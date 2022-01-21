РУС
В ОП анонсировали создание программы выгодного ипотечного кредитования для украинцев под 5% годовых в гривне

В ОП анонсировали создание программы выгодного ипотечного кредитования для украинцев под 5% годовых в гривне

Офис президента планирует масштабную перезагрузку Украинской финансовой жилищной компании и создание программы выгодного ипотечного кредитования.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Ростислав Шурма во время форума "2022 – время кредитовать", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша цель – за три-четыре месяца сделать доступный и понятный продукт ипотеки эффективной стоимостью около 5% годовых в гривне... Что касается инструментов, планируем масштабную перезагрузку "Укрфинжилья" как одного из основных драйверов ипотечного кредитования", – сказал он.

По словам Шурмы, "Укрфинжилье" должно рабо тать как напрямую, так и в партнерстве с банками.

Возглавит "Укрфинжилье" Алексей Киреев, добавил Шурма.

"Мы планируем запускать с 2022 года целый блок программ поддержки разных секторов экономики по разным приоритетным направлениям", – указал замглавы ОП.

Как сообщалось, Минфин 24 декабря прекратил полномочия главы и членов "Укрфинжилья" Виктора Катренича, Людмилы Шемелинец и Натальи Марченко. 14 января исполнение обязанностей главы правления возложено на директора юридического департамента Дмитрия Вербицкого.

Топ комментарии
+5
учетная ставка рефинанса банков 9%
это значит что для того чтобы получить кредит под 5% надо чтобы банку откуда то компенсировалось 4%. при этом банк сработает в ноль. значит процент компенсации должен быть больше. откуда? за счет чего?
21.01.2022 13:02 Ответить
+2
За чей счёт банкет?
21.01.2022 13:03 Ответить
+2
не 9, а 10% уже!!!))))

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish
21.01.2022 13:21 Ответить
учетная ставка рефинанса банков 9%
это значит что для того чтобы получить кредит под 5% надо чтобы банку откуда то компенсировалось 4%. при этом банк сработает в ноль. значит процент компенсации должен быть больше. откуда? за счет чего?
21.01.2022 13:02 Ответить
забыл приплюсовать гешефт банка 15% и получится что кто-то должен компенсировать 19-20% и этим кто-то будет лошара, который поведется на зеленый лохотрон
21.01.2022 13:12 Ответить
не 9, а 10% уже!!!))))

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/archive-rish
21.01.2022 13:21 Ответить
з бюджету ж України. В тому і сенс таких програм. Ставка доречі вже 10. Але не хвилюйтесь, я думаю банк ще понакидає сво страхову, відсоток за розрахункова-касове обслуговування і так далі
21.01.2022 13:22 Ответить
Более того: "НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних" Джерело: https://biz.censor.net/n3311111

на этом фоне и огромной инфляции ипотека под 5% - афера и пиар
21.01.2022 13:23 Ответить
Якщо в тебе зп в валюті то можна щей підзаробити
21.01.2022 13:24 Ответить
а они не для украинцев, а для слуг уррода и коломойши хотят 5%..
21.01.2022 13:28 Ответить
нажаль так, у нас адекватні кредити за хабарі завжди лише були
21.01.2022 13:30 Ответить
так уже подняли квартиры на 20% НДС, значит ещё прибавят 20%, лохи переплатят 40% зато возьмут пол 5% годовых ещё и их заплятят и будут кричать слава зеленскому
21.01.2022 13:38 Ответить
читайте уважно пункт про НДС, там мова лише про пільгове житло, яке роздає держава.
21.01.2022 13:42 Ответить
За чей счёт банкет?
21.01.2022 13:03 Ответить
это как проезд в Киеве бесплатный сделать!Тоже позавчерашняя идея зеленых!
21.01.2022 13:20 Ответить
видать пришла команда поднимать рейтинг!!!
21.01.2022 13:21 Ответить
хорошая новость была бы лет 10-15 назад
21.01.2022 13:22 Ответить
21.01.2022 13:26 Ответить
Бла, бла, бла
21.01.2022 13:36 Ответить
Программа "миллиард кредитов" на 5,5 млрд. $ уже была. Зебилы повторяются.
21.01.2022 13:45 Ответить
Как поднять рейтинг у народа за счёт народа. Классический развод.
21.01.2022 13:50 Ответить
А іпотеку для сплати комуналки, опалення та харчів в магазинах будуть давати? А пенсіонерам передбачені якісь пільги? А то скумбрія по 8, гречка по 12 та сало по 50 вже поперек горла стоять - хочеться ковбаси по 2,20 та горілки по 3,50
21.01.2022 14:32 Ответить
Ипотека для коммуналки - хорошая идея! Раз так уверенны в себе, то давайте кредиты ВСЕМ под 5% годовых а не только избранным товарищам!
21.01.2022 15:53 Ответить
 
 