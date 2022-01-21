РУС
"Путин немолодой, должен думать, что оставит после себя. Надо сесть за стол и найти компромисс" - Зеленский

Оккупированные Россией территории в будущем вернутся в Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Путин немолодой, и я считаю, что ему стоит подумать о том, что он оставит после себя. Если он заберет территорию Украины, то это будет временная победа одного народа над другим. У меня есть много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о том, что произошло", - отметил Зеленский.

"Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили; сейчас мы сражаемся друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае вторжения РФ будет сильная война, каждый украинец будет защищать свою землю. Пострадает и Украина, и РФ, и Европа. И все проиграют, - Зеленский

+119
Боже, какой же идиот.. Наголосовали, **** в 2019-м.. Тебе, чмо зеленое, рассказываю - не в путине проблема. Россияне большинство заражены имперским вирусом и путин всего лишь выразитель их желаний. Они готовы жить в говне, но что б их боялись. Это как мне про СССР говорят "зато нас весь мир боялся". Они убогие дебилы, но опасные. Даже если сдохнет *****, и придет условный либерал типа Навального в отношении Украины у них ничего не поменяется!!
21.01.2022 11:33 Ответить
+76
Зато ты молодой не лох, аж 43 рочки
21.01.2022 11:29 Ответить
+51
Якби він цікавився історією, то знав би, що ми ніколи не дружили
21.01.2022 11:35 Ответить
Само призналось, кто его друзья. И на какой компромисс с путиным собирается идти это зеленное чучело? Найзеленiйший явно стал агентом кремля, благодаря усилиям своей фсбешной няньки,- ермака_Козыря_Михайлова_Лолиты.
22.01.2022 02:23 Ответить
С кем садиться за стол переговоров? С убийцей десятков тысяч украинцев искать компромис? И бредить о временной победе окурка и его своры над Украиной? ИМПИЧМЕНТ-единственно правильный путь относительно зЕ. А дальше-на шконку вместе с еРмаком, тАтаровым, бЕней и др. слугами урода!
22.01.2022 04:30 Ответить
"Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на
великодержавный шовинизм, полное бездуховность и безнравственность. Это отличается
от известных форм фашизма, расизма, национализма, с особой жестокостью, как к
к человеку, и к природе... Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика
выжженная земля. Отличается шизофренической формой мании мирового господства.
Обладая рабской психологией, оно паразитирует на ложной истории, на оккупированных
территорий и угнетенных народов. Русизму свойственна постоянная политическая
правовой и идеологический терроризм." (Джохар Дудаев).
22.01.2022 04:32 Ответить
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса."(c) Наш президент продолжает игру в поддавки, тем самым поощряя врага к дальнейшей агрессии. Повторюсь, Зеленский не идиот, он на службе у ФСБшника Ермака.
22.01.2022 09:00 Ответить
То ти, йолопе, дружив з москалотою, а українці проти них завжди воювали!
22.01.2022 12:52 Ответить
это точно.
24.01.2022 00:20 Ответить
