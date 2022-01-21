РУС
Чехия заявила о готовности поставлять основное и самое дефицитное оружие украинской армии - 152-мм снаряды, - Бутусов

Украина за 22 года распродажи армии, 8 лет войны и после подрыва трех арсеналов потеряла основные запасы 152-мм снарядов, являющихся сейчас самым большим дефицитом в армии.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Да! На самом деле, это решение для нашей обороноспособности имеет никак не меньшее значение, чем противотанковые ракетные комплексы. 20 января министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна готова предоставить Украине 152-мм снаряды. Украина за 22 года распродажи армии, 8 лет войны и после подрыва трех арсеналов лишилась основных запасов 152-мм снарядов, которые являются наибольшим дефицитом в армии, потому что 152-мм гаубицы являются основным средством поражения сухопутных войск. Именно 152-мм снаряды сейчас – среди первоочередных проблем. Расход этих снарядов постоянный - особенно на боевую подготовку", - рассказал журналист.

"К сожалению, пополнению запасов боеприпасов руководство государства внимания не уделяет. Снаряды в Чехии можно купить по цене от 1200 до 2700 евро за единицу, но для этого нужно время, потому что на все есть свои процедуры. Но пополнение запасов 152-мм снарядов во время боевых действий может стать большой проблемой, ведь количество стран, имеющих 152-мм калибр на вооружении очень ограничено, в странах НАТО большие запасы 152-мм остались только в Чехии, Польше и Болгарии, причем они уже не производятся в значительных объемах в странах НАТО. Поэтому намерения Чехии поставлять 152-мм в рамках военной помощи еще до начала боевых действий из запасов чешской армии, это огромный шанс обеспечить войска, и прежде всего действующую на Донбассе армию, надлежащим запасом боеприпасов, которые будут расходоваться в большом количестве во время активных боевых действий. Надеюсь, что переговоры будут проводиться быстро и в ближайшее время армия получит необходимое оружие", - добавил Бутусов.

+22
Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія.

Для зеленої кодли, головне, путлера не спровокувати. Навіть ціною капітуляції!.
21.01.2022 13:55 Ответить
+15
Велика подяка Чехії!
Так створюється коло справді дружніх країн.
21.01.2022 14:03 Ответить
+12
Русофобы проклятые!!! Со всех сторон расею матушку окружили.
21.01.2022 13:54 Ответить
ЗЕдегенираты.
21.01.2022 13:59 Ответить
Всіма членами Нато по нитці - Україні сорочка.
21.01.2022 14:32 Ответить
Русофобы проклятые!!! Со всех сторон расею матушку окружили.
21.01.2022 13:54 Ответить
Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія.

Для зеленої кодли, головне, путлера не спровокувати. Навіть ціною капітуляції!.
21.01.2022 13:55 Ответить
Tak !!!
21.01.2022 13:56 Ответить
А интересно: у нас-то, в Украине, есть предприятие, которое производит снаряды/патроны 152 мм?
21.01.2022 14:01 Ответить
Шо, реально 1 снаряд стільки коштує?
****...це ж де стільки грошей узяти...
21.01.2022 14:02 Ответить
Армия и её содержание самое дорогое в мире но как оказалось без неё никак(((
21.01.2022 14:12 Ответить
Велика подяка Чехії!
Так створюється коло справді дружніх країн.
21.01.2022 14:03 Ответить
Děkuju, друзі
21.01.2022 14:10 Ответить
Если через территорию Польши можно будет ЖД транспортом доставлять, то тема. Самолетами не навозишься.
21.01.2022 14:19 Ответить
Давно уже нужно было перейти на натовские калибры, а не выискивать то, чего в дальнейшем всё равно не будет.
21.01.2022 14:32 Ответить
Угу. А стволы под натовские калибры, нам подарят. Германия, Франция и Италия. Да?
21.01.2022 14:39 Ответить
переходи
21.01.2022 15:01 Ответить
Не умничайте, оба. Если бы в руководстве страны с 91 года были адекватные люди, всё уже было бы по-другому. А по факту, стране, как нищенке сплавляют последнее, залежалое по странам бывшего Варшавского договора. Дальше что, кто-нибудь скажет, или дальше будете строить из себя умников?
21.01.2022 15:06 Ответить
Дякоми Ческо!
Мы тоже помном мордовское нападение на вас. и их позорную оккупацию ( Влтава 666).
21.01.2022 14:33 Ответить
Купить 1 (один) 152мм снаряд, оформить документы на 10 000 снарядов и этот один взорвать и все
10 000 списать. Деньги поделить.При Пете так 9 складов отбабахали и никто не пострадал все в прибыли.
21.01.2022 15:07 Ответить
а тож, петя такий ж зрадник колаборант і барига-мародер як і яник янелох
21.01.2022 16:20 Ответить
Да уж. Они, похоже из золота отливают эти снаряды. Мне надо два месяца работать чтобы купить один снаряд и то по цене начала этого ценового диапазона.
21.01.2022 15:28 Ответить
...ну ні фіга сЄбЄ! - для Зєлі та її кодла це куча пристойних білих дорожок на столі.. - тут треба збирати ціле РНБО для конЬсультацій Зеля Ностра... жлоби ж понавибирали..(
21.01.2022 16:32 Ответить
ну да... весь запас на складах диверсанты (?) подорвали.
24.01.2022 00:47 Ответить
 
 