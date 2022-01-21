РУС
Мы открыты для оборонной военной помощи Украине, - глава МИД Нидерландов Гукстра

Кабинет министров Нидерландов открыт для оборонной военной помощи в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра в Палате представителей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс Аd.nl.

Большинство в Палате представителей также не исключают поставки оборонного вооружения Украине.

"Если будет запрос через НАТО, мы отнесемся к нему с пониманием", – сказал Гукстра.

Он подчеркнул, что такого запроса пока нет. Ранее запрос заблокировали Германия при поддержке Нидерландов, сказал министр. "Тогда было решено, что это может иметь эффект усиления эскалации".

Также читайте: Лавров и Блинкен начали переговоры в Женеве

Но сегодня ситуация изменилась, отметил Гукстра: "Контекст меняется почти каждый день", - добавил глава МИД Нидерландов.

дай бог що до вас дійшло.
21.01.2022 12:12 Ответить
Через НАТО нет смысла делать запросы. Немецкие друзья х*йла будут все блокировать. Надо говорить только о прямых поставках, так какэто успешно работает с США, Великобритание и странами Балтии
21.01.2022 12:21 Ответить
та уже поняли тока позно
21.01.2022 12:19 Ответить
дай бог що до вас дійшло.
21.01.2022 12:12 Ответить
та уже поняли тока позно
21.01.2022 12:19 Ответить
Роздуплилось?
21.01.2022 12:21 Ответить
Через НАТО нет смысла делать запросы. Немецкие друзья х*йла будут все блокировать. Надо говорить только о прямых поставках, так какэто успешно работает с США, Великобритание и странами Балтии
21.01.2022 12:21 Ответить
С нетерпением ждем подобное заявление от Германии !!!
21.01.2022 12:42 Ответить
Дайте ядерное оружие!
21.01.2022 12:45 Ответить
Давайте поможем Нидерландам, они уже готовы принять
21.01.2022 12:49 Ответить
оскільки це мурло хитро сказало: "через НАТО...", то це значить, що ми "тіпа за", але тільки поговорить
21.01.2022 13:15 Ответить
Хотят теперь быть в списках тех кто помог. А фиг вам, поезд ушел. Но с другой стороны, нужно брать пока дают, отбросив старые обиды. Главное чтоб снова уже оплаченную партию не заблокировали.
Их уже раз в 2016-м российские агенты настроили на референдуме заблокировать нам евроассоциацию- так что третий раз уже не поверим
21.01.2022 17:16 Ответить
 
 