Мы открыты для оборонной военной помощи Украине, - глава МИД Нидерландов Гукстра
Кабинет министров Нидерландов открыт для оборонной военной помощи в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра в Палате представителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс Аd.nl.
Большинство в Палате представителей также не исключают поставки оборонного вооружения Украине.
"Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием", – сказал Гукстра.
Он подчеркнул, что такого запроса пока нет. Ранее запрос заблокировали Германия при поддержке Нидерландов, сказал министр. "Тогда было решено, что это может иметь эффект усиления эскалации".
Но сегодня ситуация изменилась, отметил Гукстра: "Контекст меняется почти каждый день", - добавил глава МИД Нидерландов.
Топ комментарии
+9 Хитрый_план
показать весь комментарий21.01.2022 12:12 Ответить Ссылка
+9 Benjie Lucic #475977
показать весь комментарий21.01.2022 12:21 Ответить Ссылка
+2 Sadasd Sadasd
показать весь комментарий21.01.2022 12:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Их уже раз в 2016-м российские агенты настроили на референдуме заблокировать нам евроассоциацию- так что третий раз уже не поверим