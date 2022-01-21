Следующие переговоры с РФ по безопасности возможны только при условии деэскалации вокруг Украины, - Блинкен
Продолжение переговоров с Россией по вопросам безопасности возможно при условии деэскалации ситуации по Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы можем продолжать нашу работу по дальнейшему пониманию возможных будущих соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность. Но это зависит от того, прекратит ли Россия агрессию в отношении Украины", - сказал Блинкен.
Напомним, сегодня состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.
