Россия услышала от США предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности, - Лавров. ВИДЕО

Российская сторона во время переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по безопасности, дала некоторые ответы американской стороне, которые помогут Вашингтону сформировать письменные ответы.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он.

По словам Лаврова, встреча "сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО".

Отвечая на вопрос о том, почему встреча с Блинкеном длилась всего полтора часа или это плохой знак, Лавров сказал: "Пунктуальность не может быть плохим знаком".

"Мы планировали эту встречу на полтора часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать", - отметил глава российского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен на переговорах с Лавровым: мы готовы к жесткому ответу, если Россия решит совершить акт агрессии против Украины