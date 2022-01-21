РУС
12 201 179

Давайте вести диалог с Россией. Я прошу США помочь нам найти формат, - Зеленский

Давайте вести диалог с Россией. Я прошу США помочь нам найти формат, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки могли бы помочь Украине найти формат переговоров с Россией по установлению мира в Донбассе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог, мы против войны", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что многие российские граждане сожалеют о том, что сейчас происходит между двумя странами и добавил, что не боится трудностей и готов бороться за достижение мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин немолодой, должен думать, что оставит после себя. Надо сесть за стол и найти компромисс" - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) переговоры (5125) россия (96902) США (27721)
Топ комментарии
+70
да заткнись уже там, бл@дь!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:18 Ответить
+63
С..ка де ж ти був до цього...Іди на лижах покатайся...
показать весь комментарий
21.01.2022 14:18 Ответить
+48
вали в карпаты на снегу фоткаться, ******, от тебя только вред один!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:19 Ответить
Все мріє залізти своїм язиком в дупі ху..лу, здрисни на хх!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
тактически это неплохое заявление... для 2014-2015 гг. когда еще рашарейх до усрачки всем доказывал про боевых бурятских шахтеров... сейчас же никто не прячется и ни у кого никаких иллюзий нет. Нам говорят, что очень хотят освободить нашу землю от нас, как минимум от большинства... самое время готовиться к обороне. Хотя на банковой и пытаются до последнего уйти от очень возможного конфликта...
Понятно, что никто не хочет войны, мистер очевидность, наш президент... ну кроме рашафашистов и рядовых бульбафюрера. там почему то уверен, многие за "пострелять хохлов"... хотя чего ждать от поколения солдатиков выросший при фашисте путине
показать весь комментарий
21.01.2022 14:51 Ответить
"Диалог"? Может сразу дружеская бєсєда, потом щи, баня и косоворотка как ти любишь?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:52 Ответить
дружеская бЯсєда, потом щи, баня и косоворотка как ти любишь?


...отсос под столом...ну, это из КВН-овской юности.

говорят, даже ордынец Валаден(нет пуйла- нет рассеи) запал как-то было на бубочку.))

показать весь комментарий
21.01.2022 17:18 Ответить
тьфу, сейчас блевану))


показать весь комментарий
21.01.2022 17:20 Ответить
Украинцы могли бы попросить юристов США написать внятный закон об эмпичменте и заставить прислугу уродов принято его
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
его и у нас могут написать, проблема в том кто голосовать за это будет? 35 голосов ЕС и голоса (того который рудык-железняк) маловато, да и после смены правительства берут сомнения, что новый (или не очень новый) президент будет иметь политическую волю к этому
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
А для єтого на улице стоит Майдан в 100 000 чел.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:14 Ответить
"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог, мы против войны", - сказал глава государства.

Ну и что кроме капитуляции в этом диалоге Зе может предложить?
Единственный способ избежать войны - надо быть готовым к войне!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
Пє.ріло ! Воно хоче "діалог вести" , а людей будуть бомбити ! Треба гнати це зе з України терміново !
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
ну и конечно не покидает тревога от этих непонятных заявление зезидент, то значит "узбагойтесь, все нормально", теперь вот "может Харьков анексируют", а теперь вот совсем не приободрящее "помогите мне встретиться с путиным, я хочу мира"
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
и это кстати сильно беспокоит! война не окончена к сожалению и враг не ушел с нашей земли( потому диалог может быть либо капитулянский или паритетный, но для этого надо чтото иметь за душой, что можно выложить на стол переговоров... а Вова наш все просрал и предложить может только задницу серляща ну и рот мосейчучки или ермак продаст его жопку, вдруг плешь еще не против) вопрос, который не покидает меня только один: а он просрал потому что идиот или по сговору с рускими
показать весь комментарий
21.01.2022 15:02 Ответить
Тревога должна быть не от "непонятных заявлений" (других у него не бывает), а от того что оно - президент. Вот это, действительно, тревожно.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:10 Ответить
какой заботливый, прям душенька... хочешь мира готовся к войне.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
вместо того чтобы ожесточиться , сделать армию как допустим у Израиля , показать врагу свою силу и способность дать отпор это чучело , постоянно гундоносит про мир и вкладывает бабло в своего любимого игоря валерьевича и других членов ненасытной квартальной семьи , достал уже придурок
показать весь комментарий
21.01.2022 14:55 Ответить
Президент також зауважив, що багато російських громадян шкодують про те, що зараз відбувається між двома країнами Джерело:

