РУС
Новости Война
США не будут торговать правом украинского народа выбирать свое будущее, - Блинкен

Украина имеет право выбирать свое будущее. Это касается и решения о вступлении в НАТО.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ.

"Я сказал Лаврову, что есть принципы, есть вещи, которые мы готовы защищать. Это касается и суверенного права украинского народа выбирать свое будущее, здесь мы торговаться не можем и не будем", - отметил он, имея в виду нацеленность Украины на вступление в НАТО.

"Также я сказал о том, что для нас основополагающим правилом является то, что США ничего не обсуждают об Украине без Украины", – добавил он.

Впрочем, он отметил, что есть и такие моменты, где РФ и США могут найти компромисс.

Топ комментарии
+12
х.йлу остается утереться и идти домой за водкой. Тут его ничего хорошего не ждет
21.01.2022 15:23 Ответить
+9
давай как без истерик, нет никаких братьев, есть союзники и совместные интересы, и есть дикие агрессивные племена которые мешают всем нормально жить
21.01.2022 15:29 Ответить
+5
"Також я сказав про те, що для нас основоположним правилом є те, що США нічого не обговорюють про Україну без України" Джерело:

Це саме тому Україна (через суд та ВРУ) зробила (чи намагається зробити) неможливим участь Порошенка в зустрічах за кордоном??? А теплу ванну найвеличнішому найверховнішому вже спорудили в Буковелі? Чи Сейшели кращі?
21.01.2022 15:30 Ответить
уже очевидно, что ***** сгонит под Украину весь свой советский металлолом!
это в его концепции восприятия мира поможет купировать угрозы от НАТО
21.01.2022 15:26 Ответить
США и УКРАИНА братья на века !!!
21.01.2022 15:24 Ответить
И есть ценности, которые не торгуются.
21.01.2022 16:34 Ответить
God bless USA
21.01.2022 16:41 Ответить
тут какие то договорняки по посадке Пороха
21.01.2022 15:33 Ответить
Тони лучший!
21.01.2022 15:33 Ответить
Мы до гроба будем благодарны нашим друзьям.
21.01.2022 15:33 Ответить
по на мордовским каналам уже пошло выделение болотных газов. даже удмурты признают что им путеным по лбу настучал Блинкен.
21.01.2022 15:38 Ответить
Говорить правду и по закону - всегда легко и красиво. - Рашке не позавидуешь ))
21.01.2022 15:41 Ответить
Що, знову показали кацапам місце де локоть руки?
21.01.2022 15:49 Ответить
Розсмішили до усерачки... Ця заява щось на кшталт того, що колонія має право на самовизначення...
21.01.2022 15:50 Ответить
Ну в целом да, бывшая касабская колония.
21.01.2022 16:35 Ответить
А що з прізвищем вже дозволили виступати в ролі експертів?
21.01.2022 16:40 Ответить
Щира повага!
21.01.2022 15:50 Ответить
 
 