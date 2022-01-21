РУС
Макрон и Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече в Берлине 25 января

Макрон и Шольц обсудят ситуацию вокруг Украины на встрече в Берлине 25 января

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 января, посетит Берлин и встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем: обсудят темы европейской политики и председательство Германии в G7, а также ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Гофман, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Интерфакс-Украина.

"Выхожу из того, что ситуация (вокруг Украины – ред.) будет играть важную роль на переговорах", - сказала она.

Гофман еще раз сообщила, что Германия вместе с Францией по-прежнему работает над подготовкой встречи в "нормандском формате".

"Продолжается дальнейшая работа над тем, чтобы запланировать на уровне советников встречу в "нормандском формате"", - сказала она.

Мы уже видели, что британские самолёты с оружием для Украины облетают Германию.
Да и Францию заодно. Поэтому вы можете встретиться и оба пойти на йух.
21.01.2022 13:56 Ответить
Две падлюки.
21.01.2022 13:59 Ответить
Дві припортові хвойди будуть тріщати про МОРАЛЬ та ЦЬНОТУ!)
21.01.2022 14:02 Ответить
Необхідно пам'ятати як жабоїди за місяць лягли під Аді...і фактично всю ДСВ воювали за нацистів) і економічно і людським резервом...
Курва вона і в Африці курва....
21.01.2022 14:06 Ответить
Германия враг Украины наравне с Путлерской РАБссией...
21.01.2022 14:05 Ответить
У Макрона скоро выборы во Франции..он резко давит на лидерство в ЕС вместо Германии...у него нет другого выхода...,как поменять популизм Зеленского на реальную политику...и настоящего лидера...,хотя по большому счету поздновато...
21.01.2022 14:08 Ответить
 
 