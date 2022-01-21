Блинкен после переговоров с Лавровым: четко заявили, что в случае вторжения РФ в Украину ответ США и союзников будет жестким
Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.
"Дискуссия с Лавровым была честной и предметной... Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы РФ пересекут границу России и Украины, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников", - сказал Блинкен.
"Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ", - добавил он.
По его словам, США стремятся найти разрешение конфликта вокруг Украины дипломатическим путем, однако готовы и к жестким действиям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А лавров так врал так врал
Короче очередной раз поговорили но лапти уперлись рогом и дальше будут идти военным путем
А мо ти й є кацап?
Можеш написати? :
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
якщо гади зайдуть з Білорусі або Криму це буде вважатися як перетин російсько-Українського кордону?
Бо якщо ти не зрозумів його там нема. Там є Білорусь-Український, чито Українсько-Українській
Шо нє ясно?
Тричі думай ніж кого назвати кацапом. Бо то є образа
Для тебе теж пояснюю:
З Білорусі чи з Криму, хочь звідки мається на увазі , якщо свиношакали кацапськи посунуть своє рило то отримають боляче у нього.
"Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ"