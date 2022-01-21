США не будут торговать правом украинского народа выбирать свое будущее, - Блинкен
Украина имеет право выбирать свое будущее. Это касается и решения о вступлении в НАТО.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.
"Я сказал Лаврову, что есть принципы, есть вещи, которые мы готовы защищать. Это касается и суверенного права украинского народа выбирать свое будущее, здесь мы торговаться не можем и не будем", - отметил он, имея в виду нацеленность Украины на вступление в НАТО.
"Также я сказал о том, что для нас основополагающим правилом является то, что США ничего не обсуждают об Украине без Украины", – добавил он.
Впрочем, он отметил, что есть и такие моменты, где РФ и США могут найти компромисс.
это в его концепции восприятия мира поможет купировать угрозы от НАТО
Це саме тому Україна (через суд та ВРУ) зробила (чи намагається зробити) неможливим участь Порошенка в зустрічах за кордоном??? А теплу ванну найвеличнішому найверховнішому вже спорудили в Буковелі? Чи Сейшели кращі?