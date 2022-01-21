Продолжаются самые масштабные соревнования по рабочим профессиям для молодежи WorldSkills Ukraine

В Запорожье продолжается региональный отбор участников Всеукраинского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Ukraine – это самые масштабные соревнования по рабочим профессиям среди учащихся, студентов и молодых работников.

Об этом идет речь в сюжете "5 канала".

Конкурс проводит металлургическая компания "Метинвест" по всей Украине, и впервые он состоялся в 2016 году.

Отборочный этап соревнований обхватывает все регионы страны. Для участия предлагают 18 компетенций: здесь меряются навыками молодые электрики, слесари, токари и сварщики, железнодорожники, крановщики и огнеупоры. Все они видят для себя перспективы карьеры на производстве.

"Если хорошо научиться, хорошо показать себя на практике и на работе, возможно дальнейшее повышение в карьерном росте", - убежден студент-электрик Андрей Бараненко.

Компания "Метинвест" поддерживает этот и другие образовательные проекты для молодежи по практическим соображениям. Уже сотни целеустремленных начинающих прошли через конкурс WorldSkills и приступили к работе на предприятиях компании и других промышленных объектах Украины.