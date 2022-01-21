Давайте вести диалог с Россией. Я прошу США помочь нам найти формат, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки могли бы помочь Украине найти формат переговоров с Россией по установлению мира в Донбассе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог, мы против войны", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что многие российские граждане сожалеют о том, что сейчас происходит между двумя странами и добавил, что не боится трудностей и готов бороться за достижение мира.

