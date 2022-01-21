За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, выявили 1552 новых случая. Среди заболевших 153 ребенка, - Кличко. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1552 больных коронавирусом. 12 человек скончались.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"1552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек умерли. Всего, за период пандемии, в Киеве 8413 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 350 457", - сообщил Кличко.

Заболели прошедшие сутки: 864 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 535 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет. А также 72 девочки от 10 месяцев до 17 лет и 81 мальчик от 10 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 6 женщин от 55 до 78 лет и 6 мужчин от 47 до 83 лет.

В больницы столицы госпитализировали 59 больных коронавирусом и 58 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 752 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 030 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 281, в Деснянском – 213 и в Оболонском районе – 199 случаев", – отметил Виталий Кличко.