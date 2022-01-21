РУС
Следующие переговоры с РФ по безопасности возможны только при условии деэскалации вокруг Украины, - Блинкен

Продолжение переговоров с Россией по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации по Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы можем продолжать нашу работу по дальнейшему пониманию возможных будущих соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность. Но это зависит от того, прекратит ли Россия агрессию в отношении Украины", - сказал Блинкен.

Напомним, сегодня состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не будут торговать правом украинского народа выбирать свое будущее, - Блинкен

правильный шаг!!
Кака красиво послали *****)))
Класичний хід від переговорника, що веде переговори з терористом, який утримує заручників у ситуації, коли терорист висуває надмірні вимоги.
Очевидно, що путін не дивиться фільми Голлівуду
правильный шаг!!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:36 Ответить
скорее скоро патовая ситуация и Путину надо что то сделать...а вот что...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:44 Ответить
я 100% уверен, что будет - ***** свезёт весь свой металлолом к границам Украины! и будет устраивать учения своей бухой солдатни каждую неделю
показать весь комментарий
21.01.2022 15:46 Ответить
Повеситься на берёзе.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:48 Ответить
Кака красиво послали *****)))
показать весь комментарий
21.01.2022 15:40 Ответить
Нечего время тратить ))
показать весь комментарий
21.01.2022 15:45 Ответить
Класичний хід від переговорника, що веде переговори з терористом, який утримує заручників у ситуації, коли терорист висуває надмірні вимоги.
Очевидно, що путін не дивиться фільми Голлівуду
показать весь комментарий
21.01.2022 15:50 Ответить
да, только в этой парадигме нужно было сразу же отрубить советскомутеррористу свет, воду и связь
показать весь комментарий
21.01.2022 15:54 Ответить
Ви хочете, щоб був новий Р.Рейґан. Його нема. А ці, Блінкен-Байден, поки що, просто кинули слухавку. І це вже вчинок з їхнього боку.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:00 Ответить
Як гарно гопнікам пояснюють, що для того щоб далі говорити треба кинути палицю, бо інакше буде боляче.
Але чи дійде - великі сумніви.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:56 Ответить
Але це залежить від того, чи Росія припинить свою агресію щодо України .....
включно з донбасом й кримом
показать весь комментарий
21.01.2022 16:00 Ответить
Вот и все. Минутка славы для плешфюрера закончилась. То для чего пуйло стягивал войска со всех уголков ватостана, завершилось.
показать весь комментарий
21.01.2022 16:19 Ответить
да что же вы так расию раком ставите и любите ее, любите... долюбите эту тварь до смерти... чтобы эта падаль больше никогда не проснулась... сказали кацапии сделать - пусть делает... дали один день... не сделала - отключили доллар, ввели санкции против всей расии - вот и весь сказ...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:17 Ответить
 
 