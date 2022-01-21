РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3469 посетителей онлайн
Новости Война
5 031 40

Руководство Украины ведет себя непредсказуемо и неадекватно. Нашу границу следует надежно защитить на случай военных действий, - Лукашенко

Руководство Украины ведет себя непредсказуемо и неадекватно. Нашу границу следует надежно защитить на случай военных действий, - Лукашенко

Границу Беларуси с Украиной нужно надежно защитить "на случай непредсказуемости, неадекватности".

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТа".

По его словам, Беларуси "приходится создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ".

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что происходит в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности, – и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться... Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность, - уверяет Лукашенко.

Отметим, что он ни слова не сказал о том, что сейчас Россия активно стягивает войска в Беларусь, якобы для проведения совместных военных учений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает войска в Беларусь. ФОТОрепортаж

армия РФ (20325) Беларусь (7971) граница (5327) Лукашенко Александр (3639)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
То, что зеленский - невменяемый неврастеник, это факт. Но ты и на себя, бульбаш, глянь. Ты из тех же будешь.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:53 Ответить
+11
Можна подумать - білоруси на польському і литовському кордоні "адекватно" себе ведуть Про український кордон - промовчу!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:56 Ответить
+6
Такие смешные). То мы тут чуть ли не погибаем от голода и холода, то настолько мощное государство, что собираемся напасть на Беларусь и Россию. Лукашенко забыл рассказать зачем это Украине нужно))).
показать весь комментарий
21.01.2022 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То, что зеленский - невменяемый неврастеник, это факт. Но ты и на себя, бульбаш, глянь. Ты из тех же будешь.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:53 Ответить
Лука как раз не неврастеник, а хладнокровный маньяк у которого руки по локти в крови.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:04 Ответить
повний неадекват, неадекватів бачить здалека... хоче в обійми, а його посилають бульбу обгризати...
показать весь комментарий
21.01.2022 12:55 Ответить
Інформаційна підготовка до провокацій з боку бульбафюрера.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:55 Ответить
Шлюха ***** крутнула жопой
показать весь комментарий
21.01.2022 12:55 Ответить
Можна подумать - білоруси на польському і литовському кордоні "адекватно" себе ведуть Про український кордон - промовчу!
показать весь комментарий
21.01.2022 12:56 Ответить
"на випадок, не дай Боже, військових дій нам треба визначатися". ****, это нам треба визначитися! Под@уйловник путинский.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:57 Ответить
Такие смешные). То мы тут чуть ли не погибаем от голода и холода, то настолько мощное государство, что собираемся напасть на Беларусь и Россию. Лукашенко забыл рассказать зачем это Украине нужно))).
показать весь комментарий
21.01.2022 13:00 Ответить
клаптик землі і два бульбораба.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:10 Ответить
Ну, во-первых, вы всё-таки признаете, что украинская армия супер мощная. Во-вторых, страшно?)))). В-третьих, чиво? У вас Американская болезнь. Во всем виновата Америка))).
показать весь комментарий
21.01.2022 14:22 Ответить
Да, хорошо, что помнят, потому что вы сами в зверей превращаетесь во главе с Россией и Лукашенко в качестве придатка.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:51 Ответить
у нєво опять ковід
і рєхєрєндум

Лукашенко назначил дату «референдума» по изменению Конституции.

«Референдум» по внесению изменений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Самозванец Лукашенко в четверг https://president.gov.by/ru/events/podpisan-ukaz-no-14-o-naznachenii-respublikanskogo-referenduma подписал соответствующий указ.

В бюллетене для голосования будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Решение, принятое на «референдуме», вступит в силу через десять дней после официального опубликования результатов. Согласно избирательному кодексу республики, датой принятия решения референдумом считается день его проведения.

«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение «референдума», обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», - отмечается в сообщении.

Политические аналитики считают, что Лукашенко таким образом хочет пойти по казахстанскому сценарию транзита власти.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:01 Ответить
Кому ты, таракан, нужен?? У нас своей бульбы хватает..)
показать весь комментарий
21.01.2022 13:04 Ответить
Что это чеполино-таракан выпердил?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:10 Ответить
Да захлопнула бы эта мразь пасть. А то ус отклеится.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:10 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 13:15 Ответить
Нет рыгорич, ты уже не авторитет, ты шестерка у окурка.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:19 Ответить
Под чьим внешним управлением твоя срака?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:21 Ответить
Хмирь мовчав, то й здавався за розумного. А тільки відкрив свого рота, й потекло. Дурь, мізки та лайно. Дві речі в імперії залишаються незмінними. Це дороги та блазні.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:23 Ответить
У Лукашенко нужно отобрать колхоз Беларусь
показать весь комментарий
21.01.2022 13:24 Ответить
Провести раскулачивание
показать весь комментарий
21.01.2022 14:15 Ответить
Ещё один...
Сегодня день открытых дверей в психбольнице?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:25 Ответить
А вообще с северо-востока идёт очень сильное нагнетание ненависти последнее время.
Я такое припоминаю только зимой 2013 - 2014 весной. Тогда было чувство, что все сошли с ума и надвигается что-то страшное. Но сейчас уже как-то не так страшно. Привыкли, наверное. Хотя поводов волноваться всё-таки больше, чем достаточно.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:32 Ответить
бетонним муром треба ваш кордон захистити
показать весь комментарий
21.01.2022 13:36 Ответить
Бережи нас, Боже від заклятих сусідів
показать весь комментарий
21.01.2022 13:38 Ответить
кто б говорил об адекватности....
показать весь комментарий
21.01.2022 13:40 Ответить
Дааааа. Оказались бульбаши сраными потомками, великих предков.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:00 Ответить
Не понимаю зачем постить высеры нелигитимного и явно невменяемого человека? Значит мы признаем его президентом?😁
показать весь комментарий
21.01.2022 14:02 Ответить
что-то мне подсказывает ***** эту шавку натравит на Нато
показать весь комментарий
21.01.2022 14:20 Ответить
Картофельная шлюха кремля задумала провокацию, не иначе.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:11 Ответить
Убить надо было Таракана, когда он в шоке от проигранных выборов был и ездил по заводам.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:28 Ответить
 
 