а де це видно, що якісь там російські громадяни шкодують? І що це означає? Типу народ росії не винуватий, тільки кремль?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:56 Ответить
"Переговорами" можна мусолити кацапню (як роблять штати) тільки для того, щоб тягнути час і використати його для підготовки до продовження війни у гарячій фазі. А цей блазень і Ко гає цей час для ро$пи$дяйства. Це 100% зрадники: усе ж робиться для підготовки жертви (України). Те, що уклоніст віщає треба розвертати рівно на 180.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:56 Ответить
Да заткнись уже,придурок
показать весь комментарий
21.01.2022 14:56 Ответить
Зелений обдристанець.

А вчора всіх заспокоював.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:37 Ответить
Йшов восьмий рік діалогу з Росією, яка в відповідь стягнула майже всю свою армію до кордонів України.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
обязательно что то сольет .. ну как оно представляет диалог с этим ублюдком.. от уже ж кварталец .. мама не горюй
показать весь комментарий
21.01.2022 14:58 Ответить
Сцикло, а ти ж що робитимеш? Блазень роздає завдання.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:58 Ответить
Недаремно ізрїльтяни збираються евакуювати своїх.Як там буде з підорусляндією ще невідомо.А от те, що це припизжене вже натринділо на погроми,це факт.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
Зодолбал уже этот диа-лох...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
Любий наш президенте! Або проспись, або затули пельку!!! А краще просто мовчи. Поїдь десь у відрядження і втраться нарешті.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
Зеля це не Черчіль, правда 27% це розуміли ще 3 року тому.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:02 Ответить
кто мешает нашему президенту достичь мира? совершенно не понятно..., если с 2014 и до самого 2019 Порошенко и его друзья злостно наживались на войне и поэтому никак не хотели ее прекратить, то что мешает нашему миролюбцу прекратить эту войну прямо сейчас? не понятно..., какая-то раша не хочет садится за стол переговоров, ну и пусть..., это нас не остановит в стремлении к миру..., за 3 года усилия властей почти разоружили нашу армию, а еще разули и раздели..., если перестать поставлять туда топливо, то мир у нас почти в кармане...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:02 Ответить
Вова закрий пельку, ти усе руйнуєш?🤬
показать весь комментарий
21.01.2022 15:03 Ответить
хто заткне пельку цьому наркоману
показать весь комментарий
21.01.2022 15:03 Ответить
Volodymyr Omelyan


@V_Omelyan

·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1484489725352325131 1 ч



Президент України свідомо вводить в оману українців, що війни не буде, а у той же ж час допускає окупацію росіянами Харкова і інших територій України. На кого працює Зеленський? І чому Україною досі керує агентура Кремля? Це питання до нас - українців!

показать весь комментарий
21.01.2022 15:03 Ответить
Чтоб ты ни киздел, долбойоб, справку о неподсудности тебе никто не даст.

Все знают, что ты недоделанный, но в тюрьму пойдешь все равно, казлина *************.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:03 Ответить
Вже краще мовчало,про що говорити про капітуляцію ?путін сказав Крим не обговорюєтся ,лднр говоріть з ватажками терористів ,про що можуть говорити це внутрішньоукраінські питаня ,а точніше капітуляцію і за що Украіні це непорозуміння ?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:03 Ответить
Зводи їх на шашлики.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:04 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:07 Ответить
Одну простую сказку, а может, и не сказку, а может, не простую хотим вам рассказать.
Ее мы помним с детства, а может, и не с детства, а может, и не помним, но будем вспоминать.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:07 Ответить
Шо ви та ту шмарклю кричите? Він тут правий (ніколи не думав, шо таке ляпну) - США допомогає знайти формат. Стінгери, джавеліни тощо... Може Клован не такий дурний, як здається?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:08 Ответить
Да не мира ты, дристливый демагог-марионетка хочешь, а вернуться в москву и косить жирное бабло на чекистских корпоративах. Весь нормальный мир организуется чтобы нам помочь в войне с паРашей, а тебя волнует как ПТН-ПНХ было удобнее на поиметь. Сколько ты налогов заплатил своей Родине , ведущей 8 лет войну и защищающей тебя и твоих ушлёпков? Ничего, надеюсь суд будет справедливый и быстрый.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:11 Ответить
про справжніх патріотів

