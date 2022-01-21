Задержанного в Италии по запросу РФ режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

Задержанный в Италии по требованию России украинский режиссер Евгений Лавренчук отпущен из-под стражи под домашний арест.

Об этом в Facebook сообщила его мать Ирина Лавренчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Евгения отпустили под домашний арест. Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться - он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку", - говорится в сообщении.

"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, благодаря вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников. Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о страшной нависшей над ним угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину", - отметила Лавренчук.

Напомним, информация о задержании в Италии украинского театрального режиссера, номинанта Шевченковской премии, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета, ректора Первой украинской школы театра и кино Евгения Лавренчука появилась 3 января в соцсетях. В сообщении в группе Free Eugene Lavrenchuk отмечалось, что Лавренчук был задержан 17 декабря 2021 года и что Россия требует экстрадиции украинского гражданина, обвиняя его в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ 8 лет назад. Позже МИД подтвердил эту информацию.