЛЫ , ***...................
показать весь комментарий
22.01.2022 10:22 Ответить
 
 