Россия, Китай и Иран проводят совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана

Иран, Россия и Китай проводят свои третьи совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана. Событие происходит на фоне предположений, что три страны объединяются, учитывая рост напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Российские корабли вместе с ВМС Китая и Ирана выполнили "совместное тактическое маневрирование и отработали артиллерийский огонь по морской цели, а также поисково-спасательные задания на море", сообщило 21 января Минобороны России, добавив, что стороны также отработали освобождение корабля, который по легенде учений был захвачен пиратами.

11 иранских судов присоединились к трем российским и двум китайским кораблям, заявил ранее государственному телевидению иранский контр-адмирал Мостафа Таджолдини. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) также участвует в этом обучении с меньшими кораблями и вертолетами.

Напомним, ранее президент Ирана Раиси предложил Путину вместе противостоять США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия требует вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии