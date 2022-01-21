Блинкен на переговорах с Лавровым: мы готовы к жесткому ответу, если Россия решит совершить акт агрессии против Украины
США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации, однако не исключают жесткого ответа в случае агрессии против Украины.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению существующих противоречий. Мы привержены дипломатии и диалогу. Но если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жесткому ответу", - подчеркнул госсекретарь США.
Блинкен отметил, что рассматривает встречу с Лавровым как часть усилий по деэскалации, "предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины".
Он добавил, что перед переговорами с РФ в рамках тех же усилий встретился с союзниками и руководством Украины.
Igor Aizenberg
прямо сейчас на севере у нас контролит ситуацию
а на юге:
Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000
Да и не был он на Сейшелах.
(уривок з вірша)
Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.
Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.
Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.
А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в "Спокойной ночи малыши". Это уже не имеет значения. - Бабчєнко
