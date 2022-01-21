ЕС и НАТО пытаются "запихать" в свой состав страны западных Балкан всеми правдами и неправдами, - Лавров
Евросоюз пытается создать свою область влияния в западных Балканах, "затянув в свой состав государства региона".
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Сейчас на тех же западных Балканах пытаются остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами, отговаривать напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния?" - сказал Лавров на пресс-конференции в Женеве.
По его словам, зоны влияния существуют, прежде всего, благодаря политике колониальных держав. "Мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему, и, как и новые территории пытаются втянуть в зоны влияния наших западных коллег", - добавил министр.
"Печально, что взрослые люди занимаются таким контекстом, кто круче, у кого больше... Не знаю, чего. Если бы все по-взрослому подумали, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопаснее с точки зрения изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься", - сказал Лавров.
"Мы не претендуем на зоны влияния, но то, что делает НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как зону своего влияния", - добавил глава МИД РФ.
может потому что у тебя - лавров - воняет из пасти?!
ОТВЛЕКАЕТ КАЦАПОВ ОТ СОБСТВЕННЫХ БОГАТСТВ
КОНЕЧНО , у диктатора Каримова все отобрали , у диктатора Назарбаева все отобрали . И у хутина все отберут
Немцова- как вы посмели убить??? Мрази
Нет чтобы по-взрослому шайбить в пустые ворота. Вот там сразу и станет понятно у кого круче и больше в вопросах изменений климата, других глобальных угроз... вот чем надо заниматься...