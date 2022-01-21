РУС
Блинкен на переговорах с Лавровым: мы готовы к жесткому ответу, если Россия решит совершить акт агрессии против Украины

США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации, однако не исключают жесткого ответа в случае агрессии против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению существующих противоречий. Мы привержены дипломатии и диалогу. Но если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жесткому ответу", - подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен отметил, что рассматривает встречу с Лавровым как часть усилий по деэскалации, "предотвращению дальнейшей агрессии России против Украины".

Он добавил, что перед переговорами с РФ в рамках тех же усилий встретился с союзниками и руководством Украины.

+28
СМЕРТЬ российским оккупантам !!! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !!!
21.01.2022 12:39 Ответить
+26
Блінкен поводить себе як український патріот. Якщо вдасться загнуздати цих скажених, треба дати йому Героя України. І головне - ізолюйте Зеленого від будь-яких заяв, бо крім інформаційного сміття він нічого не генерує.
21.01.2022 12:44 Ответить
+12
Все, стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано - Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка.

Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.

Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.

Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.

А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в "Спокойной ночи малыши". Это уже не имеет значения. - Бабчєнко
21.01.2022 13:14 Ответить
СМЕРТЬ российским оккупантам !!! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ скотам !!!
21.01.2022 12:39 Ответить
В среду Верховный Суд США подавляющим большинством голосов (8-1) принял решение не рассматривать апелляцию Трампа на решения окружного и апелляционного судов Округа Колумбия, отклонивших его иск с требованием запретить специальному комитету Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года требовать, а Национальному Архиву предоставлять документы Белого Дома, относящиеся к мятежу.
Теперь решение нижестоящих судов вступило в силу.
Специальный комитет Палаты Представителей получит внутреннюю электронную переписку Белого Дома, записи помощников Трампа, черновики всех документов, списки входящих и исходящих телефонных звонков, список людей, входивших в Белый Дом перед 6 января и непосредственно в этот день, видеозаписи и фотографии, сделанные в Белом Доме 6 января.
В решении Верховного Суда, сформулированным его председателем Джоном Робертсом, сказано, что президенты - не короли, а суд принял бы то же решение даже если бы Трамп был сейчас президентом.
Против решения суда голосовал только крайне консервативный судья Томас.
Все три судьи, назначенные Трампом, - Горсач, Кавано и Кони Баррет, - проголосовали «за».
Igor Aizenberg
21.01.2022 12:51 Ответить
А у нас судья, назначенный Порошенко, опустил его домой.
21.01.2022 13:48 Ответить
включите Радар-24!
прямо сейчас на севере у нас контролит ситуацию

а на юге:
21.01.2022 13:14 Ответить
UAVGH000?
21.01.2022 13:21 Ответить
именно!!!
Стратегический беспилотный летательный аппарат (БЛА) ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000
21.01.2022 13:30 Ответить
если шо я дам координаты бункера с ******
21.01.2022 14:45 Ответить
Не верю, и Будапештский меморандум тому подтверждение.
21.01.2022 12:41 Ответить
Хто порушив Будапештский меморандум?
21.01.2022 12:44 Ответить
Не важливо хто порушив, важливо що ті, хто підписався в гарантіях нічого не зробили для забезпечення гарантії цілосності України.
21.01.2022 12:49 Ответить
Можете показати пункт БМ де прописано що підписанти мають воювати за (або замість) України. Що там є окрім термінових консультацій у ООН?
21.01.2022 13:20 Ответить
Так отож. На рахунок ядерної зброї у додаткових протоколах все було досить чітко врегульовано: як передається, як знущується і т.і. А нарахунок безпекових гарантій Україні - бла,бла,бла.
21.01.2022 13:50 Ответить
А хто із підписантів більше всього зараз допомагає Україні?
21.01.2022 12:45 Ответить
Та допомога повернула Крим та Донбасс? І не поверне. Як кажуть кацапи « после драки кулаками не машут»
21.01.2022 12:51 Ответить
Де ти був у 2014 році? Тільки чесно.
21.01.2022 13:19 Ответить
Те, що ти зараз робиш працює на окупанта. Стратегічна мета рашиків з самого початку це набуття рашею статусу супер держави в єдиній особі. Досягається це знищенням НАТО та світового устрою в даному варіанті, а одним з етапів в цьому є підрив морального авторитета США та країн заходу. І от коли ти пишеш провокативні пости про Будапештський меморандум, то тим самим граєш за кацапів.
21.01.2022 13:39 Ответить
Уявіть, що у вас відіжмуть частину квартири, заідуть туди, а ті хто обіцяв вам гарантії безпеки будуть допомогати вам сплатою комірного відсотків 0,5 від загальної суми.
21.01.2022 12:54 Ответить
Так на месте Блинкена должен быть бубочка с таким спитчем... А буба, изподтишка, в спину Блинкена еще и вякает всякие мерзопакости, "герой".
21.01.2022 12:43 Ответить
21.01.2022 12:43 Ответить
не пойму, то скумбрия по 8, чи ННН-щико-курвиметрам - фас...?
21.01.2022 12:46 Ответить
ці дві тошнотні кобили, це сім,я педального коня Лаврика?
21.01.2022 12:51 Ответить
Похоже,что дама с цветочком - его любовница,о которой много уже написано было.
21.01.2022 12:55 Ответить
мерзость - так вона виглядає.
21.01.2022 14:27 Ответить
Ух ти!!!
21.01.2022 13:17 Ответить
А на сейшелах січас як?
21.01.2022 12:43 Ответить
Поздно реагируем... в следующий раз скрестите пальцы...там часто быват мама не горюй цунами.
21.01.2022 12:48 Ответить
Вы отстали от жизни. Зеля сейчас в Польше квасит с Дудой.
Да и не был он на Сейшелах.

