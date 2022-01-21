РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3778 посетителей онлайн
Новости
16 910 57

Россия услышала от США предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности, - Лавров. ВИДЕО

Российская сторона во время переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по безопасности, дала некоторые ответы американской стороне, которые помогут Вашингтону сформировать письменные ответы.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он.

По словам Лаврова, встреча "сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО".

Отвечая на вопрос о том, почему встреча с Блинкеном длилась всего полтора часа или это плохой знак, Лавров сказал: "Пунктуальность не может быть плохим знаком".

"Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать", - отметил глава российского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен на переговорах с Лавровым: мы готовы к жесткому ответу, если Россия решит совершить акт агрессии против Украины

Лавров Сергей (2350) россия (96902) США (27721)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Ах Моська, знать она сильна, что лает на Слона!"
показать весь комментарий
21.01.2022 14:27 Ответить
+8
кокаинового коня послали к *****. какой реакции еще можно было ожидать?
теперь паРаша попросит еще раз письменный посыл?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:28 Ответить
+6
Значит, устный посыл в эротическое путешествие московитов не устраивает. Им нужно письменный, с координатами и топографией.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ах Моська, знать она сильна, что лает на Слона!"
показать весь комментарий
21.01.2022 14:27 Ответить
кокаинового коня послали к *****. какой реакции еще можно было ожидать?
теперь паРаша попросит еще раз письменный посыл?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:28 Ответить
невже США не буде голосувати за членство України в НАТО?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:29 Ответить
Послушайте уже у нас куча бумажек которым нуль цена Будапешт Договоры с РФ...и что а ничего деменция Х..LA. Показала как можно переписывать все что угодно...идея этих переговоров тянуть резину как можно дольше бла бла бла..... а вдруг сдохнет ишак или падишах или оба сразу....
показать весь комментарий
21.01.2022 14:33 Ответить
А при чем тут США?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:34 Ответить
США приймають зобов'язання виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору в східному напрямку, відмовитися від прийому в альянс держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - говорить стаття 4 проекту договору, переданого американській стороні. Джерело:
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
ой ,боже мой, ты что дебил? сказали 100000000000000000000000000000000000000раз неь
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
За словами Лаврова, зустріч "супроводжувалась деякими уточнювальними питаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні... підготувати письмову реакцію на наші письмові проєкти договору зі США та угоди з НАТО". Джерело:
показать весь комментарий
21.01.2022 14:44 Ответить
И шо? Шо ты хотело сказать? Шо коня снова послали?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
мутно
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
Открыто послали, не мутно
показать весь комментарий
21.01.2022 16:17 Ответить
Неужели ***** себе верёвочку приготовило?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:44 Ответить
Olha Olha, можешь спамить об этом, ольгинец. Корми звероподобный сброд говном, пусть успокаиваются и идут запивать боярой. А дальше будет потом
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
прочитайте статтю.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Ні. У параші було 2 вимоги -
1. Не приймати Україну в НАТО.
2. Не розміщувати в Україні стратегіне озброєння.
Американці зразу казали, що 1 - Ні, 2 - можемо обговорити. Швидше за все погодяться на 2, і хєрло зможе зберегти своє **ало перед свинособаками.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:53 Ответить
Не, просто США дают возможность ***** отползти по крайней мере с ненабитым *****
показать весь комментарий
21.01.2022 14:59 Ответить
надіюсь
показать весь комментарий
21.01.2022 15:06 Ответить
дадут письменные гарантии не трогать вову кабаева и алину кабаева?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:30 Ответить
ждем доклад блинкена эти что не слово то вранье и всегда они в победе
показать весь комментарий
21.01.2022 14:32 Ответить
цікаво, про що йдеться?
Про те, що лавруху послали найух, чи все ж таки Штати пішли на поступки (не дай Бог)?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:32 Ответить
Коли я писав два роки тому, що деми домовляться із путінским режимом мене тут масово банили
показать весь комментарий
21.01.2022 14:37 Ответить
И правильно делали и вообще оставь свои ..... наклонности при себе.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:44 Ответить
