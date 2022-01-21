Лавров заявил, что Блинкен "пообещал" на следующей неделе предоставить "письменные ответы" США на требования России

Россия и США остались на прежних позициях в вопросе требования РФ не включать Украину в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, добавив, что Россия "не собирается нападать на Украину".

По его мнению, подготовленные на сегодняшний день документы Госдепа США "читать невозможно". При этом Лавров говорит, что Блинкен пообещал на следующей неделе предоставить письменные ответы США на требования России к Вашингтону и НАТО.

Лавров назвал встречу с Блинкеном "промежуточной". По его словам, делегация США настаивала на свободе выбора союзов. Россия же утверждала, что вступление в военные союзы не должно происходить "в ущерб безопасности других государств".

