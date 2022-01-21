Из черного списка Украины в прошлом году исключили 55 человек, в том числе друга Зеленского Киркорова

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что в 2021 году из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, было исключено 55 человек.

В соответствии с ответом Министерства культуры на запрос "Интерфакс-Украина", в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, в то же время из него исключено 55 человек, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в июне прошлого года на основании обращения СБУ, Минкультуры признало свой указ от 22 июня 2021 года №446 "Об обновлении Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародования на официальном вебсайте" таким, что утратил силу, а Филипп Киркоров исключен из этого списка.

На основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры также признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили одно лицо, которое не снималось в российском фильме "Солнцепёк".

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

На сегодняшний день в этом перечне находится 208 человек.

Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

