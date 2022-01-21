РУС
Лавров заявил, что Блинкен "пообещал" на следующей неделе предоставить "письменные ответы" США на требования России

Лавров заявил, что Блинкен

Россия и США остались на прежних позициях в вопросе требования РФ не включать Украину в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, добавив, что Россия "не собирается нападать на Украину".

По его мнению, подготовленные на сегодняшний день документы Госдепа США "читать невозможно". При этом Лавров говорит, что Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменные ответы США на требования России к Вашингтону и НАТО.

Лавров назвал встречу с Блинкеном "промежуточной". По его словам, делегация США настаивала на свободе выбора союзов. Россия же утверждала, что вступление в военные союзы не должно происходить "в ущерб безопасности других государств". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ уже заявили, что Россия примет "очень серьезные политические решения", если ответ США на гарантии безопасности разочарует

Госдепартамент США (1876) Лавров Сергей (2350) МИД РФ (1682) США (27739) Блинкен Энтони (937)
+44
Не умеешь читать, жуй солому.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:38 Ответить
+31
показать весь комментарий
21.01.2022 14:38 Ответить
+13
Этот обветшалый лидер подогнал к границе Украины 100 тысяч рабов , чтобы защитить свой дворец от демократии
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
Не умеешь читать, жуй солому.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:38 Ответить
там "букави" занадто складні для кацапів..
щелепа в них не так, промовити неспроможні)
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
американцы для прикола по ошибке передали Коню экземпляр на украинской мове....
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
там буквы обычные, просто кокаиновому коню нужно объяснить что значит ПТН ПНХ.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:04 Ответить
Мужик утром, с похмелья, просыпается и орет:

- Вот сволочь теща-то!

Жена с кухни:

- Милый, что же такого сделала тебе моя мама?

- Блин, как она умудрилась так свою единственную дочку назвать, что я с утра и вспомнить не могу!

Те саме і з Лавровим - так у себе в МЗС "закоксувалися" що і букви позабували!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:53 Ответить
Він спеціаліст з вівса😉.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
У него сльзы наворачиваются,читать невозможно,надеюсь слезы горькие.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:05 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:38 Ответить
Этот обветшалый лидер подогнал к границе Украины 100 тысяч рабов , чтобы защитить свой дворец от демократии
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
Он боится за свои миллиарды и пытается их сберечь от кацапского народа ценой большой крови рабов
показать весь комментарий
21.01.2022 14:43 Ответить
Эти 100 тысяч могли бы и расстрелять своего Чаушеску .
показать весь комментарий
21.01.2022 14:44 Ответить
Эти - вряд ли.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
Да, это оловянные солдатики для игры кацапского диктатора .

