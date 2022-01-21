Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу: Это Зеленский выгоняет русскоязычных, а Запад поощряет его "на любые выходки"

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе брифинга по итогам переговоров российский министр подчеркнул, что Россия не угрожала Украине, несмотря на заявления западных коллег об обратном.

"Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, позиций, что Россия никогда нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, "которого опекают западные коллеги и поощряют на любые выходки", призывал украинцев, чувствующих себя русскими, уезжать из страны.

"А тех кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал "не людьми, а особями". Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться — большой вопрос. Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы, если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", — подчеркнул министр.

Напомним, встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа при том, что изначально на переговоры было заложено два часа. Перед этим оба политика признались, что не ожидают прорыва в переговорах по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ подчеркивал, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона по обсуждаемому вопросу.

Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога.