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003706756138&__cft__[0]=AZU7RBr9cI2s4jIUlAeWWCfWT0zEhTziCf2TU821crWDSrNx-5k-eh4hfMbln0-0LLH2P_qcUUDxTBBkLrj4zbIZuONDurxhgcT1gF3IXa8LQ3JBYlBak1nFoPZCdNafvZs&__tn__=-UC%2CP-R Костянтин Гриценко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2494849100648624&id=100003706756138&__cft__[0]=AZU7RBr9cI2s4jIUlAeWWCfWT0zEhTziCf2TU821crWDSrNx-5k-eh4hfMbln0-0LLH2P_qcUUDxTBBkLrj4zbIZuONDurxhgcT1gF3IXa8LQ3JBYlBak1nFoPZCdNafvZs&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Коли польський адмірал Юзеф фон Унруг потрапив у полон до німців, вони вирішили перетягнути його на свій бік - адже Унруг був етнічним німцем.

На перемовини прийшов двоюрідний брат адмірала і звернувся до нього німецькою. Той відповів французькою.

"Йозефе! - здивувався брат. - Ти не знаєш німецької?"

"Я забувся її 1 вересня тридцять дев'ятого року", - відказав Унруг.

Навесні 2014 року українці мали забути російську.
Але зараз іще не пізно.

(Брани Капранови)
показать весь комментарий
21.01.2022 15:12 Ответить
Ну ж ти ж гніда зелена,щоб тебе підняло да гепнуло разом з усіма оточуючими та підлабузниками
показать весь комментарий
21.01.2022 15:13 Ответить
Членограй решил срубить деньжат, выступить с номером перед ******?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:18 Ответить
Так і тягне цього вшоумена подивитися Пу в очі. Але куди б ти не подивився, кругом буде жопа.
Росія, це азійська країна, створена монголами, вихована монголами, і зберігає менталітет загарбника.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:22 Ответить
Чотириразовий членограй Оманський догрався до ручки за 3 роки …
показать весь комментарий
21.01.2022 15:23 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:27 Ответить
Ну, то таке... хуцпа. Дуду Топаз також хуцпував...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:35 Ответить
Юльки не проголосовали... Послушались Вову?
показать весь комментарий
21.01.2022 16:24 Ответить
"Диалог" о чем. Мы хотим быть независимыми во внутренней и внешней политике в праве выбирать язык, церковь, союзы и т.д. Мы хотим возвращения Крыма, Севастополя и ОРДЛО ( без всяких хотелок агрессора, мы хотим вступления в ЕС и НАТО. Мы хотим ликвидации базы ВМФ РФ в Севастополе ( потому что после 2014 это уже невозможно)., мы хотим наказания виновных в агрессии и нападении на Украину. И что бы Раша навсегда оставила нас в покое. Если нужно для этого построить стену и выкопать ров с " крокодилами" мы хотим и этого.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:29 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:29 Ответить
Да кстати, подскажите, пожалуйста, кто в курсе, куда подевались подляковские зелеботы- зелебобики? И в спам отфутболить некого! Здохли что-ли??)))

