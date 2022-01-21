"Мы никому не дадим захватить Харьков, пусть россияне не разевают рот", - Терехов
Харьковский городской голова Игорь Терехов просит жителей города не паниковать на фоне информации о возможной оккупации Россией Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Хочу успокоить харьковчан, сказать, что, пока я Харьковский городской голова, мы никому не дадим захватить Харьков - никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не разевают рот", - отметил он.
На вопрос, какие именно мероприятия проводят городские власти для обеспечения безопасности в условиях возможной угрозы, Терехов ответил: "Мы делаем все четко, есть четкая дорожная карта. Я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным" украинским городом. Не будет никакой войны".
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Харьков может быть оккупирован Россией, что станет началом полномасштабной войны.
- Мы успокаиваем народ!
Это он так зеленского имеет ввиду?))
Фигня эта ненависть.
Он пытается уничтожить точку единения украинцев в борьбе против агрессора.
Вот он ошибается, вот он идиот - идиоты считающие врага идиотом.
Кацапский сброд движется к Харькову, подъезжает, а там - мертвые кацапы висят, Гепа с косой стоит и тишина.....
или он тоже расиянин?
Зеленський вчора: Без паніки! Шашлик! Майскіє празднікі! Росія активно нападає не на нашу землю, а на ваші нерви!
Зеленський сьогодні:
Фуу-х, теперь я буду спать спокойно.
Все, расходимся, ничего не будет.
Терехов пообещал же...
Харьков тогда останется нищим в прямом смысле слова.
То он шипел, что проспекту Григоренко ОБЯЗАТЕЛЬНО вернут название проспекта им. Жюкова, то теперь - "мы встанем как один...".
То, что в Харькове ваты всегда было с избытком - все знают. Как и в Дамбасе.
Так что, не мельтеши, Терех, мечи реже. Мы знаем цену тебе и твоим словам...
ещё Гепа понял цену кацапских обещаний - и вернулся в Украину
он увидел итог "работы" мэров Донецка и Луганска, когда их под улюлюканье толпы меняли на "народных трибунов"
так же и Терехов: он мэр Харькова, пока здесь Украина
всё очень просто на этом свете, ребятки