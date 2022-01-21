"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", - заявление по итогам консультаций Дуды и Зеленского
Варшава готова поддерживать Украину и считает ее безопасность ключевым для себя фактором.
Об этом говорится в заявлении главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, обнародованном по итогам консультаций Анджея Дуды с украинским лидером Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", – заявил он.
В его заявлении отмечается, что тот факт, что Зеленский проводит в Польше консультации с Дудой, свидетельствует о роли Польши в обеспечении региональной безопасности.
"Самое главное на этих переговорах – услышать из первых уст, как выглядит ситуация и какой вклад Польша может внести в укрепление безопасности. Безопасность Украины – это часть нашей собственной безопасности", - добавил Кумоч.
Он отметил, что в ближайшие недели будут продолжаться переговоры представителей президентов обеих стран. "Скоро я поеду в Киев, также будут переговоры в Варшаве, возобновится президентская комиссия", – сказал он.
В Висле на этой неделе прошли двухдневные консультации Зеленского и Дуды.
Это красноречиво говорит о том, что об зеледента не желает мараться даже Президент Польши, совсем не первой скрипке в НАТО и ЕС. Зеледент одним своим присутствием предельно токсичен для лидеров стран НАТО и ЕС.
грутом кацапа легше бити....
А помните, как в 2019 году "сторонники Зеленского" шутили "А то Путин нападет"? Не в курсе, где эти шутники? По-прежнему в Ольгино, видимо.