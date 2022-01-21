РУС
Украина примет участие в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года, - Стефанишина

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Обновленная концепция даст понимание политики Альянса на следующее десятилетие, в частности, сотрудничества со странами-аспирантами.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня предстали перед демократиями, требуют общего ответа

"Благодарны за приобщение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет. Страны Альянса уже сказали четкое "нет" агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", - подчеркнула Стефанишина.

стефанишина и гнусавый ублюдок-почему мы до сих пор не в НАТО?
21.01.2022 15:22 Ответить
Замість Порошенка запросили Юзіка?
21.01.2022 15:22 Ответить
Кацапам можно выкусить, лаврову жевать сено а маньке хлопнуть стакан не закусывая....
21.01.2022 15:23 Ответить
Это часть "гарантий безопасности" для *****! Часть стратегии по "полному прекращению сотрудничества НАТО с Украиной".
21.01.2022 15:45 Ответить
Nice
21.01.2022 16:01 Ответить
Интересно пуйло переживет эту ночь без инсульта ?
