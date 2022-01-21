"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", - заявление по итогам консультаций Дуды и Зеленского

Варшава готова поддерживать Украину и считает ее безопасность ключевым для себя фактором.

Об этом говорится в заявлении главы Бюро международной политики президента Польши Якуба Кумоча, обнародованном по итогам консультаций Анджея Дуды с украинским лидером Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", – заявил он.

В его заявлении отмечается, что тот факт, что Зеленский проводит в Польше консультации с Дудой, свидетельствует о роли Польши в обеспечении региональной безопасности.

"Самое главное на этих переговорах – услышать из первых уст, как выглядит ситуация и какой вклад Польша может внести в укрепление безопасности. Безопасность Украины – это часть нашей собственной безопасности", - добавил Кумоч.

Он отметил, что в ближайшие недели будут продолжаться переговоры представителей президентов обеих стран. "Скоро я поеду в Киев, также будут переговоры в Варшаве, возобновится президентская комиссия", – сказал он.

В Висле на этой неделе прошли двухдневные консультации Зеленского и Дуды.