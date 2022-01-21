РУС
Продолжаются самые масштабные соревнования по рабочим профессиям для молодежи WorldSkills Ukraine

В Запорожье продолжается региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine – это самые масштабные соревнования по рабочим профессиям среди учащихся, студентов и молодых работников.

Об этом идет речь в сюжете "5 канала".

Конкурс проводит металлургическая компания "Метинвест" по всей Украине, и впервые он состоялся в 2016 году.

Отборочный этап соревнований обхватывает все регионы страны. Для участия предлагают 18 компетенций: здесь меряются навыками молодые электрики, слесари, токари и сварщики, железнодорожники, крановщики и огнеупоры. Все они видят для себя перспективы карьеры на производстве.

"Если хорошо научиться, хорошо показать себя на практике и на работе, возможно дальнейшее повышение в карьерном росте", - убежден студент-электрик Андрей Бараненко.

Компания "Метинвест" поддерживает этот и другие образовательные проекты для молодежи по практическим соображениям. Уже сотни целеустремленных начинающих прошли через конкурс WorldSkills и приступили к работе на предприятиях компании и других промышленных объектах Украины.

профессия (57) соревнования (257)
интересно, а "студия квартал-95" такой же аналогичный конкурс не объявлял??
огласите весь список пжлста!!!!
21.01.2022 13:42 Ответить
Карлить за питёру в ожидании повышения пенсионного возраста?
Пусть говно в мантиях работает
21.01.2022 13:48 Ответить
навыки повышать надо обязательно, тогда карьера рабочего пойдёт вверх... в Германии или Польше
21.01.2022 14:06 Ответить
Без молодых специалистов экономика страны не жизнеспособна . Нужно повышать престиж рабочих профессий иначе будет полный кирдык .
21.01.2022 14:18 Ответить
А ще краще - платити ѣм гідні зарплати (від 9000₴ за місяць). Бо трактористам платять гідні зарплати, тому вони працюють в Украѣні. А столяри, слюсари, електрики в нашій краѣні не затримуються і ѣдуть світ за очі.
23.01.2022 01:43 Ответить
 
 