А может он любит ещё и ванны из их крови принимать !???
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
Издеваешься? Эти 100тысяч мыслят так же, как и этот Чаушеску. Ты в их присутствии ещё про Аляску заикнись. Я побывал, грубо говоря, на 2/3 территории потомков Золотой Орды, и везде одно и тоже. Рвань, и срань, но все только и размышляют, когда русский солдат помоет сапоги в Индийском Океане.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
Но царя же Николая расстреляли ? И Чаушеску тоже, и Каддафи растерзали
показать весь комментарий
21.01.2022 14:53 Ответить
Розстріляли Ніколая, лише для того, щоб поставити ще більш кровожерливого диктатора. Наразі, кровожерливішого за ***** на горизонті не видно, так що розстрілювати не будуть.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
Николая второго с семьей , детьми и слугами расстреляли в подвале
Епатьевского дома, Екатеренбург -
12 ставленников Бланка(ленина) и Льва Бронщтейна (Тороцкого) , со товагищем Свердловым.
По телеграмме бланка.
Это комендант Яков Юровский, помощник Григорий Никулин,
военный комиссар Петр Ермаков, шофер Сергей Бройдоначальник охраны Павел Медведев и член ЧК Михаил Медведев-Кудрин. Н.Г. Толмачёв, А.Г. Белобородов, Г.И. Сафаров (Вольдин), Ф.И. Голощёкин., Степан Ваганов, Алексей Кабанов. Ян Целмс.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:23 Ответить
Это всё три разных случая, к современной России не имеющие никакого отношения. Николая расстреляли фанатики-большевики, в случае с румынами и ливийцами их менталитет кардинально отличается от кацапов. Путин скорее всего повторит судьбу Сталина, будет медленно и мучительно подыхать в луже собственной мочи и блевотины, пока окружающие будут издалека наблюдать за смертью и начинать делить власть.
показать весь комментарий
22.01.2022 10:33 Ответить
Цих вояк в зарплату урки на гоп-стоп ставлять.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:00 Ответить
нипаруцкэ?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:39 Ответить
сказав унилий лошак, який сьогодні вимагав від Блінкена, щоб НАТО вивело своє військо з Румунії та Болгарії!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:40 Ответить
Ну да ,читать ,ПШЛИ НАХ ,достаточно тяжело ,но придётся ...
показать весь комментарий
21.01.2022 14:41 Ответить
Перекладача запросив би, щоб по "понятіям" переклав, якщо по-нормальному не розумієш. Там буде простий текст - на... і далі три літери.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
Коняча ти тварюка, а ти що хотів??????То вам рахунок за все лайно яке ви в світі розвозите!!!!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:43 Ответить
Мабуть у цих документах Модору просто вказують на його місце...? Це дійсно псевдо-імперцям "неможливо читати" - це ж є образою "російського вялічія".
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
Лавров назвав зустріч із Блінкеном "промежностною" !?
Що це він мав на увазі??
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
это в рамках:
- А у США будут для московии ножки Буша?
- У Байдена для московии есть кое-что другое, между ног
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
Предложение из трех слов уже не в состоянии прочитать.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:46 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:47 Ответить
потому и послали на руцком устном, что читать не могут )
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Читати розучився, гнида кацапська?
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Царя обижают 😀😀😀??? И не успеет пожить в своём дворце за 100 мильярдов
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Американці могли б відповісти, що коли створювалося ОДКБ під боком України, то Україну теж ніхто не питав...
показать весь комментарий
21.01.2022 14:52 Ответить
Значит замес таки будет
показать весь комментарий
21.01.2022 14:53 Ответить
Замес будет так и так. Только теперь Украина не одна как того требовал кремль а на стороне Украины НАТО и лендлиз с поставками современного оружия и техники
показать весь комментарий
21.01.2022 15:02 Ответить
А вообще интересно. Америка говорит, что россия несомненно нападет на Украину. Канада это говорит. Грейтбритан, ЕС также. А вот Украина и россия в унисон говорят, что никто ни на кого нападать не будет, не надо нагнетать и т.д. Парадокс какой-то.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:54 Ответить
Ситуация двуякая,паника тоже ненужна.Нужно делать свое дело,а что делать с аккупантом?Оккупант должен быть мертв.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:17 Ответить
Хі-хі-хі-ха-ха-ха. Там написано людською мовою: "пішов на@уй"!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:59 Ответить
Ну понятное дело. Там по человечески а тебе нужно по лошадиному. Перевожу на ваш язык гопника- вас послали нах.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
*****, ну Лавруха, заложи капающий писюн за ухо,...дык все дело в диоптриях!!!.....Баран барановский. Диоптрии паправь!!.....
показать весь комментарий
21.01.2022 15:04 Ответить
Боинкен по конячему писать не умеет
показать весь комментарий
21.01.2022 15:06 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:08 Ответить
Так язык английский учи идиот тупоголовый, министр иностранных дел ***...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:19 Ответить
Пусть США даст ответ в стиле кацапского Холуя, типа буду краток, но на украинском:
- Ось вам !
И рисунок пальца Лероса
показать весь комментарий
21.01.2022 15:26 Ответить
Відеовідповідь ПТН-ПНХ.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:26 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:28 Ответить
Получают они письмо, а там -
...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:58 Ответить
то есть хотят чтобы их послали по каждому пункту в письменной форме...
показать весь комментарий
21.01.2022 16:02 Ответить
Так, і тоді це буде офіційний документ, з яким можна носитися і тикати.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:08 Ответить
Загнали коня... Треба з ним шось дєлать, ілі шо то рєшать. Я б на місці отого сНуйла шо в казапів прєзідєнтом состоїть задумався б...
показать весь комментарий
21.01.2022 16:07 Ответить
Чув таку думку, що американці взагалі можуть ні як не відповідати на такі запити. ***** йде традиційно канцелярським шляхом- вимагає хоч якогось папірця (хоч посилання на уд), з яким він потім може бігати і тицяти.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:07 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 16:15 Ответить
 
 