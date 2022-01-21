РУС
Россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет, - Зеленский

Россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет, - Зеленский

Украина никогда не откажется от политики деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что они говорят о Крыме (считая его частью "русских земель Украины". - Ред.). Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", - отметил Зеленский.

Говоря о попытках Кремля создать лояльное к РФ правительство, глава государства отметил: "Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, было бы невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое короткое правительство, потому что люди его просто не примут. Возможно, Путин считает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я считаю, что это большая ошибка так думать".

Топ комментарии
+28
"если бы я был президентом в 2014 году - то вы бы все умерли в Крыму!"(с)зеленский

в то время как сам зеЛох насмехался над погибшими в АТО украинцами та выступал по корпоративам у террористов.. да и по баням в расеи.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:47 Ответить
+23
История все помнит хорошо

показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
+19
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52 Ответить
История все помнит хорошо

показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
только 3,14дары так шутят
показать весь комментарий
21.01.2022 12:23 Ответить
іч, як аватар зацвірінчав, коли воловод під санкції поставлено
всю їх методичку відбарабанює

...США запровадили санкції проти тих осіб, щодо яких мають достатньо доказів їх ворожої діяльності в інтересах Росії.
Це сигнал не українській владі, а Москві.
Вашингтон показує, що готовий завдавати удару по російській агентурі в Україні.
Це відомі люди, які посідали високі посади, чи посідають досі.
США дають зрозуміти Путіну, що знають, хто на нашій території працює проти України і Америки - А. Басараб https://gazeta.ua/articles/politics/_zahid-gotovij-zavdavati-udaru-po-rosijskij-agenturi-v-********-politolog/1067634
показать весь комментарий
21.01.2022 12:57 Ответить
Він же тоді не казав про себе і про своїх.
А інших, - так, нема підстав жаліти. Нехай баби рожають.
Натомість, зараз Зеленський президент. Тож тепенема нічого неможливого.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:03 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:37 Ответить
Мы тебя не забудим, но и хрен вспомним
показать весь комментарий
21.01.2022 11:47 Ответить
вова играет шоу привычное ему. поэтому риторика внутри страны и за ее пределами у него такая разная.
точно так же 95 рыгатник переписывал репризы в двух вариантах - для украинского зрителя и для кацапского.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:48 Ответить
але Кримську платформу сам Зеленський створив, на відміну від вічного обіцяльщика
показать весь комментарий
21.01.2022 11:53 Ответить
саме
показать весь комментарий
21.01.2022 11:53 Ответить
а толку от той крымской платформы? собрали толпу третьих лиц, пожрали и поспали за бюджетные бабки и разъехались по домам.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:54 Ответить
вона працює, і з кожним роком буде розширюватись, і пуйло будуть весь час тикати мордою, що Крим не їх
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
где она работает? какие результаты работы? НОЛЬ ничего нет кроме офиса с тремя тупыми сосками на рецепции.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:56 Ответить
Не сци, рускій-працює.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:25 Ответить
і два місяці все - тихо-ша.
Її, ту платформу (в принципі, нормальну, хорошу ідею) доведеться відновлювати...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:57 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:54 Ответить
Тупой идиот.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:49 Ответить
навіщо ви так про себе? )
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52 Ответить
моя фамилия не зеленский. впрочем, это уже не фамилия, а нарицательный образ идиота.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
та и донбасс в нынешнем виде нахрен нужен.

