Россия стянула на оккупированный Донбасс более 100 единиц военной техники, - Генштаб ВСУ. КАРТА

За прошедшие сутки на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение 101 единицы военной техники вооруженных формирований РФ.

Об этом в  Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 13 единиц, из них:

- с нарушением линии отвода в районе н.п. БОЙКОВСКОЕ (67 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (1 единица);

- с нарушением районов хранения в районе н.п. ТЕРНОВОЕ (57 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);

- военное присутствие в зоне безопасности в районе н.п. БОЙКОВСКОЕ (67 км от линии столкновения) – ББМ (2 единицы).

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 88 единиц, из них:

- с нарушением линии отвода в районе н.п. БЕРЕГОВО (23 км от линии столкновения) – миномет (1 единица);

- с нарушением районов хранения в районе н.п. МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (14 единиц); самоходные гаубицы (10 единиц); буксируемая артиллерия неустановленного типа (12 единиц);

- военное присутствие в зоне безопасности в районе н.п. МИРНОЕ (28 км от линии столкновения) – ББМ (51 единица).

Россия стянула на оккупированный Донбасс более 100 единиц военной техники, - Генштаб ВСУ 01

"Вооруженные Силы Украины соблюдают Минские договоренности и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - подытожили в Генштабе.

армия РФ (20325) Генштаб ВС (6810) оружие (10398) россия (96902) Донбасс (26960)
+5
Вот за что будут ДОХНУТЬ кацапские солдаты
21.01.2022 14:20 Ответить
+3
Наркоману карту покажіть , бо щось він занадто спокійний .
21.01.2022 14:08 Ответить
+2
Интресно получается : владелец дворца в Геленджике стоимостью
100 мильярдов ИГРАЕТ В ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ вдоль границ Украины .
РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Запад ему НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ЭТОГО
а вот стадо в 100 тысяч голов молчит - а могли бы и как в Румынии взять и расстрелять . ТАКОВА СУДЬБА ДИКТАТОРОВ
НО вместо этого стадо в 100 тысяч голов пойдёт на смерть защищая дворец диктатора - дикари.
21.01.2022 14:12 Ответить
Наркоману карту покажіть , бо щось він занадто спокійний .
21.01.2022 14:08 Ответить
Не треба. Бо ще більше заспокоїться.
21.01.2022 14:13 Ответить
Пойдут на металлолом ...
21.01.2022 14:09 Ответить
101 - это таки да больше 100.
21.01.2022 14:10 Ответить
британский РПГ стоит 20 000$, а подбитый ним раисский танк тянет на 4 000 000$ так что присылайте еще
21.01.2022 14:10 Ответить
Интресно получается : владелец дворца в Геленджике стоимостью
100 мильярдов ИГРАЕТ В ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ вдоль границ Украины .
РАЗВЛЕКАЕТСЯ
Запад ему НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ЭТОГО
а вот стадо в 100 тысяч голов молчит - а могли бы и как в Румынии взять и расстрелять . ТАКОВА СУДЬБА ДИКТАТОРОВ
НО вместо этого стадо в 100 тысяч голов пойдёт на смерть защищая дворец диктатора - дикари.
21.01.2022 14:12 Ответить
Вот за что будут ДОХНУТЬ кацапские солдаты
21.01.2022 14:20 Ответить
А это ОБЫЧНЫЙ БАР , где пьют красное вино или кровь солдат ?

21.01.2022 14:23 Ответить
А это бассейн диктатора , где он плавает каждый день .
А КАЦАПСКИЕ СОЛДАТЫ (100 тысяч) не моются - где на них воды напастись . и вообще - зачем мясо на убой мыть ? 😀😀😀
21.01.2022 14:27 Ответить
"В 1991 году я уехал на Камчатку на атомный крейсер подводного стратегического назначения. По тем временам - шикарная должность, отличный корабль. Хотя сначала мне на Камчатке очень не понравилось. Скрюченные берёзы, глушь… Но потом я понял все преимущества. Например, лодка, на которой я служил до этого в Лиепае, была трофейной. Когда она была у немцев, там были все условия - батареи, туалеты. Когда перешла в пользование советских войск, туалеты убрали, батареи вырезали, чтобы пространство было больше, и загрузили туда шесть лишних торпед. Если раньше у каждого было свое спальное место, то потом их стало в три раза меньше. Одна смена стоит, одна спит, одна ходит. Отопления никакого вообще не было. Мы надевали ватные штаны на верблюжьей шерсти, сверху кожаные, и куртку-канадку. Уходишь в море и четыре-пять месяцев вообще всё это не снимаешь. Спиртовыми тампонами протираешь все, чтобы не запрело. За десять лет я прошел шесть боевых выходов. В Атлантику ходили на четыре-пять месяцев. Ложишься спать, просыпаешься - и у тебя под боком три-четыре крысы, которые тоже мерзнут и рядом с тобой греются. Потом, когда я переехал на Камчатку и перешел на атомоход, для меня это было как пентхаус. Микроклимат, живые птички, бассейн, сауна, спортзалы, влажность воздуха компьютером регулируется - всё как положено. Условия совершенно другие." - https://www.kavkazr.com/a/ugnatj-submarinu-dlya-dudaeva-istoriya-chechentsa-kotoryy-byl-kapitanom-atomnoy-podvodnoy-lodki-i-nachaljnikom-genshtaba-ichkerii/31663304.html
21.01.2022 15:13 Ответить
Но как простой советский офицер превратился в помешанного на деньгах и роскоши безумца? Настолько помешанного, что он готов разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом? Чтобы лучше это понять, начните читать рассказ издалека - из Дрездена.
https://palace.navalny.com
ЗДЕСЬ ФОТОГРАФИИ И ВИДЕО ДВОРЦА . А заодно и фото банды кгбистов .
21.01.2022 14:40 Ответить
Панове з Генштабу! Ви що не чули Верховного... Навіть найверховнішого ("це дуже важливо", як казало воно). Нема чого панікувати! Готуйтеся до пікніків та святкування дня перемоги! А ви тут бузу розводите! Он зараз д'Єрмак як вискочить, а Мосейчукча з "Г+Г" як розкаже, а Мендельша як запостить пару постиків - то всьо, ховайся: всі московити зі своїм металобрухтом зчезнуть з лиця Землі! Навіть ботоксний пєдофіл помре від сорому!
21.01.2022 14:16 Ответить
 
 