США не будут торговать правом украинского народа выбирать свое будущее, - Блинкен

Украина имеет право выбирать свое будущее. Это касается и решения о вступлении в НАТО.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал Лаврову, что есть принципы, есть вещи, которые мы готовы защищать. Это касается и суверенного права украинского народа выбирать свое будущее, здесь мы торговаться не можем и не будем", - отметил он, имея в виду нацеленность Украины на вступление в НАТО.

"Также я сказал о том, что для нас основополагающим правилом является то, что США ничего не обсуждают об Украине без Украины", – добавил он.

Впрочем, он отметил, что есть и такие моменты, где РФ и США могут найти компромисс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен после переговоров с Лавровым: четко заявили, что в случае вторжения РФ в Украину ответ США и союзников будет жестким