показать весь комментарий
21.01.2022 15:57 Ответить
У них самих від нахабства заяви шмарклі в зобу дихання сперло.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:36 Ответить
гнида мля...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:31 Ответить
В каком формате смотреть в очко ***** - это что на сегодня главная проблема ?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:34 Ответить
Боягузливий, тупий криворізький опариш, просить США, підтримати його маніакальне прагнення сісти за стіл переговорів з Путіним. Я думаю, США, на відміну від адептів зеленої цвілі, давно переконалися в розумових здібностях, вірніше в їх відсутності, вирішувати серйозні питання національної безпеки держави шостим, язык важко повертається сказати, президентом. Послати його в дупу, не дозволяє дипломатичний етикет та співчуття до українського народу, який обрав таку нікчемну людину главою держави.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:34 Ответить
давайте вести диалог с гопником который отжал мобилу, может отдаст... что за тварь и придурок зеленый
показать весь комментарий
21.01.2022 15:35 Ответить
У тебя Крым оттяпали, донбас отжали, в нато вступить не дают, а ты олень зеленый еще и предлагаешь диалог? С бандитами в твоем доме? диалог? Совсем из ума выжили зебилы.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:35 Ответить
У него Крым оттяпали, Донбасс отжали? Да ну нах! У него даже возможность продавать свои тупые сериалы не забрали! Крым и Донбасс забрали (уверен, временно,) у нас, украинцев. А он к нам никакого отношения не имеет.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:10 Ответить
"У тебя" это у человека называющим себя украинцем и считающим себя гражданином Украины. Просто сухо, без ярлыков. по факту, как это выглядит
показать весь комментарий
21.01.2022 20:03 Ответить
Ну пусть позвонит ПУ и попросит у него диалогу, шоб он уже его послал подальше и и навсегда.
А США уже сполна надиаложились с уродом и уже поняли окончательно, что диалог с кгбистом невозможен!
Сколько уже можно ныть с этим диалогом?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:48 Ответить
Опять этот кидор о своём...
Хотя его можно понять. Он себе спокойно разворовывает страну в промежутках между покатушками на курорты. Ему эти все войнушки совершенно не нужны. Думаю он бы с радостью отдал бы пол Украины без разговоров, если бы ему за это позволили спокойно досидеть каденцию на второй половине.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:51 Ответить
Скоро в кинотеатрах страны, втроая часть трагикомедии "Зеленый дятел 2" (неуемный)
показать весь комментарий
21.01.2022 15:51 Ответить
Все правильно он говорит.
Как бы вы не геройствовали вы не сможете воевать с рососьей. Будет миллионы жертв. На них надо давить и разговаривать. Политика кнута и пряника в исполении Америки и Европы. Сами вы не сможете их удержать. Вы корумпированые и слабые. Ваши генералы вас продадут а политики разбегутся при авиационных бомбардировках Киева.
Не забываете что у этих бешаных есть ядерное оружие.

Смешно читать советы президенту, мол сделай армию как в Израиле. Армия Израиля это народ. Там никто не косит от службы. У вас бегут от армии кругом взятки.
Мотивация низкая, спутников и точного оружия почти нет. Денег на войну нет, Советская техника. Такое впечатление что тут пишут одни дети.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:57 Ответить
Пряники в рашоглотку уже не лезут.Только кнут,как Гитлеру в 45
показать весь комментарий
21.01.2022 16:03 Ответить
лучше возвращайся в свой вечерний квартал, жлоб-недоумок, плод воспалённых фантазий таких же наивных или тупых сватоводов-кварталоведов..(
показать весь комментарий
21.01.2022 15:57 Ответить
Бедный Зеля, подлые порохоботы и Байден все никак не дают ему плюхнутся перед пуйлом на колени.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:59 Ответить
"Переговорощик" херов...
показать весь комментарий
21.01.2022 16:00 Ответить
Формат вже знайдено, шукати вже не треба - ось такой формат - «висловлює Вам свою високу повагу...»: https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627

"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.

Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.

Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів: «висловлює Вам свою високу повагу...»."
показать весь комментарий
21.01.2022 16:20 Ответить
На какую дату этот ублюдок назначил сдачу Харькова?
показать весь комментарий
21.01.2022 16:31 Ответить
Взагалі він домовлявся про Київ.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:33 Ответить
забеал,полупокер..
там рядом есть украинцы,поправить его,или только слуги народа ?
показать весь комментарий
21.01.2022 16:31 Ответить
Президент Зеленський вірний домовленостям в Омані.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:32 Ответить
Борцун хренов. піди спочатку в армії відслужи, такий захистник що і ворогів не треба.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:48 Ответить
просто конченный человек
показать весь комментарий
21.01.2022 17:06 Ответить
.

ЗеЛупа, допомогти тобi знайти дорогу до шоколадного ока пуйла? ))

придурку, змiцнюй оборону, проводи реформу суду...з пуйлом нема про що розмовляти.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:10 Ответить
Воно мабудь уже настрашилося допомоги і в плани пуйла які воно виконує- (складається враження) допомога Україні не входить.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:20 Ответить
От же ж йо..нутий клоун, з ворогом не розмовляють його виганяють з хати !!!
Порох 2/3 Донбасу звільнив, а цей уйобок в очко ХЙЛУ пробує заглянути, ПОЦ !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 18:00 Ответить
Краще зіграй ХЙЛУ на роялі без рук, СОБЄСЄДНІК-ХУЕВ !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 18:04 Ответить
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор" - Уинстон Черчилль
показать весь комментарий
21.01.2022 21:20 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 00:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 