"Путин немолодой, должен думать, что оставит после себя. Надо сесть за стол и найти компромисс" - Зеленский
Оккупированные Россией территории в будущем вернутся в Украину.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Путин немолодой, и я считаю, что ему стоит подумать о том, что он оставит после себя. Если он заберет территорию Украины, то это будет временная победа одного народа над другим. У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о том, что произошло", - отметил Зеленский.
"Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили; сейчас мы сражаемся друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+119 Anton Grinblat #491066
показать весь комментарий21.01.2022 11:33 Ответить Ссылка
+76 Підлога Маккартні
показать весь комментарий21.01.2022 11:29 Ответить Ссылка
+51 Oleksandr Onys
показать весь комментарий21.01.2022 11:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
великодержавный шовинизм, полное бездуховность и безнравственность. Это отличается
от известных форм фашизма, расизма, национализма, с особой жестокостью, как к
к человеку, и к природе... Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика
выжженная земля. Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, оно паразитирует на ложной истории, на оккупированных
территорий и угнетенных народов. Русизму свойственна постоянная политическая
правовой и идеологический терроризм." (Джохар Дудаев).