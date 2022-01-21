Заключенный оккупантами в ОРЛО украинец Мерзлый имеет инвалидность, страдает сахарным диабетом и нуждается в немедленном лечении, - Денисова

Гражданин Украины Юрий Мерзлый, безосновательно содержащийся в Краснолуцкой исправительной колонии №19 на территории временно оккупированной Луганщины, болеет сахарным диабетом и нуждается в немедленном лечении.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пишет в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Юрия незаконно задержали 22 марта 2018 года по дороге в Луганск, куда он возвращался вместе с женой и сыном. После обысков в помещении его обвинили в "сотрудничестве с СБУ". По версии представителей оккупационной администрации, мужчина "осуществлял разведывательную деятельность" на территории так называемой "республики" и передавал информацию о местных "правоохранительных органах".

Пятнадцать дней Юрий провел в подвале так называемого "министерства госбезопасности" во временно оккупированном Луганске, где его зверски пытали, а впоследствии перевели в луганское СИЗО. 26 июля 2019-го так называемый "Военный суд ЛНР" приговорил Юрия Мерзлого к 12 годам лишения свободы за "государственную измену", - написала она.



Фото: Денисова/фейсбук

Денисова отметила, что Юрий имеет инвалидность 2 группы: накануне задержания он перенес операцию по удалению злокачественной опухоли кишечника, а также страдает сахарным диабетом 2 типа: "Несмотря на проблемы со здоровьем, ему не предоставляется ни одна медицинская помощь, а в последнее время вообще ограничили доступ к тестам на определение уровня сахара в крови и жизненно необходимых лекарств".

Все вышеназванные действия в отношении Юрия Мерзлого являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека от 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Юрия Мерзлого, способствовать его немедленному освобождению.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, чтобы поднять вопрос об его освобождении", - написала омбудсмен.