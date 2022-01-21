РУС
Россия, Китай и Иран проводят совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана

Иран, Россия и Китай проводят свои третьи совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Событие происходит на фоне предположений, что три страны объединяются, учитывая рост напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Российские корабли вместе с ВМС Китая и Ирана выполнили "совместное тактическое маневрирование и отработали артиллерийский огонь по морской цели, а также поисково-спасательные задания на море", сообщило 21 января Минобороны России, добавив, что стороны также отработали освобождение корабля, который по легенде учений был захвачен пиратами.

11 иранских судов присоединились к трем российским и двум китайским кораблям, заявил ранее государственному телевидению иранский контр-адмирал Мостафа Таджолдини. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) также участвует в этом обучении с меньшими кораблями и вертолетами.

Напомним, ранее президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия требует вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии

+9
формують нову вісь зла ?
21.01.2022 13:38 Ответить
+6
21.01.2022 13:39 Ответить
+6
Без КНДР незачёт. Или они ночные учения на Солнце проводят?
21.01.2022 13:48 Ответить
Бульо, бульо, а такого ще не бульо...
21.01.2022 13:37 Ответить
формують нову вісь зла ?
21.01.2022 13:38 Ответить
та одна только Индия (союзник США) покроет тот сраный иран, как бык овцу!!!
21.01.2022 13:47 Ответить
Да не союзник Индия США и не хочет им быть)) Она противник Китая да и то .... Но не союзник США потому что США нечего особо предложить Индии разве что сделать из Индии 2-й Китай))) Но США и одного Китая на свою голову хватает...))
21.01.2022 13:50 Ответить
Easy Аллачка-а то в трусики попісяєш від напруги.
21.01.2022 13:54 Ответить
Співдру́жність на́цій (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Commonwealth of Nations), раніше відома як Брита́нська Співдру́жність (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. British Commonwealth) - асоціація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 незалежних держав , що раніше входили в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Британську імперію , які визнають британського монарха як символ вільного єднання. Співдружність націй не політичний союз, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжурядова організація . Станом на 21 січня 2022 року налічує 54 члени.
21.01.2022 13:57 Ответить
Ну я бы не записывал Индию в безоговорочного союзника США. Чего стоит хотя бы планы покупки российских истребителей. И это ещё в самый критический момент, можно сказать.
21.01.2022 13:51 Ответить
Вони ж їх так і не купили, бо це гавно
21.01.2022 14:08 Ответить
Ну не надо преувеличивать, что гавно. А что касается, что не купили - вот информация с лета 2021 года, что индийцы заключили контракт на покупку 110 самолётов, в т.ч. как минимум 21 МиГ-29 и 12 Су-30, остальные должны будут собираться в самой Индии, плюч контракт на можернизации уже имеющихся. После этого никакой информации о том, что отменили сделку, не было. Переговоры эти по покупке идут давно и текут вяло, то заключают, то пересматривают, но чтобы прямло таки индийцы отказались покупать - такого не было. А если учесть, что там и сейчас на вооружении стоят МиГи, то ничего удивительного в этом нету.
21.01.2022 14:19 Ответить
Ну да, бо Индии Китай - враг. Здесь кацапы влетели в непоняточку. А Иран, ко всему еще не дружит и с арабами. Так шо и ОПЕК задаст перцу кацапне...
21.01.2022 13:52 Ответить
Да никуда никто не задаст) ОПЕК сейчас греет руки на удорожании энергоносителей и ослабления контроля со стороны США) Ту же Саудовскую аравию удерживает в орбите с СШа только боязнь Ирана) Но очень сильные США им тоже не нужны) Заметь Опек + 2 раза отклонила просьбу США увеличить добычу) И это решение ни столько РФ сколько Саудовской аравии) Понимать надо глубину глубин)
21.01.2022 13:57 Ответить
У америкосов был запасной вариант, свои законсервированные резервы... Саудитам нужно было оклематься от предыдущего снижения цен. Вот тогда зебуин воспользуйся ситуацией (около года назад), то пополнил бы свои закрома углеводородами по бросово-символическим ценам, не был бы дурачком сейчас.
21.01.2022 14:07 Ответить
Іран був нормальною країною, але й там з'явилися 73%...
