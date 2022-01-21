Украина примет участие в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года, - Стефанишина

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Обновленная концепция даст понимание политики Альянса на следующее десятилетие, в частности, сотрудничества со странами-аспирантами.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, требуют общего ответа

"Благодарны за приобщение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", - подчеркнула Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина