Новости
5 083 32

ЕС и НАТО пытаются "запихать" в свой состав страны западных Балкан всеми правдами и неправдами, - Лавров

ЕС и НАТО пытаются

Евросоюз пытается создать свою область влияния в западных Балканах, "затянув в свой состав государства региона".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Сейчас на тех же западных Балканах пытаются остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами, отговаривать напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния?" - сказал Лавров на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, зоны влияния существуют, прежде всего, благодаря политике колониальных держав. "Мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему, и, как и новые территории пытаются втянуть в зоны влияния наших западных коллег", - добавил министр.

"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше... Не знаю, чего. Если бы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопаснее с точки зрения изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься", - сказал Лавров.

"Мы не претендуем на зоны влияния, но то, что делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - добавил глава МИД РФ.

Топ комментарии
+14
чёта никто з "Западных Балкан"не бежит в одкб ищя защиту от ЕС и НАТО!
может потому что у тебя - лавров - воняет из пасти?!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:31 Ответить
+13
Коняка, а ти свою дочку куди запхала? В Сизрань?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:33 Ответить
+12
показать весь комментарий
21.01.2022 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страны сами выбор делают.А вы только запихивать и можете
показать весь комментарий
21.01.2022 15:30 Ответить
Забув цей ішак в кінці додати, "ігого".
показать весь комментарий
21.01.2022 15:31 Ответить
чёта никто з "Западных Балкан"не бежит в одкб ищя защиту от ЕС и НАТО!
может потому что у тебя - лавров - воняет из пасти?!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:31 Ответить
Колись ці висловлювання мають стати об'єктом серйозних досліджень психіатрії....
показать весь комментарий
21.01.2022 15:32 Ответить
Оце точно.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:42 Ответить
це під.оросійські імбецили хочуть під себе все вязти, і в їхнії тупих лишньохромосомих головах навіть не може вкластись що НАТО - це алянс створений для оборони від агресії а не для нападу.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:33 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:33 Ответить
Ім'ям цієї Людини сирійці, після звільнення від Асада, будуть називати вулиці, школи та ін.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:14 Ответить
Коняка, а ти свою дочку куди запхала? В Сизрань?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:33 Ответить
та не, это страны западных Балкан хотят вступить в ЕС и Нато, что бы быть подальше от вас, уродов
показать весь комментарий
21.01.2022 15:34 Ответить
Цука конченная хутин понастроил себе дворцов и теперь хочет залить кровью всю Европу : чтобы его собственный народ не повесил.

ОТВЛЕКАЕТ КАЦАПОВ ОТ СОБСТВЕННЫХ БОГАТСТВ
КОНЕЧНО , у диктатора Каримова все отобрали , у диктатора Назарбаева все отобрали . И у хутина все отберут
показать весь комментарий
21.01.2022 15:35 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:35 Ответить
Гораздо лучше правдами и неправдами, но в НАТО, чем копытами в сколеновстан.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:58 Ответить
З такими долбойобами-сусідами варіантів немає
показать весь комментарий
21.01.2022 15:37 Ответить
Задергался, как свинья на крючке, почуял приближающийся конец своего тоталитарастического режима.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:38 Ответить
точнее, на веревке)
показать весь комментарий
21.01.2022 15:38 Ответить
Жалоба серийного насильника.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:40 Ответить
Идиот,блеать. Сдохни. И подковы содрать.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:40 Ответить
особенно прибалтика хочет иметь тесные отношения с парашкой, после того как их затянули в ссср, а сейчас по параша тв вещают как ослепят радары нато, и введут вежливых человечков в эстонию литву и латвию...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:44 Ответить
русня боится нового адрианового вала но на балканах. и правильно делает. если ее оттуда кышнут то у нее не будет возможности закрепиться на адриатике. а по суши им в сторону европпы не пройти. К стати крымская война 1853 года началась с захвата кацапней территории Молдовы ( валахии). А потом приплыли в крым солдатики нато и ввалили мордве по полной.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:45 Ответить
А кому они в НАТО нужны ( Хорватия и Черногория уже там Сев. Македония и Албания тоже.) и кто же там остались- Лоскутная Босния где половину территории контролируют прорашисты из " републики сербская" и сама Сербия ( вечные братушки Раши с их фантомными болями о "великой сербии".. Есть еще Коссово, но они де факто не всеми еще признаны и поэтому о них в НАТО еще разговора нет. Так что эти "огрызки" рашистского мира в НАТО точно не нужны. В далекой перспективе возможно Коссово и Хорватско- мусульманская федерация Боснии и Герцеговины ( без республики сербской). А Сербия и ее сепаратисты из Боснии пускай так и остаются " островком мокшании"
показать весь комментарий
21.01.2022 15:45 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:46 Ответить
Та ні, конячка в милі. Вони самі в НАТО біжать, коли бачать і чують, що ви-орда, пішли в рознос.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:47 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 15:52 Ответить
вралов, затем ты свою дочку запхал в США?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:52 Ответить
В разведку
показать весь комментарий
21.01.2022 16:13 Ответить
Лавров наглая , беспордонная тварь!!!
Немцова- как вы посмели убить??? Мрази
показать весь комментарий
21.01.2022 15:54 Ответить
"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше... Не знаю, чего. Если бы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопаснее с точки зрения изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься", - сказал Лавров.
Нет чтобы по-взрослому шайбить в пустые ворота. Вот там сразу и станет понятно у кого круче и больше в вопросах изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься...

показать весь комментарий
21.01.2022 15:57 Ответить
Надо понимать - восемь шайб выбито из позвоночника! А мы то думаем, отчего у него, в последнее время, походка такая пришибленная, будто его ударили по крупу оглоблей.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:08 Ответить
интересно, а чего же они именно туда лезут, а не к тебе?
показать весь комментарий
21.01.2022 15:59 Ответить
Лавровая лошадь,кто б тебя уже запихнул туда откуда ты вылез.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:34 Ответить
 
 