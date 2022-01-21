РУС
Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу: Это Зеленский выгоняет русскоязычных, а Запад поощряет его "на любые выходки"

Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу: Это Зеленский выгоняет русскоязычных, а Запад поощряет его

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе брифинга по итогам переговоров российский министр подчеркнул, что Россия не угрожала Украине, несмотря на заявления западных коллег об обратном.

"Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, позиций, что Россия никогда нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, "которого опекают западные коллеги и поощряют на любые выходки", призывал украинцев, чувствующих себя русскими, уезжать из страны.

Также читайте: ЕС и НАТО пытаются "запихать" в свой состав страны западных Балкан всеми правдами и неправдами, - Лавров

"А тех кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал "не людьми, а особями". Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться — большой вопрос. Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы, если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", — подчеркнул министр.

Напомним, встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа при том, что изначально на переговоры было заложено два часа. Перед этим оба политика признались, что не ожидают прорыва в переговорах по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ подчеркивал, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона по обсуждаемому вопросу.

Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога.

Также читайте: Блинкен после переговоров с Лавровым: четко заявили, что в случае вторжения РФ в Украину ответ США и союзников будет жестким

Зеленский Владимир (21616) Лавров Сергей (2350) США (27726) минские соглашения (3229)
+38
Брехня від першого слова до останнього.
І про миролюбиву паРашу, і про Зєлю, який навпаки навстіж відкрив ворота для кримнашистів добронравових, баст та іншої погані.
21.01.2022 15:06 Ответить
+37
буду краток
Дебилы ***
21.01.2022 15:04 Ответить
+27
Просто нужно сказать, мол полезете ва Украину, вернетесь домой порезаные на куски, плюс терракты по всей территории рашки
21.01.2022 15:08 Ответить
Словесные конструкции кацапских лжецов становятся все более многоярусными и лишенными смысла. Это когда заврались до такой степени, что уже даже называть белое-черным не помогает натягивать сову на глобус.
21.01.2022 16:14 Ответить
Але в цьому випадку сутула конячка справді має рацію - так і є:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
21.01.2022 16:26 Ответить
Этому армянину Калантаряну невдомёк, что в Украине нет русских, есть украинцы российского происхождения. Кстати в украинской речи нет слова русский, есть россиянин.
21.01.2022 16:30 Ответить
Так руССкіх й на рф немає.... хто такі руССкіє? Звідки?
21.01.2022 16:56 Ответить
є руський, але це не стосується паРашi та кацапо-орди.)
21.01.2022 17:07 Ответить
українці, це українці, і не кацапського походження. громадяни України, нажаль є такі, але не українці, ти не плутай поняття, ти ще скажи срузкопердящі українци.
21.01.2022 23:51 Ответить
дайте наконец лаврову селёдкой по морде!
21.01.2022 16:41 Ответить
Хто знову нагодував коняку зеленою конопльою?
21.01.2022 16:44 Ответить
ну сколько можно это не коняка а пожилой шимпанзе уважайте как то
21.01.2022 23:30 Ответить
Знову загострення шизофренії у Лаврова.
21.01.2022 16:55 Ответить
Какие словесные выкрутасы "мы не угрожаем украинскому народу...". Ну, да. Украине вы угрожаете, это нам ясно. Лошадь, иди в стойло, овса поешь, скотинка.
21.01.2022 17:19 Ответить
21.01.2022 17:20 Ответить
Дайте коняці вівса нехай вдавиться нашим вівсом і своєю брехнею.
21.01.2022 17:22 Ответить
"Вибрики" обкуреної коняки. Пропоную публікувати під такою рубрикою заяви цього "дупломата".
21.01.2022 17:29 Ответить
Лошадь шла к успеху а успех шёл ей навстречу! Мля какие же брехуны и лицемеры…. Будут ему сцать в рожу - скажет что это божья роса! может ему на голову насрать?
21.01.2022 17:34 Ответить
вот хоть тресни,
а не покидает меня ощущение,
что пока такое напряжение всего мира и нас,
Зе что-то опять у нас слямзит