Що за "деми"?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Думаю, малися на увазі демократи. Так здогадуюся. Якщо людина не може без тупого жаргону висловити свої думки і не зацікавлена, щоб її одразу і точно розуміли, то її проблеми. Але ж нам доводиться здогадуватися.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
американці дадуть їм міньскі угоди навиворіт
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
Надо Лавров называть вещи своими именами ,вас послали НАХ и посоветовали свернуть ваши хотелки трубочкой и затусовать себе в очко ..таковы итоги ...
показать весь комментарий
21.01.2022 14:32 Ответить
Висєр такої курви як ти тільки підтверджує мною сказане. Ваші маланські штучки вже давно не секрет.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:39 Ответить
Чаво ,чаво ,тобою сказанное ? Тут кукарекание ватных петухов никого не интересует ,и не расстраивайся так ,можно подумать ,что кацапов когда-то посылали в какое-то другое место ,чем НАХ ...
показать весь комментарий
21.01.2022 14:49 Ответить
майже так ..але трубочку дадуть у вигляді договору
показать весь комментарий
21.01.2022 14:47 Ответить
_Блинкен тверд, то они ждут что их агенты влияния подле байдена убедят слизняка сдать фашистам Европу и похоронить НАТО.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:34 Ответить
Росія інтегрує окуповані території Включаючи постачання води і зняття санкцій. Америка, ЄС і Україна під цим підпишуться. На виході-Раша продовжує стояти вже на нових кордонах і плювати на всі домовленості. Доречі вони продовжують впливати на політику в Україні через свиней, котрих ви обрали. Наступ Росії продовжиться.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:36 Ответить
Знову послали на@уй на вимоу дати папірець для теалету, бо папірець з Будапештським меморандумом вже використали.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:36 Ответить
Значит, устный посыл в эротическое путешествие московитов не устраивает. Им нужно письменный, с координатами и топографией.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:36 Ответить
понятно. для ответа парашеньке руцкий устный использовали ))
показать весь комментарий
21.01.2022 14:36 Ответить
...расеянцы, расправляйте воротник - скоро вам туда ответ выложат, большой и лиловый
показать весь комментарий
21.01.2022 14:37 Ответить
сегодня впервые за долгие недели кризиса владимир владимирович спокойно уснет в сильных, но нежных обьятьях кужугетовича.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:38 Ответить
півтори години!!! цьому коневі
втулмачували йти у дупу фуйлу
Не зрозумів...
Просить написати.Щоб усі знали що вміє читати..
показать весь комментарий
21.01.2022 14:40 Ответить
"Какие ваши гарантии?" - обычно вопрошают у американских копов преступники, готовые к сотрудничеству
показать весь комментарий
21.01.2022 14:40 Ответить
Блінкену вистарчили півтора години,щоб повторити рашистським неукам те.що вже бкло де-кілька раз сказано .Письмова реакція була підписана в Будапешті.Все,що потрібно для миру,виконати те,що написано в Бухаресті і виконати (19 лютого 1954 р. Президія Верховної Ради СРСР видала Указ «Про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР»)При тім,що рашист ,обібрався бути правонаступником і правоприємником совка.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:41 Ответить
виглядає так... ну дайте нам хоч якусь бумажку договір щоб ми показали своїм оленям кацапам чого ми їх ганяли в поїздах товарних як худобу і тримали взимку не в казармах..а то вони з дурі можуть і щура бункерного придусити...а так ПабеДА.... засцали одним словом....САНКЦІЇ діють
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
Саме так, дайте нам хоч щось щоб зберегти обличчя перед власними ваньками
показать весь комментарий
21.01.2022 15:03 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/c/0/d/6/c0d657a3d9d408dab9114eb08d0078c6/original.jpg"Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать это активы кремлёвского Фюрера и его окружения.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
да козломордые мазохисты,ждут в письменном виде посыла найух
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
Может быть их послать на машинке печатной?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:49 Ответить
Приехали )) Шо дальше ?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Короче сойдутся на подписании договора о неприменении яд.оружия для нападения.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:49 Ответить
коротка шахова партія виявилась після озвучення лише частини санкційного списку лаврик попросився на пресконференцію
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
вралов, хватит врать!!!..
показать весь комментарий
21.01.2022 14:51 Ответить
Я тут письменный ответ накатал
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
письмовий варіант: ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
21.01.2022 15:15 Ответить
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ ПУТИН НА ДОГОВОР С ТАЛИБАНОМ ПОШЁЛ !? ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕТ ДОСТОЙНЫХ ДРУЗЕЙ И УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КОГДА ОН ОДИН, ОН НИЧТОЖЕН !)
показать весь комментарий
21.01.2022 17:18 Ответить
 
 