За волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия, пытающаяся расшатать ситуацию в Украине изнутри, - СБУ

Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них после тщательной проверки не подтвердилось.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Национальной полицией и представителями других правоохранительных ведомств активно противодействует таким проявлениям: с начала 2021 установлено 313 человек, которые совершили псевдоминирование", - говорится в сообщении.

Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать, подчеркивают в СБУ.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских мотивов или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.

Вместе с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами, в том числе.

СБУ предупреждает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;
  • ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+7
Так зберіть РНБО і зробіть заяву в ООН, Конгрес США, в Європарламент та інші інстанції. Кацапи бажають санкцій і щоб їх визнали терористами чи посібниками терористів.
21.01.2022 15:46 Ответить
+4
Кто-то в этом сомневался?
21.01.2022 15:32 Ответить
+4
Мусора из фсбу оторвались от шлюх и решили лохам про кремль рассказать, ага
21.01.2022 16:00 Ответить
Кто-то в этом сомневался?
21.01.2022 15:32 Ответить
Да уж как украинская власть расшатывает страну и как бы специально разжигает недовольство так никакой России такое не под силу.
21.01.2022 15:53 Ответить
а можешь расия написать с ещё более большой буквы,Гонибес Токаевич ?
21.01.2022 15:58 Ответить
Кацап, а твой путин - ***** с большой буквы.
21.01.2022 16:13 Ответить
Так може Кремль замінувати?
21.01.2022 15:33 Ответить
Украина не занимается терроризмом.
21.01.2022 15:56 Ответить
Так эти же мусора вас и повяжут...
21.01.2022 16:01 Ответить
Так зберіть РНБО і зробіть заяву в ООН, Конгрес США, в Європарламент та інші інстанції. Кацапи бажають санкцій і щоб їх визнали терористами чи посібниками терористів.
21.01.2022 15:46 Ответить
не может быть! и что дальше?
21.01.2022 15:52 Ответить
А дальше надо терпеть все невзгоды и лишения - никто не обещал лёгкий путь в ЕС.
21.01.2022 15:55 Ответить
Ну у них то школ поболее будет ,улавливаете мою мысль ...
21.01.2022 15:56 Ответить
Мусора из фсбу оторвались от шлюх и решили лохам про кремль рассказать, ага
21.01.2022 16:00 Ответить
Мінування відбувається щоб перевести навчання на віддалений варіант. По всій Україні.
21.01.2022 16:02 Ответить
Тим часом,в кіберполіції...
https://itc.ua/news/dbr-zatrimalo-kiberpoliczejskogo-yakij-vimagav-u-vebkam-modelej-po-300-shhomisyaczya-za-zvilnennya-vid-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-za-rozpovsyudzhennya-pornografiyi/ ДБР затримало кіберполіцейського, який вимагав у вебкам-моделей по $300 щомісяця за звільнення від кримінальної відповідальності за розповсюдження порнографії 05.01.2022
21.01.2022 16:19 Ответить
ФСБ.
Тут СБУ, там ФСБ. Йде синхронне розхитування ситуації з обох боків.
21.01.2022 16:44 Ответить
а не само ли сбу стоит за этими сообщениями? остались ли в этой орханизации честные люди или только беспринципные типа быканова и прочей шлопипени?
21.01.2022 17:21 Ответить
та скажите, наконец, правду.
нет денег на отопление школ
21.01.2022 17:26 Ответить
 
 