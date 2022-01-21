Макрон и Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече в Берлине 25 января

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 января, посетит Берлин и встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем: обсудят темы европейской политики и председательство Германии в G7, а также ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Гофман, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Выхожу из того, что ситуация (вокруг Украины – ред.) будет играть важную роль на переговорах", - сказала она.

Гофман еще раз сообщила, что Германия вместе с Францией по-прежнему работает над подготовкой встречи в "нормандском формате".

"Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы запланировать на уровне советников встречу в "нормандском формате"", - сказала она.