следите за его руками, на забывайте вагнергейт, велыке будивныцтво, закрытие школ - нет газа
итд
21.01.2022 17:35 Ответить
Ніколи не погрожували українському народу? Брехло! Жириновський (лідер ЛДПР партія в госдумі) кілька разів погрожував ядерною зброєю. буквально кілька днів назад охрєнєвший кацап погрожував спалити нашу Конституцію на Хрещатику разом з українцями. Тварюки.
21.01.2022 17:39 Ответить
Кто же верит тебе Ла Врову коню педальному и ишаку комнатному? Глохни гнида и пшел в проклятие, вместе с твоим сцарем беСпутиным антихристом люциферовичем и всем вашим правительством и армией. Прокляты осатанелые аквафрешные уроды.
21.01.2022 17:56 Ответить
цікво а шо він нюхає
21.01.2022 18:11 Ответить
Лавров: "Это Зеленский выгоняет русскоязычных."
Неправда ваша!™
Насправді цю добру справу розпочали ще у 2014 Пастор і Порох. Принаймні так ви тоді (3,14)... звизділи.
21.01.2022 18:16 Ответить
Дійсно. РФ ніколи не загрожувало українському народу!
РФ просто вважвє його своєю власністю.
21.01.2022 18:18 Ответить
Раша -загроза існуванню України.Крапка.
21.01.2022 18:35 Ответить
Воно загрожує державі Україна і українцям, а українському народові не загрожує
22.01.2022 08:57 Ответить
То по вашому Україна і український народ різні речі,і повині розглядатися окремо?
22.01.2022 14:17 Ответить
Брехливая и циничная армянская кастрированная конь!
21.01.2022 18:39 Ответить
знов кацапи грають на старій пісні - російськомовних . . . . це ви кацапи виганяєте з еРеФії російськомовних хто не хоче жити при путінській імперській владі . . . Власне кожна людина живе там де їй подобається але це ваші олігархи скуповували нерухомість в Україні за для поширення свого впливу на нас.
21.01.2022 18:41 Ответить
Той випадок, коли коняшка захотіла зробити комплімент нєлоху, але щось пішло не так
21.01.2022 18:50 Ответить
Дебіл, ***..... (тільки тихо, бо почує). Він дуже цінний продукт совка. Щоб не зіпсувався.
21.01.2022 19:05 Ответить
Як ви брехливі уроди вже набридли.
21.01.2022 19:06 Ответить
Чехов.Повесть "степь".: «Наша матушка Расея всему свету га-ла-ва!» - запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость».
21.01.2022 19:07 Ответить
Гори в аду!
21.01.2022 19:20 Ответить
Краматорск, Бахмут, Константиновка, Торецк, Славянск, Дружковка... и.т.д... Кто кого там выгоняет???!!!
21.01.2022 19:34 Ответить
"Я хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом наших публічних виступів, позицій, що Росія ніколи ніде жодного разу вустами своїх офіційних представників не загрожувала українському народу", - сказав Лавров.

21.01.2022 19:45 Ответить
Кацапія не міняється

21.01.2022 19:47 Ответить
Лавров заявив, що РФ ніколи не погрожувала українському народу: Це Зеленський виганяє російськомовних, а Захід заохочує його " Джерело:

ЛОШАДЬ ПУТІНСЬКА - А ЧОМУ У РФ НЕМАЄ НІ ОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРИ ТОМУ ЩО ТАМ МЕШКАЄ ДЕКІЛЬКА МІЛІОНІВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ?
21.01.2022 19:49 Ответить
Тю! Його ж щойно писком ткнули у те, як пуйло у 2008 році розводилося про те, що Україна - недодержава. Взагалі ненавчаємі! Треба лише жорсткими засобами приводити до тями.
21.01.2022 20:06 Ответить
fake but sounds about right
21.01.2022 22:21 Ответить
Лавров, а с кем тогда собралось воевать 100 тысячное войско рф?
С Зеленским и ОП или все же с армией Украины, а ведь там служат простые люди, т.е. народ.
К тому же от обстрелов и авиаударов погибнут мирные люди, а это тоже народ Украины.
21.01.2022 21:47 Ответить
Якщо б це була правда (про Зе та російськомовних), то Зе давно вигнав би сам себе. Але, на жаль, це не так...
21.01.2022 21:54 Ответить
ну Киев русскоязычный город, ну и шо? За каждым углом цапов будет ждать либо пуля СВД, либо снаряд гранатомета NLAW, либо ракета ПТРК FGM-148 Javelin
21.01.2022 23:25 Ответить
Конь давно обнаглел запредельно. Пусть еще скажет, что в Киеве власть антисемитов.
21.01.2022 23:38 Ответить
Хотелось бы пощупать за вымя дочку Лаврова в США !
22.01.2022 01:00 Ответить
РОССИЙСКОМОВНИХ -
22.01.2022 01:06 Ответить
22.01.2022 01:26 Ответить
Свинарчуки, а как же ваш тезис: "Зеленский - марионетка Кремля"?

22.01.2022 07:09 Ответить
О, а у этого пластинка с 14-го года не меняется.
22.01.2022 08:22 Ответить
Для тех, кто еще не полностью понял смысл происходящего.

Администрация Зеленского Украину ПРОДАЛА.
Ермак продал Украину РФ по одной простой причине - кремлевские башни дали деньги этому обанкритившемуся режиму, а другой опции у Администрации Зеленского получить деньги больше нет и не будет, никто и нигде им денег не даст.
Если хотите понять, что из себя представляют Ермак, Арахамия, Зеленский и иже с ними - то это проститутки, самые обычные проститутки, причем дешевые.

Продажа УЖЕ состоялась, именно поэтому на границе с Украиной находится "народно-освободительная" армия РФ.
Армия будет введена на терроторию Украины ПО ПРИГЛАШЕНИЮ.
Приглашение последует от Зеленского, или Ермака (после объявления, что Бубочку тогось..., прикончили реваншЫЗДы и фОшиЗДЫ), или Архамии, или еще кого из Рады.
Российская армия будет введена для
- защиты законноизбранной влсти Украины
- защиты русскоязычного населения Украины от зверств фОшиЗдов и нОцЫздов (как вы сами понимаете зеврства организуют)

Все обговорено, никаких 200-х в Псков не предусматривается, если бы не одно НО:
"под ногами" ВСУ мешается!
Вся загвоздка в ВСУ.
22.01.2022 09:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 