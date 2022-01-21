Руководство Украины ведет себя непредсказуемо и неадекватно. Нашу границу следует надежно защитить на случай военных действий, - Лукашенко

Границу Беларуси с Украиной нужно надежно защитить "на случай непредсказуемости, неадекватности".

Об этом заявил Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТа".

По его словам, Беларуси "приходится создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ".

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что происходит в Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай – непредсказуемости, неадекватности, – и на случай, не дай Бог, военных действий нам надо определяться... Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность, - уверяет Лукашенко.

Отметим, что он ни слова не сказал о том, что сейчас Россия активно стягивает войска в Беларусь, якобы для проведения совместных военных учений.

