"Путин немолодой, должен думать, что оставит после себя. Надо сесть за стол и найти компромисс" - Зеленский

Оккупированные Россией территории в будущем вернутся в Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Путин немолодой, и я считаю, что ему стоит подумать о том, что он оставит после себя. Если он заберет территорию Украины, то это будет временная победа одного народа над другим. У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о том, что произошло", - отметил Зеленский.

"Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили; сейчас мы сражаемся друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс", - добавил глава государства.

