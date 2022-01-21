Из черного списка Украины в прошлом году исключили 55 человек, в том числе друга Зеленского Киркорова
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что в 2021 году из перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, было исключено 55 человек.
В соответствии с ответом Министерства культуры на запрос "Интерфакс-Украина", в 2021 году по представлению Службы безопасности Украины в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины, было внесено 103 человека, в то же время из него исключено 55 человек, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в июне прошлого года на основании обращения СБУ, Минкультуры признало свой указ от 22 июня 2021 года №446 "Об обновлении Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародования на официальном вебсайте" таким, что утратил силу, а Филипп Киркоров исключен из этого списка.
На основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры также признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили одно лицо, которое не снималось в российском фильме "Солнцепёк".
Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
На сегодняшний день в этом перечне находится 208 человек.
Напомним, российскому певцу Филиппу Киркорову 23 июня запретили въезд на территорию Украины. В СБУ пояснили, что он попал в "черный список" за то, что оправдывал агрессию РФ и оккупацию Крыма.
Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.
Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а хто в Россії у Зеленського ворог?
Та й не тільки верхівки - за 100 рублЬОВ зеля "готов, як немецкая порноакриса - принять в любое время и с любой сторони"(с)зе
а не с киркором ли зеЛох на сейшелах відпочивав за держрахунок?
чі то мецгер був?)
от безвиза и "кофе в Венеции" до продуктовых карточек
от запрета въезда в страну кацапских свиней до допуска "лучших друзей"
от роста экономики до полной жопы в стране и прессование ФОПов
от спокойных зим по газу и электрике до продажи газа по льготным ценам фирташу
За минулої влади йому заборонили в'їзд в Україну.
Зєля із Бакановим дозволили.
Заместитель председателя общественного совета Министерства культуры РФ Павел Пожигайло заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром Зеленским.
«А почему он не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает. Здесь есть два игольных ушка. Первое: конкретно фигура Зеленского. И если к нему есть вопросы, то их надо задать и принять меры. Второе: это фильмы. С моей точки зрения, это не связанные друг с другом истории. Если фильм снят, и мы считаем, что он не должен быть на российском экране, то соответствующие советы могут не поддержать финансирование этой сценарной заявки».
«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб. Представьте, если Зеленский выиграет эти выборы. Наоборот это хорошо. То, что он сегодня заявил, что он выходит из каких-то там компаний, ну он обязан это сделать, потому что идёт избирательная кампания. Я не вижу ничего плохо. Мы должны спокойно солидно не реагировать на провокации, связанные с тем, что надо прекратить финансирование».
https://govoritmoskva.ru/news/186169/ «Деятельность Зеленского полезна». В совете при Минкультуры РФ не против госфинансирования фильмов его компаний