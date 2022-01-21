Россия, Китай и Иран проводят совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана
Иран, Россия и Китай проводят свои третьи совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Событие происходит на фоне предположений, что три страны объединяются, учитывая рост напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Российские корабли вместе с ВМС Китая и Ирана выполнили "совместное тактическое маневрирование и отработали артиллерийский огонь по морской цели, а также поисково-спасательные задания на море", сообщило 21 января Минобороны России, добавив, что стороны также отработали освобождение корабля, который по легенде учений был захвачен пиратами.
11 иранских судов присоединились к трем российским и двум китайским кораблям, заявил ранее государственному телевидению иранский контр-адмирал Мостафа Таджолдини. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) также участвует в этом обучении с меньшими кораблями и вертолетами.
Напомним, ранее президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США.
с казластаном? да не смешите..
Были одни комментарии и мы там
Россия в противовес будет проводить учения
Это было и будет
А нам пока время есть вооружать армию
И укреплять оборону
Посмотрите окопы на линии разграничения
Бойцы ходят до половины открытые
А там снайперы
И возмущаемся окопы сепаров бетонированы
За семь лет там можно уже построить
подземку вдоль линии разграничения
Мир на пороге новой войны.