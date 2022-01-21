РУС
В МИД РФ уже заявили, что Россия примет "очень серьезные политические решения", если ответ США на гарантии безопасности разочарует

В МИД РФ уже заявили, что Россия примет

Россия примет "серьезные политические решения", если ответ США и НАТО по поводу гарантий безопасности разочарует.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил телеканалу "Россия-24" заместитель главы МИД Сергей Рябков.

"Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", - сказал замминистра.

"Но роль дипломатии в любом случае центральная. Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надежно обеспечить наши интересы", - продолжил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия услышала от США предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности, - Лавров

Это заявление прозвучало на фоне информации источника "Интерфакса" о том, что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве продолжались меньше запланированных двух часов.

В день этой встречи выяснилось, что госсекретарь США не привез в Женеву письменные ответы на требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе, а также что в МИД и не ждали этих ответов в этот день.

Ранее представители руководства России предупреждали, что на отказ Запада дать требуемые гарантии может последовать "военно-технический" ответ.

Днем ранее Блинкен сказал, что если Россия нападет на Украину, переговоры с ней по вопросам безопасности будут невозможны. Уже перед началом переговоров с Лавровым он выразил надежду, что дипломатия и диалог возобладают, но предупредил, что Запад готов к "единому, быстрому и жесткому ответу", если Россия решит совершить акт агрессии.

