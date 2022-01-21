В ОП анонсировали создание программы выгодного ипотечного кредитования для украинцев под 5% годовых в гривне

Офис президента планирует масштабную перезагрузку Украинской финансовой жилищной компании и создание программы выгодного ипотечного кредитования.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Ростислав Шурма во время форума "2022 – время кредитовать", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша цель – за три-четыре месяца сделать доступный и понятный продукт ипотеки эффективной стоимостью около 5% годовых в гривне... Что касается инструментов, планируем масштабную перезагрузку "Укрфинжилья" как одного из основных драйверов ипотечного кредитования", – сказал он.

По словам Шурмы, "Укрфинжилье" должно рабо тать как напрямую, так и в партнерстве с банками.

Возглавит "Укрфинжилье" Алексей Киреев, добавил Шурма.

"Мы планируем запускать с 2022 года целый блок программ поддержки разных секторов экономики по разным приоритетным направлениям", – указал замглавы ОП.

Как сообщалось, Минфин 24 декабря прекратил полномочия главы и членов "Укрфинжилья" Виктора Катренича, Людмилы Шемелинец и Натальи Марченко. 14 января исполнение обязанностей главы правления возложено на директора юридического департамента Дмитрия Вербицкого.