прекратить платить пенсии, полностью закрыть переходы, как на донбассе так и с крымом!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
Обоснуй
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52 Ответить
ты готов оплачивать разминирование, перевоспитание населения и восстановление руин своими деньгами? я - нет
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
Не можешь - научим, не хочешь - заставим.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:03 Ответить
ПІвденна Корея так зробила це в 1953 + мінні поля і колючий дріт. Їм це помогло!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:07 Ответить
Чушь . Украина забудет про Крым , вернёт Дрнбасс , никаких территориальных претензий и конфликтов - для вступления в НАТО больше никаких препятствий . Не будет этого .
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
Никто тебе ничего, ЗЕбизяне тупой, не готов отдать! Не строй из себя полководца! С тобой вообще никто не считается, ты - НАСРАНО! Вброс для ЗЕскота, показать, что с ЗЕбилом кто-то торгуется ещё.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52 Ответить
ИМЕНО КРЫМ И ЕСТЬ ПРИЧИНА ЗАХВАТА ДОНБАССА В 2014 ГОДУ..... ИМЕННО КРЫМСКАЯ ПЛАТФОРМА В 2021 ГОДУ ДАЛА ТОЛЧОК НАРАЩИВАНИЯ СИЛ РОССИИ ВОЗЛЕ ГРАНИЦЫ
ИМЕННО СИГНАЛЫ НАТО В СТОРОНУ УКРАИНЫ -ЧТО ВОЗМОЖНО ПРИНЯТИЕ УКРАИНЫ В НАТО ДАЖЕ С ПРОБЛЕМАМИ ПО КРЫМУ И ОРЛДО-- ПОСЛУЖИЛИ ТОЛЧКОМ НАГНЕТАНИЯ СТРАСТЕЙ И УЛЬТИМАТУМОВ НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ ОТ ПУТИНА И МОСКВЫ..и угрозы интервенции и войны...
при вступлениив НАТО с такими проблемами Крым и ОРЛДО прийдется отдать тут пошла слабая тупая попытка --которая перечеркиввает последний аргумент Москвы... (не зря Путин И Москва замолчали насчет Минска и Нермандского формата) это шантаж и даже принятие и признание ОРЛДО -которое ничего не влечет за собой пшик и ТУПИК...а только усугубляет проблемы для России и новый виток санкций.. анексия еще никому не помогала... никогда...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:50 Ответить
Їм потрібна Україна. Не так Крим і Донбас. Все хочуть.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52 Ответить
Тобто зелений недоумок, намагаючись робити щось правильно обісрався у зовнішній політиці тому, що процедурно і конструктивно вистроїти стратегію перемоги не може апріорі - він же клоун, а не політик!!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:43 Ответить
Росєяни готові віддати Донбас ?
Та не бреши ! Вони ніколи не збирались нічого віддавати.
Який же Зеленський наївний... кому він вірить..
показать весь комментарий
21.01.2022 11:51 Ответить
Мабуть Ермаку ? 😀😀
показать весь комментарий
21.01.2022 11:55 Ответить
Він не наївний. Брехло патологічне. Бреше коли треба і коли не треба.
І тут бреше, що він, ніби то, так вважає. А насправді - йому до сраки.



От посадити Порошенка, то не до сраки. Вже або один, або другий. Вмикається лагерн принцип: умри ти сьогодні, а я - завтра.
показать весь комментарий
21.01.2022 19:43 Ответить
Это он сам додумался, аль Ермак подсказал?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:52 Ответить
дядя Джо йому підказав. Через дядю Тоні привіт передав
показать весь комментарий
21.01.2022 12:09 Ответить
коли говориш про дядю Джо, памятай , що Україну обстрілює і анексує території не дядя Джо, а дядя пу
показать весь комментарий
21.01.2022 12:27 Ответить
не бачу суперечностей. І в мене, і у Вас - абсолютна правда.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
Ти диви яке воно патриот стало, явно нелох парень, ахаха
показать весь комментарий
21.01.2022 11:54 Ответить
А как там Крымская платформа поживает ?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:54 Ответить
"Не забудим, не простим" - это все что президент может сказать о Крыме и Донбассе? А как на счет стратегии деоккупации?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:54 Ответить
он даже значение этих слов не знает...
показать весь комментарий
21.01.2022 12:40 Ответить
Урод!
Касапи нічого нам так просто не віддадуть! Ні Донбас, ні Крим, ні нашу незалежність.
І ніколи не давали. А, якщо щось і десь записано (як ото в Натана Рибака "Переяславська рада") - так то суційльні фейки! Бо жоден документ/текст, підписаний/написаний касапами - коштує не більше вартості паперу, де це нашкрабано куркою-мутантом.
Все своє і наше доведеться і доводиться забирати нашою кров'ю. І в цьому полягає гола правда.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:54 Ответить
Донбас можуть і повернути. Та тільки це величезна проблема для України - на його відновлення після цієї навали бурятської сарани потрібно коштів овер-до -хріна. Але головне - населення, вже отруєне рашистською пропагандою і тамтешня молодь, що вже 8 років вивчає історію "братського" народу
показать весь комментарий
21.01.2022 12:35 Ответить
вони, якщо і "повернуть" добровільно - то лише на власних умовах, абсолютно нам не придатних.
Тому доведеться відвойовувати.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:22 Ответить
Наркоман получил пендюлей то госдепа. И начал изображать деятельность.💩
показать весь комментарий
21.01.2022 12:01 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 12:04 Ответить
А Крым чего отобрали,Зебил?Трахнутый по голове сидит в кресле президента.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:10 Ответить
Да что вам все не так? Президент дело говорит .
показать весь комментарий
21.01.2022 12:49 Ответить
Какое дело говорит? Донбас отобрали чтобы отказались от Крыма, а Крым отобрали чтобы отчего отказались?Существо, ты выбрало луку ото сиди и наслаждайся,нам своих идиотов хватает.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:45 Ответить
Дурень. Не отдать а впихнуть на своих условиях автономной федерации для пожирания Украины изнутри.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:11 Ответить
Що він несе ніхто в РФ не збираєтся міняти Крим на Донбас ,росіі потрібний повний контроль над Украіною,а вірніше відродження рос. імперІі .
показать весь комментарий
21.01.2022 12:13 Ответить
А хто йому сказав, що вони погодяться хоча б на це? Справа ж не в самому Кримі чи Донбасі, а в курсі України на НАТО, вони були окуповані саме для недопуску блоку до кордонів з РФ.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:13 Ответить
А про кордони з НАТО у балтійських країнах ви вже забули чи це один ...йло страждає на склероз ??
показать весь комментарий
21.01.2022 12:38 Ответить
Крим - то землі суддів, мусорів, вкрадете ще, не хвилюйтеся
показать весь комментарий
21.01.2022 12:14 Ответить
Это он типа торговаться решил. Вроде ему предлагали. А он такой- Та вы чта, тая нив жисть не пайду на эта. Видосик для зетипиллов,
показать весь комментарий
21.01.2022 12:19 Ответить
У куйла крыша поехала ещё в начале 2000-х, когда он начал свои блоки создавать. А к 2010 так зализали, что дырка в ж.пе напрочь исчезла,
а на голове корона выросла, ну а потом кровь красную спустили и налили дворянской голубой шо б автоматически дворянином и царём стать. Но как всегда бывает в кацапстане что то перепутали и не то залили. В итоге вместо царя путлер с такой кровью стал кидарасом и педофилом. Людку и Кабаеву сразу прогнал. Теперь живёт с тувинцем Шойгу и с евреем писькиным, ездит в тайгу там шаманы ему через очко жизнь продлевают. Вот такие дела творятся в этом болоте, браты украинцы!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:20 Ответить
ты новый вид из разряда простейших - хохлобандероамёбы Я вижу тебя человеком с весьма убогим воображением и узким кругозором. В твоем коменте видно глубнину и ширшину ума твого А ведь мозги не брови - их не нарисуешь Господи, даруй людям мозг, а некоторым еще и инструкцию по применению
показать весь комментарий
21.01.2022 12:32 Ответить
Пошёл на йух тролль ольгинский из разряда простейших куйлолизатель- вульгарис. Что ты на Цензоре забыл убогий? Иди на свои гавноньюс там все путлербох кричат. А вообще я доволен, что тебя раба так проняло!!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:43 Ответить
донбас это у кацапов.

