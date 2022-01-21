Руководство Украины ведет себя непредсказуемо и неадекватно. Нашу границу следует надежно защитить на случай военных действий, - Лукашенко
Границу Беларуси с Украиной нужно надежно защитить "на случай непредсказуемости, неадекватности".
Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТа".
По его словам, Беларуси "приходится создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ".
"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что происходит в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности, – и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться... Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность, - уверяет Лукашенко.
Отметим, что он ни слова не сказал о том, что сейчас Россия активно стягивает войска в Беларусь, якобы для проведения совместных военных учений.
Лукашенко назначил дату «референдума» по изменению Конституции.
«Референдум» по внесению изменений в Конституцию Беларуси назначен на 27 февраля. Самозванец Лукашенко в четверг https://president.gov.by/ru/events/podpisan-ukaz-no-14-o-naznachenii-respublikanskogo-referenduma подписал соответствующий указ.
В бюллетене для голосования будет только один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Решение, принятое на «референдуме», вступит в силу через десять дней после официального опубликования результатов. Согласно избирательному кодексу республики, датой принятия решения референдумом считается день его проведения.
«Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов поручено организовать проведение «референдума», обеспечить подведение его итогов и осуществлять контроль за исполнением законодательства в соответствующей сфере», - отмечается в сообщении.
Политические аналитики считают, что Лукашенко таким образом хочет пойти по казахстанскому сценарию транзита власти.
