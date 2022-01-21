Лавров заявил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу: Это Зеленский выгоняет русскоязычных, а Запад поощряет его "на любые выходки"
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".
В ходе брифинга по итогам переговоров российский министр подчеркнул, что Россия не угрожала Украине, несмотря на заявления западных коллег об обратном.
"Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, позиций, что Россия никогда нигде ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу", — сказал Лавров.
Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский, "которого опекают западные коллеги и поощряют на любые выходки", призывал украинцев, чувствующих себя русскими, уезжать из страны.
"А тех кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал "не людьми, а особями". Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться — большой вопрос. Мы не исключаем, что вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, направлена на то, чтобы, если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", — подчеркнул министр.
Напомним, встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа при том, что изначально на переговоры было заложено два часа. Перед этим оба политика признались, что не ожидают прорыва в переговорах по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ подчеркивал, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона по обсуждаемому вопросу.
Блинкен в свою очередь заявил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога.
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
а не покидает меня ощущение,
что пока такое напряжение всего мира и нас,
Зе что-то опять у нас слямзит
следите за его руками, на забывайте вагнергейт, велыке будивныцтво, закрытие школ - нет газа
итд
Неправда ваша!™
Насправді цю добру справу розпочали ще у 2014 Пастор і Порох. Принаймні так ви тоді
(3,14)... звизділи.
РФ просто вважвє його своєю власністю.
ЛОШАДЬ ПУТІНСЬКА - А ЧОМУ У РФ НЕМАЄ НІ ОДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРИ ТОМУ ЩО ТАМ МЕШКАЄ ДЕКІЛЬКА МІЛІОНІВ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ ?
С Зеленским и ОП или все же с армией Украины, а ведь там служат простые люди, т.е. народ.
К тому же от обстрелов и авиаударов погибнут мирные люди, а это тоже народ Украины.
Администрация Зеленского Украину ПРОДАЛА.
Ермак продал Украину РФ по одной простой причине - кремлевские башни дали деньги этому обанкритившемуся режиму, а другой опции у Администрации Зеленского получить деньги больше нет и не будет, никто и нигде им денег не даст.
Если хотите понять, что из себя представляют Ермак, Арахамия, Зеленский и иже с ними - то это проститутки, самые обычные проститутки, причем дешевые.
Продажа УЖЕ состоялась, именно поэтому на границе с Украиной находится "народно-освободительная" армия РФ.
Армия будет введена на терроторию Украины ПО ПРИГЛАШЕНИЮ.
Приглашение последует от Зеленского, или Ермака (после объявления, что Бубочку тогось..., прикончили реваншЫЗДы и фОшиЗДЫ), или Архамии, или еще кого из Рады.
Российская армия будет введена для
- защиты законноизбранной влсти Украины
- защиты русскоязычного населения Украины от зверств фОшиЗдов и нОцЫздов (как вы сами понимаете зеврства организуют)
Все обговорено, никаких 200-х в Псков не предусматривается, если бы не одно НО:
"под ногами" ВСУ мешается!
Вся загвоздка в ВСУ.