Чехия заявила о готовности поставлять основное и самое дефицитное оружие украинской армии - 152-мм снаряды, - Бутусов

Украина за 22 года распродажи армии, 8 лет войны и после подрыва трех арсеналов потеряла основные запасы 152-мм снарядов, являющихся сейчас самым большим дефицитом в армии.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Да! На самом деле, это решение для нашей обороноспособности имеет никак не меньшее значение, чем противотанковые ракетные комплексы. 20 января министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна готова предоставить Украине 152-мм снаряды. Украина за 22 года распродажи армии, 8 лет войны и после подрыва трех арсеналов лишилась основных запасов 152-мм снарядов, которые являются наибольшим дефицитом в армии, потому что 152-мм гаубицы являются основным средством поражения сухопутных войск. Именно 152-мм снаряды сейчас – среди первоочередных проблем. Расход этих снарядов постоянный - особенно на боевую подготовку", - рассказал журналист.

"К сожалению, пополнению запасов боеприпасов руководство государства внимания не уделяет. Снаряды в Чехии можно купить по цене от 1200 до 2700 евро за единицу, но для этого нужно время, потому что на все есть свои процедуры. Но пополнение запасов 152-мм снарядов во время боевых действий может стать большой проблемой, ведь количество стран, имеющих 152-мм калибр на вооружении очень ограничено, в странах НАТО большие запасы 152-мм остались только в Чехии, Польше и Болгарии, причем они уже не производятся в значительных объемах в странах НАТО. Поэтому намерения Чехии поставлять 152-мм в рамках военной помощи еще до начала боевых действий из запасов чешской армии, это огромный шанс обеспечить войска, и прежде всего действующую на Донбассе армию, надлежащим запасом боеприпасов, которые будут расходоваться в большом количестве во время активных боевых действий. Надеюсь, что переговоры будут проводиться быстро и в ближайшее время армия получит необходимое оружие", - добавил Бутусов.