кончане.....
показать весь комментарий
21.01.2022 12:21 Ответить
В фильме "Тупой и ещё тупее" два героя. Один был тупой, а другой еще тупее. После того, что сегодня наговорил "величайший", похоже что два героя в нем одном.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:22 Ответить
Не, в тупого - тупее, тупой - это в отношении первого заговорившего, так и у зебуинов... арестаркин шо -та вякнул , мол, умняк скорчил и бубу понесло уже как 2 дня.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:33 Ответить
Что-то у Осла последние два дня повышенная активность. Гогиашвтли подвёз колумбийской муки ? Жизнь снова заиграла красками ?
показать весь комментарий
21.01.2022 12:26 Ответить
10 січня загинули 23-річний лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший солдат Валерій Петренко. Ви певно чули. А про те, що ще двоє на тому ж НВП (фугасі) затрьохсотились навряд. І про те що на загиблих кримінальну справу завели (за службовою недбалістю) також навряд. І компенсацію вони не отримають. Отак © сеть
показать весь комментарий
21.01.2022 12:27 Ответить
От дэмкiв... И зачем подсказывать последовательность действий пыне-амнезийнику, который превратился в шлепера, ляпае шо попало, бо забыл, шо изначально хотел.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:28 Ответить
Не забув, а .... рейтинг не дозволяє інше казати.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:36 Ответить
Дурко.. да не отдаст он ОРДЛО даже если мы официально откажемся от Крыма.. Он нам не даст нам покоя даже если мы к Крыму добавим и ОРДЛО.. даже если весь Донбасс.. Ему нужна вся Украина или как минимум то что он считает Малороссией ( хотя и даже это не факт).
показать весь комментарий
21.01.2022 12:29 Ответить
Не, ща он остановится, быть может, на берлинской стене... Но все помнят , шо до кремляди такие забажанки приходят к предсмертному одру.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:36 Ответить
Успокойтесь, не доживет путлер до своей заветной мечты… скорее он ласты склеит чем Украина кацапстаном станет! Если мой дядька в 71 год в терроборону записался и на сборы ходит, то это о чем то говорит? Героям Слава!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:48 Ответить
Смерть врагам !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:14 Ответить
А чого ж і не забути? Спочатку Донбас поверніть. І ми забудемо про Крим. НЕОДМІННО !!! А потім ми забудемо, як і ви про Будапештський меморандум, все, що стосується Криму. Логічно? Ні, але .... надійно.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:35 Ответить
вова ти вже віддав кацапам свою дупу, але краще не стало...Висновки ти не робиш, можеш віддіати і рота.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:36 Ответить
Потрібно було думати коли голосували за клоуна і його цуциків а зараз терпіть але й майдануті ці проблеми не вирішать потрібно зробити так щоб ми жили краще за москалів а дякуючи майданам в нас добре суддівським прокурорським і ін шим слугам
показать весь комментарий
21.01.2022 12:45 Ответить
это пукин тебе сказал что они готовы что-то там отдать? не отдать а принять из условия, но тогда тебя вперед ногами вынесут
показать весь комментарий
21.01.2022 13:03 Ответить
 
 