21.01.2022 13:55 Ответить
21.01.2022 13:39 Ответить
Раньше китайские коммунисты обнимались советскими коммунистами, а сейчас с представителями российской коллегии ФСБ ,которые сейчас вместо советских( русских) коммунистов находятся у руля.
21.01.2022 13:57 Ответить
От вам і нова фашистська коаліція,світ на порозі нової світової війни!(((
21.01.2022 13:41 Ответить
Росія - це повія, яку з переду має Америка, а з заду Китай.
21.01.2022 13:42 Ответить
З пiвдня кацапов имеет ... та шо шо там Иран, Индия , бо подсовывает в качестве оплаты за военку. бычьи консервированные пенисы, которыми кацапы давятся , аж за ушами лящить + поставляют кацапне сухое молоко, из которого кацапы делают сметану и разного рода голландские сыры напарашного разлива, даже сливочное масло делают... остается догадываться, мол, шо индусы поставляют кацапне в качестве эмульгаторов для сл. масла. Ведь индусов около одного миллиарда.
21.01.2022 13:49 Ответить
США знову потрапило у свою пастку. Допомагали Китаю у Другій світовій. Ось їх і подякували китайські колеги. У своєрідний спосіб.
21.01.2022 13:44 Ответить
Стоп-стоп-стоп... Каким боком таукитайцы к 2МВ?
21.01.2022 13:54 Ответить
Подумаешь там какие-то разрозненные племена китайцев барахтались с япошками... Подумаешь Номон-Ханские передряги, дык тогда СССР дружил с гитлеровской Германией... Хотя тогда СССР и помогли китайцам вставить япошкам люлей. Тогда Япония еще не была в союзе с Гитлером, потому каким образом китайцы до второй мировой? Хтозна.
21.01.2022 14:02 Ответить
Ну как бы этот союз давно напрашивался) Китай таки под шумок пока США заняты РФ)))
21.01.2022 13:45 Ответить
У Китая никогда не было,нет,и не будет союзников - у Китая есть только национальные интересы..
21.01.2022 13:48 Ответить
Ну так можно сказать о бо всех союзах))) Они всегда исторически ситуативны))
21.01.2022 16:24 Ответить
Китай - это не другая ментальность,это другая цивилизация,какие союзы ?
с казластаном? да не смешите..
21.01.2022 16:34 Ответить
Без КНДР незачёт. Или они ночные учения на Солнце проводят?
21.01.2022 13:48 Ответить
ну правильно - дали китаезам свои технологии, обучили, показали, а теперь получают "благодарочку"...
21.01.2022 13:49 Ответить
Все закономерно вспомните ученья нато в чёрном море
Были одни комментарии и мы там
Россия в противовес будет проводить учения
Это было и будет
А нам пока время есть вооружать армию
И укреплять оборону
Посмотрите окопы на линии разграничения
Бойцы ходят до половины открытые
А там снайперы
И возмущаемся окопы сепаров бетонированы
За семь лет там можно уже построить
подземку вдоль линии разграничения
21.01.2022 13:50 Ответить
С учетом что и Пакистан по сути союзник Китая.По факту формируется антизападный блок ( в котором конечно главный это Китай, а Раша просто запас ядерного оружия и возможность открыть второй фронт в Европе. Пришла пора наконец то определиться Индии, с кем она. А то они по старой привычке времен раннего СССР думают о "дружбе" с Москвой, а это уже дела давно минувших дней. Индии нужно присоединяться в индо - тихоокеанскому союзу США, Великобритания, Япония, Австралия, Япония, Юж. Корея, Тайвань, Новая Зеландия с последующим подтягиванием туда Франции ( хоть она "обижена") и вероятно стран Индокитая.
21.01.2022 13:51 Ответить
Вот это поворот!
Мир на пороге новой войны.
21.01.2022 13:53 Ответить
А "КузяСтелс" там є, щоб своїм димом замаскувати всю "армаду"?
21.01.2022 13:53 Ответить
Я про це попереджав давно, між іншим.
21.01.2022 13:55 Ответить
Надеюсь мокшанский катер опять нечаянно пульнёт ракету по аналогавнетовой траектории и потопит китайца.
21.01.2022 14:02 Ответить
Это Китай прикидывает сколько надо усилий,что бы засандалить флот рашки.
21.01.2022 14:04 Ответить
А почему друзья талибы не участвуют? Или они вдоль берега на гужевом транспорте?
21.01.2022 14:12 Ответить
У талибов и колхозника НЕТ флота! Иначе они бы точно подтянулись
21.01.2022 14:32 Ответить
А где товарисч Ким ? Эти маневры без несокрушимого флота кндр просто курам на смех
21.01.2022 14:29 Ответить
У них пального тільки на автопарк кімів вистачає.
21.01.2022 14:34 Ответить
Ой не кажіть бо в них навіть підводні човни з балістичними ракетами є. Жрачки нема а ракети та човни є . Отаке діло
21.01.2022 14:51 Ответить
Ще забулися прихватити Півнучну Корею. Китайці це роблять зрозуміло для чого, бо без єдиного пострілу повернути собі Сибир, то можна і разом поплавати по морю з кацапами. Хай радіють.
21.01.2022 14:46 Ответить
 
 