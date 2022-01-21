66% открытых закупок Минобороны не состоялись, а половина программы развития вооружения почти не выполнена, - военный эксперт

В течение 2021 года Министерство обороны объявило открытые закупки на сумму 21,07 млрд грн, 66% из них - не состоялись.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил военный эксперт-аналитик НАКО, полковник запаса Александр Саенко.

По его словам, количество продукции оборонного назначения, поступившей в ВСУ в рамках госзаказа в объеме 100%, – это лишь шесть позиций из 37. В то же время половина программы выполнена на 50%, остальная – либо вообще не выполнена, либо выполнена на уровне 10 % от планируемого.

"Например, сложилась критическая ситуация с горючим: удалось закупить только на половину от запланированной суммы (на 2,6 из 5 млрд грн). На обувь, форму и экипировку для армии Минобороны потратило 1,5 млрд грн (в 2020 году – 2, 1 млрд грн), однако закупить, скажем, 16 000 запланированных шлемов за 111 млн грн за круглый год так и не смогло", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников о Гособоронзаказе: "Государство заказывает для армии не то, что запланировало, а то, что способны произвести наши предприятия"