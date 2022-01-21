Россия стянула на оккупированный Донбасс более 100 единиц военной техники, - Генштаб ВСУ. КАРТА
За прошедшие сутки на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение 101 единицы военной техники вооруженных формирований РФ.
Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 13 единиц, из них:
- с нарушением линии отвода в районе н.п. БОЙКОВСКОЕ (67 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (1 единица);
- с нарушением районов хранения в районе н.п. ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);
- военное присутствие в зоне безопасности в районе н.п. БОЙКОВСКОЕ (67 км от линии столкновения) – ББМ (2 единицы).
В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 88 единиц, из них:
- с нарушением линии отвода в районе н.п. БЕРЕГОВО (23 км от линии столкновения) – миномет (1 единица);
- с нарушением районов хранения в районе н.п. МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (14 единиц); самоходные гаубицы (10 единиц); буксируемая артиллерия неустановленного типа (12 единиц);
- военное присутствие в зоне безопасности в районе н.п. МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – ББМ (51 единица).
"Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - подытожили в Генштабе.