21.01.2022 12:55 Ответить
а Шарік де?!!
21.01.2022 13:23 Ответить
Блінкен поводить себе як український патріот. Якщо вдасться загнуздати цих скажених, треба дати йому Героя України. І головне - ізолюйте Зеленого від будь-яких заяв, бо крім інформаційного сміття він нічого не генерує.
21.01.2022 12:44 Ответить
Слава Богу, Штати вийшли з Афгану, тепер в них кулаки чешуться - сатисфакції хочуть. кацапи, якщо попадуть під гарячу руку, відгребуть по повній.
21.01.2022 12:50 Ответить
Зараз Афган це проблема, як для одкб, так і для Китаю. США все правильно зробили. Тепер вони можуть тихо допомагати талібану в просуванні до Середньої Азії та в подальшому до південного сибіру. Нехай кошмарять ************** та вузькоочих
21.01.2022 13:43 Ответить
Блинкен красава,толкает деду Байдена,чтобы не спал..
21.01.2022 12:50 Ответить
21.01.2022 12:54 Ответить
а що ще свинособаки можуть? Загарбати чужу територію та шантажувати взимку газом..
21.01.2022 13:24 Ответить
21.01.2022 13:26 Ответить
В інтерв'ю WP Верховний головнокомандувач та гарант територіальної цілісності заявив,що у випадку агресії росії може бути окупований Харків.Українське місто з населенням більше 1 млн.Тобто в його голові він бачить це,як доконаний факт.Жесть.Харків'яни ми вас не віддамо.
21.01.2022 13:02 Ответить
21.01.2022 13:10 Ответить
Посадили москаля
На бутилку...
(уривок з вірша)
21.01.2022 15:01 Ответить
21.01.2022 13:14 Ответить
21.01.2022 13:25 Ответить
Ой спасибки Правнуку Киевского Земели Тоне Блинкену, шоб мы без него и делали. Санкциями как кольями подпираемся. Особенно впечатляют Госдеповские санкции - Государственный Секретарь США всему персоналу Государственного Департамента США предписал:
1) упоминать Россию, Путина и всё, что с ними связано, исключительно с угрюмым выражением лица;
2) излишне скопившиеся в кишечнике газы выпускать наружу с разворотом выхлопного органа пищеварительной системы в сторону РФ с доситижением максимального аккустического эффекта;
3) во всех залах, кабинетах, коридорах, туалетах и прочих помещениях Госдепа вывесить портреты Путина, которым по сигналу громкой связи крутить "факи" пальцами обеих рук одновременно.
21.01.2022 13:49 Ответить
потрібно акцентувати,якщо нападе.хуйло ховається за спину свого населення.шо то не він веде війну ,а його вічно п'яне населення.коли гітлер вів війну,то воювали проти гітлера і фашистської Німеччини і була антигітлерівська коаліція.зараз антипутінська коаліція.
21.01.2022 14:23 Ответить
 
 