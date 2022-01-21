РУС
Блинкен после переговоров с Лавровым: четко заявили, что в случае вторжения РФ в Украину ответ США и союзников будет жестким

Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ. 

"Дискуссия с Лавровым была честной и предметной... Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы РФ пересекут границу России и Украины, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников", - сказал Блинкен.

"Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ", - добавил он.

По его словам, США стремятся найти разрешение конфликта вокруг Украины дипломатическим путем, однако готовы и к жестким действиям.

Трахать ********* будут всем миром
21.01.2022 15:11 Ответить
давайте кацапы, дайте Западу казус-бели вернуть вас в эпоху динозавров!
21.01.2022 15:10 Ответить
Вот и правдивая речь про результаты переговоров
А лавров так врал так врал
Короче очередной раз поговорили но лапти уперлись рогом и дальше будут идти военным путем
21.01.2022 15:10 Ответить
Розпрягайте лаврова
21.01.2022 15:15 Ответить
З орками не може бути чесної дискусії...
21.01.2022 15:11 Ответить
Знову кацапом засмерділо, п*здуй у свою пєнзу, чудо.
21.01.2022 15:18 Ответить
А вони ще й задоволення розтягують.... повільно кацапів на швабру саджають.
21.01.2022 17:28 Ответить
В черговий раз паралельна реальність левіафанії не співпала з реальним станом справ у світі. Мабуть перейшли з "аргентинської дип.пошти" на "тісну співпрацю" з Афганістаном... А це дуже шкідливо і для здоров'я, і для психіки - найвеличніше тому живе (поуи що) підтверження
21.01.2022 15:17 Ответить
Нехай щастить!
21.01.2022 15:17 Ответить
Чим більше вони це будуть повторювати, тим менше Росія буде в це вірити. У нас "на вулиці" саме більше поважали тих, хто мовчки або після "першого-останнього" попередження відвішували добрячих люлей.
21.01.2022 15:18 Ответить
Ні. Кацапи знають що ці попередження не порожні слова.
21.01.2022 17:29 Ответить
Тони лучший!
21.01.2022 15:29 Ответить
Учёные Мордовии нашли эффективный способ прогнать грусть и поднять настроениеhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=218660603807801&set=p.218660603807801&type=3&__cft__[0]=AZUCzFTfGnvG8Gc9JoL4-Y6u3i9attBHclDW1WZhPtXdb7m141-qtWVPR1XrQt0h7KhRETcdFqNXa3rt3RaTRglWik9xFW3GTwMKrzsHlrFgpKuRYsNnrYZNgppBWBgQljUqXYdZSKxVGn9e8EfIek13xImJG86cBqkFeM_Izx_0YQ&__tn__=R]-R
21.01.2022 15:29 Ответить
А якщо ці поци перетнуть кордон України з Білорусью, Молдовою чито з нашим Кримом? Цеж не кордон між расєєй та Україною.
21.01.2022 15:43 Ответить
Не тупи як кацап.
А мо ти й є кацап?
Можеш написати? :
путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
21.01.2022 17:31 Ответить
Для тебе пояснюю:
якщо гади зайдуть з Білорусі або Криму це буде вважатися як перетин російсько-Українського кордону?
Бо якщо ти не зрозумів його там нема. Там є Білорусь-Український, чито Українсько-Українській
Шо нє ясно?
Тричі думай ніж кого назвати кацапом. Бо то є образа
21.01.2022 19:13 Ответить
Я не називав тебе кацапом а поставив питання.
Для тебе теж пояснюю:
З Білорусі чи з Криму, хочь звідки мається на увазі , якщо свиношакали кацапськи посунуть своє рило то отримають боляче у нього.
21.01.2022 23:24 Ответить
Най буде так
22.01.2022 01:05 Ответить
отличное заявление. значит следующие сообщение о минировании с ********** дает старт жёстким мерам.
"Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ"
21.01.2022 15:49 Ответить
Це звісно добре, але окрім бла-бла-бла комплекси ППО "Patriot" Україні зовсім би не завадили...
21.01.2022 15:55 Ответить
Только если с ̶̶м̶о̶л̶д̶а̶в̶с̶к̶и̶м̶и̶ добровольцами в боевых расчетах.
21.01.2022 16:20 Ответить
Ты хоть сам то понял что сморозил?
21.01.2022 16:23 Ответить
Ладно, не дошло, проехали.
21.01.2022 16:24 Ответить
Ага, как в 2014-ом.
21.01.2022 17:02 Ответить
21.01.2022 17:15 Ответить
 
 