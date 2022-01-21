За волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия, пытающаяся расшатать ситуацию в Украине изнутри, - СБУ

Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Если в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них после тщательной проверки не подтвердилось.

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Национальной полицией и представителями других правоохранительных ведомств активно противодействует таким проявлениям: с начала 2021 установлено 313 человек, которые совершили псевдоминирование", - говорится в сообщении.

Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать, подчеркивают в СБУ.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских мотивов или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.

Вместе с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами, в том числе.

СБУ предупреждает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: