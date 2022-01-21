Россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет, - Зеленский
Украина никогда не откажется от политики деоккупации Крыма.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
"Я понимаю, что они говорят о Крыме (считая его частью "русских земель Украины". - Ред.). Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", - отметил Зеленский.
Говоря о попытках Кремля создать лояльное к РФ правительство, глава государства отметил: "Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, было бы невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое короткое правительство, потому что люди его просто не примут. Возможно, Путин считает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я считаю, что это большая ошибка так думать".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в то время как сам зеЛох насмехался над погибшими в АТО украинцами та выступал по корпоративам у террористов.. да и по баням в расеи.
всю їх методичку відбарабанює
...США запровадили санкції проти тих осіб, щодо яких мають достатньо доказів їх ворожої діяльності в інтересах Росії.
Це сигнал не українській владі, а Москві.
Вашингтон показує, що готовий завдавати удару по російській агентурі в Україні.
Це відомі люди, які посідали високі посади, чи посідають досі.
США дають зрозуміти Путіну, що знають, хто на нашій території працює проти України і Америки - А. Басараб https://gazeta.ua/articles/politics/_zahid-gotovij-zavdavati-udaru-po-rosijskij-agenturi-v-********-politolog/1067634
А інших, - так, нема підстав жаліти. Нехай баби рожають.
Натомість, зараз Зеленський президент. Тож тепенема нічого неможливого.
точно так же 95 рыгатник переписывал репризы в двух вариантах - для украинского зрителя и для кацапского.
Її, ту платформу (в принципі, нормальну, хорошу ідею) доведеться відновлювати...
прекратить платить пенсии, полностью закрыть переходы, как на донбассе так и с крымом!
ИМЕННО СИГНАЛЫ НАТО В СТОРОНУ УКРАИНЫ -ЧТО ВОЗМОЖНО ПРИНЯТИЕ УКРАИНЫ В НАТО ДАЖЕ С ПРОБЛЕМАМИ ПО КРЫМУ И ОРЛДО-- ПОСЛУЖИЛИ ТОЛЧКОМ НАГНЕТАНИЯ СТРАСТЕЙ И УЛЬТИМАТУМОВ НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ ОТ ПУТИНА И МОСКВЫ..и угрозы интервенции и войны...
при вступлениив НАТО с такими проблемами Крым и ОРЛДО прийдется отдать тут пошла слабая тупая попытка --которая перечеркиввает последний аргумент Москвы... (не зря Путин И Москва замолчали насчет Минска и Нермандского формата) это шантаж и даже принятие и признание ОРЛДО -которое ничего не влечет за собой пшик и ТУПИК...а только усугубляет проблемы для России и новый виток санкций.. анексия еще никому не помогала... никогда...
Та не бреши ! Вони ніколи не збирались нічого віддавати.
Який же Зеленський наївний... кому він вірить..
І тут бреше, що він, ніби то, так вважає. А насправді - йому до сраки.
От посадити Порошенка, то не до сраки. Вже або один, або другий. Вмикається лагерн принцип: умри ти сьогодні, а я - завтра.
Касапи нічого нам так просто не віддадуть! Ні Донбас, ні Крим, ні нашу незалежність.
І ніколи не давали. А, якщо щось і десь записано (як ото в Натана Рибака "Переяславська рада") - так то суційльні фейки! Бо жоден документ/текст, підписаний/написаний касапами - коштує не більше вартості паперу, де це нашкрабано куркою-мутантом.
Все своє і наше доведеться і доводиться забирати нашою кров'ю. І в цьому полягає гола правда.
Тому доведеться відвойовувати.
а на голове корона выросла, ну а потом кровь красную спустили и налили дворянской голубой шо б автоматически дворянином и царём стать. Но как всегда бывает в кацапстане что то перепутали и не то залили. В итоге вместо царя путлер с такой кровью стал кидарасом и педофилом. Людку и Кабаеву сразу прогнал. Теперь живёт с тувинцем Шойгу и с евреем писькиным, ездит в тайгу там шаманы ему через очко жизнь продлевают. Вот такие дела творятся в этом болоте, браты украинцы!
кончане.....