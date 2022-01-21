В МИД РФ уже заявили, что Россия примет "очень серьезные политические решения", если ответ США на гарантии безопасности разочарует
Россия примет "серьезные политические решения", если ответ США и НАТО по поводу гарантий безопасности разочарует.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил телеканалу "Россия-24" заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", - сказал замминистра.
"Но роль дипломатии в любом случае центральная. Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надежно обеспечить наши интересы", - продолжил он.
Это заявление прозвучало на фоне информации источника "Интерфакса" о том, что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве продолжались меньше запланированных двух часов.
В день этой встречи выяснилось, что госсекретарь США не привез в Женеву письменные ответы на требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе, а также что в МИД и не ждали этих ответов в этот день.
Ранее представители руководства России предупреждали, что на отказ Запада дать требуемые гарантии может последовать "военно-технический" ответ.
Днем ранее Блинкен сказал, что если Россия нападет на Украину, переговоры с ней по вопросам безопасности будут невозможны. Уже перед началом переговоров с Лавровым он выразил надежду, что дипломатия и диалог возобладают, но предупредил, что Запад готов к "единому, быстрому и жесткому ответу", если Россия решит совершить акт агрессии.
Цікаво, які у кацапів інтересі. Мабуть щоб всі в Європі ходили в парашу з гівна і гілляк на вулицю і срали в дирку в землі? Чи щоб сцяли в під'їздах? Що ще можуть запропонувати козлячі виродки?
Це прогнозовано
Гребанный насос, у одной компании Эпл капитализация 3 триллиона баксов, у всей ********* ВВП - полтора.
Не понимаю, на что они рассчитывают?
Прекратить поставки консолей? Ведь с их слов "принцип коллективной безопасности на Украину не распространяется".
Ось навіщо будували СП-2, вкладали гроши? Щоб зараз він встав?
Вангую, що Путлер буде нас давити економічно. А в нас з 2010-го року немає професійного, проукраїнського уряду.
-Ключи вiд Форт Ноксу.И всем американцам убраться из Америки в течении суток
лживые сволочи! УЖЕ напали, УЖЕ угрожаете 8 лет