ЕС и НАТО пытаются "запихать" в свой состав страны западных Балкан всеми правдами и неправдами, - Лавров

Евросоюз пытается создать свою область влияния в западных Балканах, "затянув в свой состав государства региона".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Сейчас на тех же западных Балканах пытаются остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами, отговаривать напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния?" - сказал Лавров на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, зоны влияния существуют, прежде всего, благодаря политике колониальных держав. "Мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему, и, как и новые территории пытаются втянуть в зоны влияния наших западных коллег", - добавил министр.

"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше... Не знаю, чего. Если бы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопаснее с точки зрения изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься", - сказал Лавров.

"Мы не претендуем на зоны влияния, но то, что делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - добавил глава МИД РФ.