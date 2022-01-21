Блинкен после переговоров с Лавровым: четко заявили, что в случае вторжения РФ в Украину ответ США и союзников будет жестким

Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Дискуссия с Лавровым была честной и предметной... Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы РФ пересекут границу России и Украины, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников", - сказал Блинкен.

"Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ", - добавил он.

По его словам, США стремятся найти разрешение конфликта вокруг Украины дипломатическим путем, однако готовы и к жестким действиям.