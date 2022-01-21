Блинкен на переговорах с Лавровым: мы готовы к жесткому ответу, если Россия решит совершить акт агрессии против Украины

США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации, однако не исключают жесткого ответа в случае агрессии против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению существующих противоречий. Мы привержены дипломатии и диалогу. Но если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жесткому ответу", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен отметил, что рассматривает встречу с Лавровым как часть усилий по деэскалации, "предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины".

Он добавил, что перед переговорами с РФ в рамках тех же усилий встретился с союзниками и руководством Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров и Блинкен начали переговоры в Женеве