В общественном транспорте Киева усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений, - КГГА

В общественном транспорте столицы усилят контроль соблюдения карантинных ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Николай Поворозник.

"Сейчас в столице наблюдается стремительное повышение показателей заболеваемости коронавирусом. Общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться. Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – сказал Поворозник.

Он напомнил, что пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии "ковидных документов":

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата;

документа об излечении лица от указанной болезни;

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат. Для того, чтобы вирус распространялся не так быстро, необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм Омикрон имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", - отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.