РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3520 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 207 30

В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, - КГГА

В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, - КГГА

В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Николай Поворозник.

"Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – сказал Поворозник.

Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии "ковидных документов":

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;
  • документа об излечении лица от указанной болезни;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаунов, как в 2020 году, не планируется, - Кузин

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Для того, чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм Омикрон имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", - отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Автор: 

карантин (16729) КГГА (3002) Киев (25994) транспорт (1760) ограничение (120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
і як саме вакцина допоможе не поширювати вірус, якщо вакциновані теж можуть його переносити? Поворозник, схоже, не слідкує за новинами
працівники Муніципальної охорони тепер у нас мають право перевіряти ваші документи та мати доступ до медичної інформації. отака *****, малята)
показать весь комментарий
21.01.2022 13:42 Ответить
+4
Вот посмотрим через неделю, помогли вам масачки с прививачкаме или нет.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:48 Ответить
+4
Київ - єдине з міст "жовтої зони", в якому для проїзду в міському транспорті вимагають сертифікат про вакцинацію/негативний тест/довідку про одужання.
Чому така дискримінація перед жителями інших "жовтих" міст?
Чи короновірус може передаватись в транспорті тільки в Києві, а в інших містах - ні?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і як саме вакцина допоможе не поширювати вірус, якщо вакциновані теж можуть його переносити? Поворозник, схоже, не слідкує за новинами
працівники Муніципальної охорони тепер у нас мають право перевіряти ваші документи та мати доступ до медичної інформації. отака *****, малята)
показать весь комментарий
21.01.2022 13:42 Ответить
Та кому всрались твої величні данні. Надінь маску на своє солцевелике рило і сопи в дві дирки через марлю.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:50 Ответить
слухаюсь!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:56 Ответить
у Чехії, Британії, Штатах обв"язкова вакцинація та штрафні санкції оце за останні 3-5 діб помножені на цифру 0, в Польщі - раніше. Всі рішення - на рівні керівництв держав. Хто хоче посилання, то їх в інеті валом.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:07 Ответить
Наведи цифру смертності від ковіду в цих країнах. Можливо вони і можуть собі це дозволити у них немає війни, а у нас комусь ще стріляти треба.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:10 Ответить
В Польще сравнимо с нашей. Кто как считает второй вопрос.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:17 Ответить
Вакцинованим, батєнька, лише вакцинованим, - інші у нас обмежені у правах і їм ще цю пад...ль захищати????
показать весь комментарий
21.01.2022 15:25 Ответить
напрмер:https://www.youtube.com/watch?v=XJKhW1kcAcA
показать весь комментарий
21.01.2022 14:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tSVGHNYoCfk
показать весь комментарий
21.01.2022 14:21 Ответить
і ще:https://www.youtube.com/watch?v=s8RxQBgI_3Q
показать весь комментарий
21.01.2022 14:18 Ответить
Вот посмотрим через неделю, помогли вам масачки с прививачкаме или нет.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:48 Ответить
Посмотрят только привитые в масках.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:52 Ответить
И не надейтесь
показать весь комментарий
21.01.2022 13:53 Ответить
Авоськами не страдаю.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:54 Ответить
Ктото переведёт?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:03 Ответить
Київ - єдине з міст "жовтої зони", в якому для проїзду в міському транспорті вимагають сертифікат про вакцинацію/негативний тест/довідку про одужання.
Чому така дискримінація перед жителями інших "жовтих" міст?
Чи короновірус може передаватись в транспорті тільки в Києві, а в інших містах - ні?
показать весь комментарий
21.01.2022 13:55 Ответить
Это чтоб в очередной раз доказать бесполезность всего этого безобразия
Ну чтоб сравнивать было с чем.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:04 Ответить
Маю зазначити, що рішення комісії (згідно з положенням про неї) є обовязковим лише для установ, підприємств і організацій. І зовсім не може стосуватися громадян... Ця бид..та з КМДА продублювала це і у рішенні комісії... Ну щоб потім якщо що - ми ніпричому, то самі мешканці так вважали...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:29 Ответить
Второй год предурковатых историй почти на исходе. Проверяющих - заплёвывать при входе
показать весь комментарий
21.01.2022 14:24 Ответить
Как можно усилить то, чего не было?
Дочка весьма интенсивно пользуется каждый день общественным транспортом и в Киеве, и в пригород из Киева, и ни разу, с самого начала введения требований, не видела проверок ковидных документов!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:33 Ответить
А я один раз бачив перевірку. В середині грудня, на ст. м."Житомирська"
показать весь комментарий
21.01.2022 14:51 Ответить
На входе или уже на платформе?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
На вході, перед турнікетами. Перевіряли вибірково. Середина дня
показать весь комментарий
21.01.2022 15:18 Ответить
Дія не працює вже тиждень і ніхто не говорить коли запрацює, а ковід - сертифікати вимагають. Де ж отримувати ці сертифікати? Вакцинувався другою дозою 14 січня, а відновити роботу дії обіцяють "незабаром", "вже зовсім скоро" і т. д.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
Пипец ты раб.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:47 Ответить
Задовбали своїми казочками.Вже третий рік мудрий нарід дивиться,як їх лошають.Але в нас занадто багато лохів...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:09 Ответить
Паскуды с КГГА решили поставить максимум рогаток на пути желающих принять участия в акциях протеста 24 и 25 января под ВР. Организуйтесь, объединяйтесь, дабы было сподручно выкинуть с общественного транспорта выродков, которые вопреки Конституции, закону и здравому смыслу возложили на себя обязанности контролеров.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:20 Ответить
На Новый год надо меньше жрать и бухать.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:51 Ответить
пусть в метро зайдут. Н 1 вагоне - пол-бюджета сразу пополнят штрафами
показать весь комментарий
21.01.2022 20:39 Ответить
 
 