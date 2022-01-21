"Мы никому не дадим захватить Харьков, пусть россияне не разевают рот", - Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что, пока я Харьковский городской голова, мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разевают рот", - отметил он.

На вопрос, какие именно мероприятия проводят городские власти для обеспечения безопасности в условиях возможной угрозы, Терехов ответил: "Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным" украинским городом. Не будет никакой войны".

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Харьков может быть оккупирован Россией, что станет началом полномасштабной войны.