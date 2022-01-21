Россияне будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет, - Зеленский

Украина никогда не откажется от политики деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что они говорят о Крыме (считая его частью "русских земель Украины". - Ред.). Они хотят, чтобы мы и мир забыли о Крыме. Они его оккупировали и взрастили сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", - отметил Зеленский.

Говоря о попытках Кремля создать лояльное к РФ правительство, глава государства отметил: "Создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, было бы невозможно. Даже если они это сделают, это будет самое короткое правительство, потому что люди его просто не примут. Возможно, Путин считает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я считаю, что это большая ошибка так думать".

