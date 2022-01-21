РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12075 посетителей онлайн
Новости
2 405 16

"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", - заявление по итогам консультаций Дуды и Зеленского

Варшава готова поддерживать Украину и считает ее безопасность ключевым для себя фактором.

Об этом говорится в заявлении главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, обнародованном по итогам консультаций Анджея Дуды с украинским лидером Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Дудой: "После пешей прогулки по горам – традиционные польские блюда". ФОТО

В его заявлении отмечается, что тот факт, что Зеленский проводит в Польше консультации с Дудой, свидетельствует о роли Польши в обеспечении региональной безопасности.

"Самое главное на этих переговорах – услышать из первых уст, как выглядит ситуация и какой вклад Польша может внести в укрепление безопасности. Безопасность Украины – это часть нашей собственной безопасности", - добавил Кумоч.

Также читайте: Дуда утвердил упрощение трудоустройства для граждан Украины

Он отметил, что в ближайшие недели будут продолжаться переговоры представителей президентов обеих стран. "Скоро я поеду в Киев, также будут переговоры в Варшаве, возобновится президентская комиссия", – сказал он.

В Висле на этой неделе прошли двухдневные консультации Зеленского и Дуды.

Зеленский Владимир (21616) переговоры (5125) Польша (8611) Дуда Анджей (788)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Мені соромно і ніяково за те, що у такий відповідальний і непевний для України час, за нашу країну більше піклуються лідери чужих країн, а це мстиве зелене гівно тільки палає заздрісною ненавистю до Порошенка і розганяє його зраду. А взагалі, воно і краще, що він не дуже влазе в переговори і інші заходи. Бо кожен його спіч- це іспанський сором! Не хочеться, щоб світ вважав, що всі українці придурки.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
+3
Почему Главнокомандующий Зеленский не в военной форме в часы угрозы?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:08 Ответить
+2
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну спасибо и на этом ,хотя сотня-другая ракет было-бы ещё лучше ..
показать весь комментарий
21.01.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:48 Ответить
Мені соромно і ніяково за те, що у такий відповідальний і непевний для України час, за нашу країну більше піклуються лідери чужих країн, а це мстиве зелене гівно тільки палає заздрісною ненавистю до Порошенка і розганяє його зраду. А взагалі, воно і краще, що він не дуже влазе в переговори і інші заходи. Бо кожен його спіч- це іспанський сором! Не хочеться, щоб світ вважав, що всі українці придурки.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:57 Ответить
ЕС срочно нужно подать обращение в прокуратуру с заявлением ,о "ДЕРЖАВНОЙ ЗРАДЕ" ДБР За легализацию террористических организаций "ЛНР"и "ДНР"
показать весь комментарий
21.01.2022 15:22 Ответить
А мне стыдно за то, что Дуда не вышел на совместную пресс-конференцию с зеледентом, а отправил туда главу Бюро международной политики Президента Польши Якуба Кумоча.
Это красноречиво говорит о том, что об зеледента не желает мараться даже Президент Польши, совсем не первой скрипке в НАТО и ЕС. Зеледент одним своим присутствием предельно токсичен для лидеров стран НАТО и ЕС.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:32 Ответить
У поляков граница с взбесившимся Лукашенко - следующими могут быть они . Так что Украина и Польша должны держать фронт
показать весь комментарий
21.01.2022 14:58 Ответить
Ну да а то московиты опять завоюют Берлин, они каждое 9 мая берут Рейхстаг
показать весь комментарий
21.01.2022 15:10 Ответить
Почему Главнокомандующий Зеленский не в военной форме в часы угрозы?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:08 Ответить
Он сморчок недомерок
показать весь комментарий
21.01.2022 15:23 Ответить
Дякуем сусіди!
грутом кацапа легше бити....
показать весь комментарий
21.01.2022 15:09 Ответить
Такое впечатление что Запад смотрит на украину как на участницу боксерского поединка......Мол когда вы сцепитесь на ринге с русским медведем -мы будет болеть за Вас.......... Держитесь короче..............Военная истерия нагнетается просто капец, страшно новости читать вообще.....
показать весь комментарий
21.01.2022 15:09 Ответить
В переводе с польского: Польша сможет принять и обеспечить работой 3-3,5 миллиона беженцев, исключительно молодежь и трудосопосбноых граждан Украины в возрасте до 40 лет.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:10 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1484484694523666433 2 ч



А помните, как в 2019 году "сторонники Зеленского" шутили "А то Путин нападет"? Не в курсе, где эти шутники? По-прежнему в Ольгино, видимо.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:18 Ответить
Что это за ребенок на фото рядом дудой?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:49 Ответить
квартальский галантерейщик и Кардинал.. в чистом виде..- жлобы наголосувалы..(
показать весь комментарий
21.01.2022 16:00 Ответить
І це все, що "наш" вінценосний привіз з екскурсії до Польщі? А чи не занадто дорого ця екскурсія обійшлась платникам податків? На те, щоб зателефонувати, розуму не вистачило?
показать весь комментарий
21.01.2022 16:03 Ответить
 
 