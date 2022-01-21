За волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия, пытающаяся расшатать ситуацию в Украине изнутри, - СБУ
Спецслужбы Российской Федерации активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Если в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, то с начала 2022 года их поступило уже более 300. Ни одно из них после тщательной проверки не подтвердилось.
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Национальной полицией и представителями других правоохранительных ведомств активно противодействует таким проявлениям: с начала 2021 установлено 313 человек, которые совершили псевдоминирование", - говорится в сообщении.
Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе. К сожалению, такие информационно-психологические специальные операции – реалии современных гибридных войн, и мы должны это осознавать, подчеркивают в СБУ.
По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских мотивов или развлечения ради, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность.
Вместе с этим принятыми мерами установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Оперативное отслеживание каналов поступления ложной информации происходит в рамках проектов международной помощи вместе с иностранными партнерами, в том числе.
СБУ предупреждает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) карается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть осужден на срок от 4 до 8 лет;
- ч. 1 ст. 258 (террористический акт) в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Тут СБУ, там ФСБ. Йде синхронне розхитування ситуації з обох боків.
нет денег на отопление школ